В Совете Федерации прошла презентация Томской области

24 октября 2019 / Законодательная Дума Томской области

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко дала высокую оценку промышленному, научному и образовательному потенциалу Томской области. «Час субъекта Российской Федерации» на 467-м заседании сената завершил Дни Томской области в Совете Федерации.

Выступая перед сенаторами губернатор Сергей Жвачкин подчеркнул, что шесть томских университетов и 12 академических институтов, – это научно-образовательный форпост государства в его азиатской части. Глава региона обратился к сенаторам за поддержкой федеральных проектов «Палеозой» и «Тайга», запросил у федерального центра 1.5 млрд. на достройку объектов ТВЗ и предложил увеличить расходы на национальные проекты с учетом специфики региона. Также Сергей Жвачкин заострил проблему межбюджетных отношений, акцентировав внимание парламентариев на том, что в прошлом году Томская область перечислила в федеральный бюджет налогов больше, чем Омская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край и Республика Алтай вместе взятые. Однако, при этом уровень бюджетной обеспеченности в регионе ниже, чем в среднем по стране – 0.76.

Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская напомнила, что томские парламентарии одними из первых в стране приняли областной закон об инновационной деятельности и Стратегию инновационного развития. 16 лет проводится конкурс Законодательной Думы для молодых ученых и юных дарований. Раньше федерального был принят областной закон о государственно-частном партнерстве, который позволил совместно с бизнесом за два года решить проблему дефицита мест для пяти тысяч дошколят.

– Раньше других регионов у нас заработали областные программы «Земский доктор» для малых городов и «Земский фельдшер». Кстати, проект строительства ФАПов за счет областных средств включает и жилье для медиков, которое строится в этом же здании. Поэтому три четверти специалистов, приехавших на село, остаются там жить и работать. И мы предлагаем этот опыт изучить и распространить его для России в целом, – сказала Оксана Козловская.

По словам Оксаны Козловской серьезным импульсом в поиске новых правовых решений стали Президентские национальные проекты:

– К примеру, у нас национальный проект «Безопасные и качественные дороги» интегрирован с Губернаторской программой ремонта местных дорог. Это позволяет решать проблему транспортной доступности для жителей, прежде всего, удаленных населенных пунктов. В области 11 тысяч километров дорог, а в федеральной собственности находится только 37 километров из них. Можете себе представить, какая нагрузка ложится на плечи бюджета. Координатором парламентского контроля за ходом реализации нацпроектов у нас определен Совет Думы, куда входят председатели всех думских комитетов и фракций. А главная цель – выявить ключевые проблемы применения законов на местах и устранить их недостатки. Важно, что в этой работе участвуют и муниципалитеты и сами люди. Подготовлены предложения и по совершенствованию федеральной нормативной правовой базы.

Спикер подчеркнула, что основное преимущество региона научно-образовательный комплекс и человеческий капитал. А его дальнейшее развитие во многом зависит от качества образования:

– Сегодня люди благодарны за то внимание, которое и Президент и федеральный центр уделяют этой отрасли – за строительство новых школ, детских садиков, современных лабораторий и мастерских в техникумах, детских технопарков. Но крайне острым остается вопрос капитального ремонта, реконструкции и переоснащения действующих школ, как в городе, так и на селе. А новые федеральные требования по антитеррористической защищенности школ только от областного бюджета потребуют один миллиард рублей. Мы неоднократно поднимали этот вопрос на федеральном уровне. В области сто шестьдесят восемь школьных зданий требуют капитального ремонта, а это – треть от их общего количества. На это необходимо – пятнадцать млрд. рублей. На самостоятельное решение этой проблемы у региона ресурсов мало. Но, в рамках федеральной государственной программы «Развитие образования» такая возможность – есть! А вот нормативного акта Минстроя РФ на эти виды работ до сих пор – нет. Мы по-прежнему за счет средств областного и местных бюджетов, как и большинство регионов, сами ведем эту работу. Но, только по два-три здания в год из 168. Просим Совет Федерации вернуться к этой проблеме при принятии федерального бюджета на очередной финансовый срок.

Оксана Козловская также обратила внимание сенаторов на проблему школ малой вместимости или малокомплектных школ:

– Ее актуальность отмечена в поручениях Президента РФ по итогам апрельской встречи с Советом законодателей. У нас в области свыше 40 % всех школ– малокомплектные. И, как правило, они расположены в удаленных сельских населенных пунктах. Наши предложения по строительству и капитальному ремонту школ вчера подробно обсуждены и одобрены на заседании Комитета по науке, образованию и культуре. И просим их поддержать, – заключила томский спикер.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Томская область – настоящий лидер в сфере современных технологий, цифровизации экономики и социальной сферы. В последние три года регион уверенно входит в пятёрку самых передовых регионов страны. «Инновационный территориальный центр «ИНО Томск», объединивший высокотехнологичное производство и науку, нужно более активно использовать при реализации в регионе национальных проектов», – считает Валентина Матвиенко.

Председатель СФ поблагодарила томскую делегацию за подготовку Дней Томской области, посетила выставку достижений региона, отметив, что это одна из лучших выставок за последнее время и поддержала инициативу об изменении системы межбюджетных отношений в пользу субъекта федерации.

По итогам обсуждения сенаторы приняли за основу проект постановления палаты «О государственной поддержке социально-экономического развития Томской области». По словам Валентины Матвиенко, Постановление Совета Федерации позволит Томской области региону получить необходимую федеральную поддержку. Сенаторы будут держать на контроле выполнение этого документа.

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