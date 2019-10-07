Финансовая ситуация мешает «Томи» вернуться в премьер-лигу – считает Favoritnr1.com

7 октября 2019 / Партнерский материал

Проект Favoritnr1.com – о сложной финансовой ситуации в томской команде.

Проблемы в «Томи» начались очень давно – когда команда еще выступала в РПЛ и доигрывала сезон исключительно молодежным составом. Платить игрокам просто не было денег, и тогда Валерий Петраков остался с командой и выводил на игры молодежь. Это было в 2017-м. После у клуба сменилось руководство, но планы на возвращение в РПЛ остались. Правда, новое руководство больше заботила проблема с долгами – сперва надо их погасить, а потом думать о том, где собирать бюджет на премьер-лигу. Прошлый сезон «Томь» отлично отыграла в ФНЛ и вполне могла бы зацепиться за прямую путевку в РПЛ. Но вряд ли в томском клубе были бы рады этому – бюджет пришлось бы увеличивать в несколько раз, а долги у «Томи» все еще сохранились.

В феврале «Томь» порадовала фанатов. «Газпромнефть» перевела на счет клуба 400 миллионов рублей. Отличная сумма, но от всех долгов и она не спасла. Конечно, в «Томи» очень благодарны и понимают, что основные долги были выплачены. Однако руководство куба подчеркивало, что «Томь» еще должна несколько сотен миллионов рублей. Неудивительно, что в итоге «Томь» стала третьей по итогам прошлого сезона в ФНЛ и попала в стыковые матчи с «Уфой». Конечно, команда хотела победить и пройти в РПЛ, но у уфимской команды оказался слишком сильный состав для представителя ФНЛ. К тому же в Томске мало кто расстроился поражению. «Томь» провела отличный сезон, а в РПЛ лучше возвращаться с деньгами и гарантиями, чтобы не позориться как в 2017-м и пытаться спасти клуб письма чиновникам.

Сейчас «Томь» продолжает тренировать Василий Баскаков. Этот специалист чуть не вывел томичей в РПЛ в прошлом сезоне и явно не собирается отказаться от таких целей и в новом году. Напрямую о них Баскаков не говорит, но отмечает, что ребята в его команде собрались амбициозные и сами мечтают о премьер-лиге. Бскаков сдержанно реагирует на оптимизм своей команды – все-таки в «Томи» все еще бывают задержки с зарплатами. Перед началом сезона команде было объявлено о сокращении зарплат. Но лучше получать меньше, чем вообще ничего – так решили те, кто остался в команде. Состав у Баскакова на уровне ФНЛ, с таким вполне можно бороться за путевки в премьер-лигу. И «Томь» показывает результат – команда хорошо идет в первой десятке и отстаёт всего на пару очков от зоны стыковых матчей. К тому же отличные результаты «Томь» демонстрирует в Кубке России. В 1/16 финала томичи разгромили «Тамбов» со счетом 4:0 и в следующем раунде сыграют с чемпионом России – питерским «Зенитом». Конечно, о проходе в четвертьфинал можно только мечтать. Букмекеры оценивают шансы «Томи» на успех как совсем минимальные. Приложение 1xBet (подробнее здесь) предлагает поставить на выход томичей в следующий раунд с коэффициентом 11,5. Тогда как победа «Зенита» – 1,24.

Но подопечные Баскакова будут выходить на эту игру как на последний бой. «Томь» уже обыгрывала в своей истории «Зенит», и не раз. Почему бы не попытаться повторить это снова? К тому же если не получится, у «Томи» будут все шансы завершить сезон в ФНЛ на высокой ноте. Главное – чтобы к тому моменту у клуба не ухудшилась финансовая ситуация, которая всегда больно бьет по мотивации игроков.

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