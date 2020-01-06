У стрежевчанина нашли взрывчатку более 230 граммов взрывчатки и оружие

Томский Обзор / Фото: 9 января 2020 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские установили подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ и изготовлении оружия, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, ранее не судимый житель Стрежевого незаконно хранил в своей квартире взрывчатые вещества общей массой более 230 граммов внутри катушек со шнурами длиной более 120 метров, которые могут использоваться для подачи огневого импульса для воспламенения или детонации взрывчатого вещества.

Кроме того, подозреваемый незаконно изготавливал оружие, относящееся к категории короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, которое хранил по месту жительства. В ходе обыска взрывчатые вещества и оружие изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и ч.1 ст.223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

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