Мэр Томска отклонил заявление ТДСК об изменении статуса земельного участка в мкр.Наука

Томский Обзор / Фото: 2 марта 2020 // Фото: change.org

Сегодня, 2 марта, состоялось заседание городское комиссии по землепользованию и застройке, в ходе которого было принято решение заявление ТДСК об изменении статуса земельного участка на ул.Ивановского, 10/1.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ранее этот земельный участок, площадью 35,5 Га, был приобретен компанией ТДСК у частного собственника. В 2019 году строительная компания обратилась с заявлением в городскую комиссию по землепользованию и застройке. Застройщик предложил расширить перечень разрешенных видов использования участка (расположенного в зоне О-4), добавив в них возможность строительства жилья и социальных учреждений. На сегодняшний день регламент разрешает на данном участке строительство зданий опытного производства, офисов, многофункциональных бизнес-центров и научных учреждений без ограничений этажности.

Большинство участников собрания, проведенного в рамках публичных слушаний администрацией Советского района, высказались против внесения предложенных изменений. При этом комиссия учитывала голоса тех жителей, которые прошли процедуру идентификации и высказывали аргументированные доводы в поддержку или против строительства. Комиссия направила мэру рекомендацию не менять статус земельного участка на ул. Ивановского, 10/1.

«Любые планы по развитию города мы формируем с учетом мнения томичей. Проведение публичных слушаний это как раз и есть тот самый цивилизованный метод, когда у жителей есть возможность высказать свою точку зрения. Большинство пришедших на собрание горожан высказались против изменения вида разрешенного использования земли. Я принял решение не менять статус земельного участка в районе мкр. Наука», - отметил глава города.

Тем не менее, мэр подчеркнул, что Томск продолжает развиваться и данная территория рассматривается, как перспективная. По мнению Ивана Кляйна, необходимо проработать концепцию ее развития и обсудить ее совместно с жителями, депутатами, представителями строительной отрасли и архитектурного сообщества.

Ранее сообщалось, что томские активисты начали сбор подписей против строительства жилого района в Академгородке. На момент создания материала под петицией подписались более 4,7 тыс. человек.

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