В Томске частично запретили движение мотоциклов по пр.Ленина

27 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Решением городской комиссии движение мотоциклов по пр. Ленина частично запрещено

Городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в Томске решила частично запретить движение мотоциклов по пр.Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

После анализа причин сентябрьских дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта и мотоциклов, был инициирован запрет для движения мотоциклов по пр.Ленина на участке от магазина «1000 мелочей» до Лагерного сада.

Заместитель мэра по безопасности и общим вопросам – председатель городской комиссии по безопасности дорожного движения Евгений Суриков отметил, что в мае прошлого года по многочисленным обращениям томских байкеров было разрешено мотоциклам ездить по пр. Ленина днем. Ограничения действовали лишь с 20.00 до 8.00. Тогда же была достигнута договоренность с членами байк-клубов о том, что, в случае выявления систематических и грубых нарушений правил дорожного движения, комиссия может рассмотреть вопрос о возвращении полного ограничения движения мототехники.

Решением большинства членов городской комиссии, среди которых депутаты томской Думы, сотрудники ГИБДД и представители научного сообщества, это намерение было поддержано. В перспективе движение транспорта категории «А» может быть запрещено на всем протяжении центрального проспекта. Причиной принятия такого решения стало происшествие с летальным исходом в сентябре 2019 года.

«Вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, непростые и требуют серьезного, ответственного подхода. К их решению нельзя подходить формально. Мы не говорим о том, что все мотоциклисты - «лихачи» и злостные нарушители правил дорожного движения. Наша главная цель – безопасность томичей: пешеходов, водителей и пассажиров. И все запрещающие знаки устанавливаются из соображений безопасности и комфорта», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Кроме того, мэр поручил сотрудникам департамента городского хозяйства детально разобраться в причинах ДТП с участие маршруток, провести работу с перевозчиками по привлечению к ответственности виновных.

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