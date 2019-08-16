Томские ученые «плазменный» салат и руколу

Томский Обзор / Фото: 16 августа 2019 // Фото: Pixabay.com

Ученые томского Института химии нефти и Томского государственного педагогического университета экспериментируют с растениями, обрабатывая семена плазмой электрических разрядов. Им уже удалось получить «плазменные» культуры, которые растут быстрее и лучше обычных, сообщает региональный инновационный портал.

«Агроплазмохимия — перспективное направление, которое мы развиваем вместе с ТГПУ, — говорит заместитель директора ИХН по научной работе Сергей Кудряшов. — При воздействии электрическим разрядом кислородная плазма разрушает защитные барьеры, заложенные природой: чтобы семена не всходили все сразу или не прорастали слишком быстро. В результате повышается всхожесть, увеличивается скорость роста. Это значит, что в зоне рискованного земледелия, если, например, ударят заморозки, растения успеют подрасти и будут уже более стойкими. Эта энергосберегающая и экологически чистая технология, которая соответствует концепции органического земледелия и снижает технологические риски в агропромышленном комплексе».

Плазмохимическую обработку семян исследователи проводят на установках в Институте химии нефти, дальше их проращивают на агробиостанции ТГПУ. Эксперименты показали, что если у необработанных семян салата «лолло бионда» энергия прорастания составляет 65 %, то у обработанных в течение пяти секунд — 88 %.

«Мы начинали с огурцов и помидоров, но там результаты были такие: стебель и листья растут хорошо, а плоды как обычно. А вот у лиственных овощей — салата, руколы — продуктивность увеличивается в два раза, сам лист вырастает больше», — рассказал Сергей Кудряшов.

Дополнительно при обработке плазмой происходит стерилизация семян — уничтожаются грибки и вредители на их поверхности. Таким образом, семена сразу готовы к высаживанию в теплицу.

«До того как внедрять эту технологию в производство, необходимо провести еще несколько этапов исследований. Вот сейчас все боятся ГМО, а вдруг испугаются и «плазменного» салата? Мы планируем подключить к нашей работе генетиков, чтобы понять, влияет ли экстремальное воздействие разрядом на генетический аппарат растения», — добавил Сергей Кудряшов, уточнив, что к проекту могут присоединиться специалисты Сибирского ботанического сада Томского государственного университета.

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