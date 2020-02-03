Томский искусствовед Екатерина Кирсанова приняла участие в проекте «Арзамаса» о татарской культуре

3 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Научный интернет-проект «Арзамас» об истории культуры выпустил «Путеводитель по татарской истории в памятниках архитектуры». Это часть курса «Краткая история татар». В путеводителе представлен 21 город от Астрахани до Ярвенпяа (Финляндия), среди них Томск.

Томскую часть подготовила Екатерина Кирсанова, экскурсовод и историк искусства. В нее вошли дом Карим-бая (ул. Горького, 35), дом Ахмедуллы Москова (ул. Татарская, 46), купеческий дом по ул. Татарской, 25, Красная мечеть (ул. Татарская, 24) и Белая мечеть (Московский тракт, 43).

«В проект меня пригласил его куратор Дмитрий Опарин. Мы познакомились еще в 2018 году, я была его экскурсоводом по Томску, и в том числе по Татарской слободе, — рассказала „Томскому Обзору“ Екатерина. — Татарская слобода — это огромное хранилище уникальной деревянной архитектуры, соединившей в себе элементы татарской и русской культуры. Мне хотелось выбрать очень красивые здания, Дмитрий просил брать по возможности здания, которые есть на дореволюционных фотографиях».

Екатерина Кирсанова отметила популяризаторскую ценность исследования «Арзамаса» и строгий научный подход издания:

«На «Арзамасе проверяются все источники, литература, методы. Да, в части исследований татарской культуры и татар есть разные подходы, у каждого автора в этом большом проекте (я не только про проект Дмитрия о татарской архитектуре) есть свои любимые акценты и свой вариант подбора материала. Но это всегда научный подход. Например, сейчас в интернете есть масса популярной информации о том, что может значить тот или иной орнамент. Но при этом нет никаких данных о том, почему именно так расшифровывают этот мотив, орнамент. Поэтому я подобными фантазиями, насколько бы они ни были увлекательными, в исследовании не пользовалась. Я пользовалась только теми исследованиями, которые признаны в научном мире».

О том, как создавался проект, его куратор Дмитрий Опарин, кандидат исторических наук и старший преподаватель исторического факультета МГУ, рассказал в интервью для портала «Idel.Реалии» в апреле прошлого года.

«Проект затрагивает в том числе национальную тему, понимает необходимость разговора о разнообразии культур в России, ведь многие люди этого не осознают, либо у них мало действительно качественной информации. Наш путеводитель уникален тем, что он показывает плюрализм и масштаб татарской истории через памятники архитектуры, впервые всё так собрано и визуализировано в онлайн-формате.

Прошлым летом я проводил полевое исследование среди мусульман-мигрантов в Томске, на традиционной территории сибирских татар. В Томске сохранились две дореволюционные мечети — Красная и Белая. И когда я зашел в одну, затем во вторую мечеть, прошелся по улице Горького и другим улицам Татарской слободы, я был совершенно поражен. По российским меркам, слобода достаточно хорошо сохранилась: обе мечети, медресе, каменная усадьба татарского купца Карим-бая Хамитова, в которой сейчас находится татарский культурный центр. В хорошем состоянии и некоторые деревянные дома с потрясающей резьбой, эркерами, балконами, витражами. Меня это поразило.

Там я понял, что популяризация татарского архитектурного наследия крайне важна. Если в Томске еще невозможно не заметить такую жемчужину, то в Москве мало кто знает о богатом татарском наследии города».

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