В Томске собирают деньги на лабораторию по изучению современного танца и перформанса

Томский Обзор / Фото: 3 октября 2019 // Фото: Murashovcentr.ru

Томичам предлагают принять участие в сборе средств на реализацию проекта лаборатории по изучению современного танца и перформанса «Пространство диалога». Поддержать проект можно на сайте Мурашов центра.

«Человек все больше погружается в спроектированный мир интернет-грез, создает „улучшенную версию себя“ в социальных сетях, выстраивает общение с помощью пары кликов. При этом утрачивается „диалог“ с действительностью, окружающим пространством, людьми и собой — настоящим. Когда, зачем и почему возникает потребность высказаться? Как мы ищем инструменты для своего высказывания? Как мы встречаемся с пространством, видим, слышим и чувствуем его? Как пространство отвечает нам? — на эти и другие вопросы попытаются ответить участники в ходе работы лаборатории», — описывают проект его создатели.

Предполагается, что участники лаборатории в течение месяца будут изучать современный танец и движенческие практики. В итоге они представят публичный коллективный перформанс, направленный на взаимодействие художников между собой и с публикой.

Ценность проекта, по словам его инициаторов, заключается в объединении творческих людей из разных сфер искусства для преодоления замкнутости и дальнейшего развития новых идей, методов и практик в сфере искусства Томска. Лаборатория объединит лучших молодых художников, танцоров, хореографов, актеров и перформеров Томска для совместной работы.

Для реализации проекта необходима сумма в размере 20 000 руб. для оплаты работы преподавателя.

Поддержать проект можно здесь.

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