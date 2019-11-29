В Томске открылась лаборатория ИИ для решения задач «Индустрии 4.0»

В Институте прикладной математики и компьютерных наук ТГУ состоялось открытие лаборатории искусственного интеллекта и индустриальной аналитики, организованной совместно с IT-компанией «Атомик Софт», сообщает пресс-служба вуза.

Исследователи вуза и промпартнер будут разрабатывать новые алгоритмы анализа big data и создавать эффективные решения в сфере «Индустрия 4.0» для крупных российских предприятий и корпораций. Это поможет заказчикам выйти на качественно новый уровень производства – обеспечить его безопасность, повысить эффективность работы, увеличить объемы прибыли.

– Темой искусственного интеллекта и индустриальной аналитики мы занялись несколько лет назад. В этой области создан определенный научный задел, что позволяет нам двигаться дальше, создавать интересные проекты в кооперации с промышленными партнерами, – сказал на церемонии открытия директор ИМПКН ТГУ Александр Замятин. – С компанией «Атомик Софт» мы сотрудничаем несколько лет в части исследований и в образовательной сфере. Одним из совместных проектов является магистерская программа по интеллектуальному анализу больших данных, которая включает в себя специализацию «Индустрия 4.0». Этот профиль был разработан и реализуется при активном участии «Атомик Софт».

Новым шагом в развитии сотрудничества стало открытие лаборатории ИИ и индустриальной аналитики, в которую промпартнёр инвестировал более одного миллиона рублей. Одним из основных профилей деятельности новой лаборатории ИПМКН ТГУ станет создание инновационных продуктов и технологий для крупных промышленных компаний. Ими уже накоплены большие объемы данных, поступающих с различных датчиков, анализ этих данных позволит выявлять риски аварийных ситуаций и предотвращать их. На основе полученных данных можно будет выстраивать системы для запуска новых производственных процессов и оптимизировать уже имеющиеся.

– Зачастую решение технологических задач подразумевает разработку нетривиальных, ресурсоёмких алгоритмов, которые при этом должны быть высокопроизводительными, – говорит технический директор компании «Атомик Софт» Кирилл Силкин. – Это требует привлечения людей, обладающих большим багажом знаний – как в математике, так и в предметной области. Именно таких творческих исследователей и студентов мы планируем собрать для работы в лаборатории, чтобы создавать новые инструменты оптимизации сложных производств с помощью технологий искусственного интеллекта.

Среди потенциальных заказчиков лаборатории — предприятия отечественной промышленности, в том числе таких крупные территориально-распределенные компании, как «Транснефть», «Россети», «Интер РАО», «Газпром». Они уже представлены на глобальном рынке и заинтересованы в получении прорывных технологий как инструмента для повышения их конкурентоспособности.

– Считаю, что это очень важный шаг – объединение усилий индустриального партнера и университета для создания, с одной стороны, новых технологий, с другой – наращивания компетенций и подготовки кадров, которые могут работать на переднем крае науки, – отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский на церемонии открытия. – Искусственный интеллект – хайповое название, вокруг него много мифов и спекуляций, но мы понимаем, что в основе ИИ лежит очень серьезная математика и алгоритмы. Я уверен, что включение наших кафедр и специалистов в фундаментальных областях математики поможет по-новому подойти к тем фронтирным задачам, которые сегодня необходимо решать.

В рамках соглашения, подписанного между ТГУ и компанией «Атомик Софт», в ближайшие три года промпартнёр инвестирует в лабораторию около 30 миллионов рублей, которые будут вложены в создание новых технологий и поддержку молодых талантливых разработчиков из числа аспирантов и студентов. В частности, планируется учредить для них именные стипендии.

Наряду с этим в новом учебном году ИПМКН планирует запустить новую программу бакалавриата для обучения специалистов в области искусственного интеллекта. Её выпускники будут создавать новые технологии на основе ИИ для самых разных областей, от здравоохранения и образования до промышленности и национальной безопасности.

АО «Атомик Софт» – российский разработчик программного обеспечения для автоматизации технологических и производственных процессов. Головной офис компании находится в Томске, дополнительные офисы – в Уфе и Сарове. Общий штат компании – 70 сотрудников. Компания занимается разработкой и поддержкой собственного программного продукта – «Альфа платформы», на базе которого реализовано свыше 1500 систем более чем на 200 объектах различных заказчиков.

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