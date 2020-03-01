Вылет авиарейсов из Томска в Москву задерживается до 12.00

1 марта 2020 / Томский Обзор

Вылеты утренних авиарейсов Томск — Москва задерживаются 11.20, следует из онлайн-табло томского аэровокзала.

Речь идет о 10 рейсах У6 12, LY 8994, EK 7962, S7 2614, SQ 1962, QR 5759, KL 2869, SU 1531, KL 3645, SU 1537, которые должны были вылететь в 7.35, 7.50 и 10.30. Их вылет запланирован на 12.00, 12.20 и 12.30.

«Перенос вылетов связан с тем, что рейсы из Москвы были задержаны по метеоусловиям в Томске», — сообщили в справочной аэровоказла.

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