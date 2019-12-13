В Томске с концертом выступит редактор «Радио Arzamas»

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2019 // Фото: vk.com/event189707737

Через неделю, 18 декабря, в культурном пространстве FLAT с акустическим сетом выступит Алексей Пономарев, лидер проекта Joker James, сообщают организаторы.

Алексей — музыкант и журналист, редактор «Радио Arzamas», соавтор подкастов «Трасса 161» и «Перемотка», в прошлом — редактор и ведущий подкастов «Медузы», а также лидер и создатель группы «Пони».

Гостей ожидает концерт в стиле «бард-рэп». В нашем городе музыкант выступит впервые.

Начало в 20.00, вход свободный.

Тэги/темы: