Томским школьникам вручили бесплатные сертификаты «Ростелеком. Лицей»

13 марта 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В Томске подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского. «Ростелеком» наградил авторов десяти лучших исследований: ребята получили сертификаты на год бесплатного пользования образовательной платформой «Ростелеком. Лицей».

«Ростелеком. Лицей» — цифровой сервис, разработанный специально для школьников, и объединяющий образовательный контент по двум направлениям — «Школа» и «Развитие». «Школьный» раздел помогает детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. На страничках раздела «Развитие» ребята узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность.

«Учиться с этим сервисом действительно удобно. Преподаватели лучших российских ВУЗов и школ создали продуманную учебную программу “Ростелеком. Лицей”. Потом специалисты структурировали эти материалы в понятном интерфейсе и записали доступные видеоуроки. Для каждого возраста — младших, средних и старших классов — подготовлен собственный контент, а заниматься можно с любого устройства», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Сервис «Ростелеком. Лицей» поможет ребятам в дальнейшем развивать свои таланты. Платформа включает множество полезных опций: курсы по подготовке к ЕГЭ, уроки школьной программы с конспектами, тренажеры для развития навыков мышления и креативности, а также курсы о технологиях будущего и здоровом образе жизни.

Подключить сервис может каждый, вне зависимости от того, является ли он абонентом «Ростелекома» или нет. Учиться с тарифным планом «Лицей» можно бесплатно, тарифная опция «Лицей плюс» обойдется в 399 рублей в месяц. Дополнительно всем абонентам услуги «Ростелеком. Лицей» доступны отдельные курсы от партнеров сервиса с единовременным платежом.

Справка. Региональный этап Всероссийского конкурса имени В.И. Вернадского был организован департаментом общего образования Томской области, Региональным центром развития образования, Томским региональным отделением межрегионального общественного движения творческих педагогов «Исследователь» в рамках реализации ведомственной целевой программы по выявлению, поддержке и развитию талантливых детей. Исследовательские работы на конкурс представили 63 ученика из 38 образовательных организаций региона. Победители этапа отправятся в Москву для участия в финале, который пройдет в апреле этого года.

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