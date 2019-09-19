Сотрудники Томского филиала Сибирской Сервисной Компании в честь профессионального праздника отмечены министерскими и региональными наградами

19 сентября 2019

День работников нефтяной и газовой промышленности для сотрудников, работающих в этой отрасли – хороший повод, чтобы поделиться достижениями, отметить лучших, напомнить о важности сложной работы. Традиционно во всех подразделениях Сибирской Сервисной Компании работники, которые особенно отличились за год, получают награды. 24 специалиста Томского филиала АО «ССК» были награждены министерскими, областными и корпоративными знаками почета.

Андрей Георгиевич Кошелев

директор Томского филиала АО «ССК» Профессиональный праздник дает нам дополнительную возможность чуть более вдумчиво оценить тот вклад, который каждый из сотрудников филиала вносит в развитие нашей компании. Эффективность предприятия зависит от тех, кто ежедневно ответственно и профессионально подходит к поставленным задачам. В Томском филиале ССК с начала года реализуют работы семь буровых бригад и четыре – вышкомотажные. Мы занимаемся геолого-разведочным и эксплуатационным бурением. Так за восемь месяцев 2019 года Томский филиал пробурил более 120 000 метров. Это хороший результат.

Уровень работы специалистов Томского филиала Сибирской Сервисной Компании отмечают и представители заказчиков. В частности, ООО «Норд Империал». Это предприятие с АО «ССК» связывают многолетние партнерские отношения.

Сергей Леонидович Легеза​​​​​​ главный геолог-заместитель генерального директора по геологии и разработке нефтяных и газовых месторождений ООО «Норд Империал» Любой проект, за который берутся в Томском филиале ССК, они выполнят, несмотря на сложности, погодные условия и сезонность работ. Мы можем с ними всегда договориться, нацелены на решение одной задачи. Особенно хочу отметить сильную геологическую службу, которую возглавляет Тамара Геннадьевна Тельнова. Да и целом, в Томском филиале АО «ССК» каждый сотрудник на своем месте. Это профессиональный, четко работающий механизм. Там собрались люди, увлеченные делом, профессионалы экстра-класса

Мастер буровой Службы буровых работ и испытания скважин Антон Петрович в Сибирской Сервисной Компании работает больше пяти лет. Начинал помощником бурильщика, сначала трудился в Красноярском подразделении компании, сейчас работает в Томском филиале. Накануне профессионального праздника он отмечен Благодарственным письмом АО «ССК», его имя занесено на Доску Почета Компании.

«Наша работа, всех тех, кто трудится на буровой, действительно непростая. Однако без нее я уже не могу представить свою жизнь. Мастеру буровой, конечно, важно быть стрессоустойчивым, эмоционально уравновешенным. Ведь, это ежедневная ответственность не только за течение производственного процесса, но и за здоровье людей, – рассказывает Антон Петрович. – Очень приятно, что руководство филиала видит результаты. Важна не сама награда, даже не премия, а внимание, прежде всего».

Благодарностью Министерства энергетики России отмечен производитель работ Цеха вышкомонтажных работ Томского филиала АО «ССК» Александр Михайлович.

«Всю сознательную жизнь я в этой профессии. Благодарен, что заметили, оценили мои труды, это первая такого уровня награда у меня. Честно говоря, я даже немного растерялся, когда узнал. Мне кажется, что есть сотрудники, которые более достойны. Я просто делаю свою работу, люблю ее, – делится эмоциями Александр Михайлович. – Главное в нашем деле – это найти людей, создать команду единомышленников, организовать работу так, чтобы все понимали друг друга с полуслова».

Каков он труд на буровой хорошо знает и ведущий геолог Томского филиала Татьяна Николаевна. Более 13 лет она работает в ССК, из них четыре года была полевым геологом на различных месторождениях Томской области. Разбирается в особенностях геологических разрезов региона, знает тонкости процесса геологического сопровождения бурения, отбора и описания керна, прогнозирования продуктивных пластов.

«Я люблю решать непростые задачи и добиваться результатов. В нашей компании есть команда, единый дух. Мы умеем объединяться, преодолевать возникающие сложности и проблемы, – отмечает Татьяна Николаевна. – Сегодняшняя награда, Почетная грамота Администрации Томской области, для меня не первая. Однако каждый раз в такие моменты я испытываю большую радость».

Символично, что в этом году День работников нефтяной и газовой промышленности совпал с празднованием 75-летия Томской области. Ведь, именно благодаря труду нескольких поколений нефтяников возродились к жизни труднодоступные северные районы области, люди получают высокооплачиваемые рабочие места. В 2019 году, помимо Томской области, объекты работ Томского филиала ССК расположены ХМАО и Коми. Сибирская Сервисная Компания продолжает укреплять свои позиции на отечественном рынке буровых работ, сокращая сроки строительства скважин, снижая капитальные затраты, соблюдая принципы безопасного производства, охраны труда и бережного отношения к окружающей среде. Несмотря на кризисы в нефтегазовой отрасли, работу в условиях высокой конкуренции, Акционерное Общество «Сибирская Сервисная Компания» доказывает партнерам правильность их выбора.

Сибирская Сервисная Компания

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