На паромной переправе в Стрежевом благодаря МТС впервые заработал скоростной интернет

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 18 октября 2019 // Фото: Pixabay.com

На паромной переправе «Стрежевой» заработала улучшенная голосовая связь и высокоскоростной интернет. Первым связь «третьего поколения» здесь запустил МТС. Об этом на свое странице в Facebook сообщила директор филиала оператора в Томской области Марина Фещенко.

Оборудование поддерживает технологию LTE-ready, что обеспечит быстрый запуск новых услуг на базе связи «четвёртого поколения». Проект реализован в рамках программы МТС по цифровизации региона и развитию инфраструктуры связи в отдаленных районах Томской области. Отсутствие мостов через Обь и автомобильных дорог на большей части северной территории Томской области делает переправу в Стрежевом логистически важным для района транспортным узлом для перевоза людей, а также доставки автотранспорта и спецтехники до мест эксплуатации с апреля по ноябрь. Ежедневно по ней переправляются на работу и обратно стрежевчане, в основном сотрудники нефтедобывающих компаний региона — в Александровское и на месторождения Пионерный, Малореченское, Хвойное, Игольско-Таловое, Новый Васюган и другие.

Скоростной интернет доступен вдоль всей переправы через Обь и прилегающей к ней береговой линии. Базовые станции установлены на антенно-мачтовом сооружении высотой 40 м, расположенном на возвышенности на высоте до 100 м над уровнем речного русла. Устойчивую связь обеспечивают мультистандартные базовые станции, которые поддерживают возможность работы в сотовых сетях 2G/3G и технологии LTE-ready, узконаправленные антенны работают на расстояние до 30 км.

Теперь нефтяники и жители Стрежевого во время ожидания парома и в течение поездки могут комфортно смотреть онлайн фильмы, трансляции спортивных мероприятий, слушать музыку в высоком качестве, играть в онлайн игры, а также общаться с близкими, обмениваться «тяжелым» контентом в соцсетях и многое другое.

«Скоростной мобильный интернет сегодня — услуга первой необходимости, даже более востребованной, чем голосовая связь. Мы понимаем важность обеспечения инфраструктурой северных территорий Томской области, в первую очередь, основных логистических трасс „нефтянки“. Надежная связь и бесперебойная передача данных на стратегически важном для Стрежевого маршруте позволит людям быть всегда онлайн, не выпадать из информационного и цифрового пространства. Скоростной интернет позволит использовать современные цифровые решения и организовать вдоль трассы, идущей через переправу, мониторинг перемещения транспорта в режиме реального времени, что повысит безопасность движения и ускорит реализацию потенциала нефтяного района», — отметила директор филиал МТС в Томской области Марина Фещенко.

МТС с начала 2019 года увеличила на 10 процентов число базовых станций в регионе. Сегодня мобильный интернет на скоростях 3G и LTE доступен более чем 90% населения Томской области.

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