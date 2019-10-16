Две «Газели» столкнулись в Томске

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 17 октября, в Томске столкнулись «ГАЗ-2752» и «ГАЗ-2250», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.55 на пересечении улиц Водяная и Бердская. По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗ 2250» не выполнил требования дорожного знака «Уступи дорогу».

В результате ДТП два пассажира «ГАЗ 2250» – женщины, 50 и 22 лет, осмотрены врачами скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

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