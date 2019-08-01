Томичи смогут подключиться к сохранению исторического наследия в рамках «ТОМск Сойер Феста»

1 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Томичи могут предложить свою помощь в работах по покраске цоколя здания на Дзержинского, 17, сообщает координатор проекта Андрей Иванов.

Сегодня, 1 августа, начинаются работы по покраске цоколя здания. Всю неделю сотрудники городского ССО штукатурили древнюю кладку, сейчас им помогают жители дома и «томсойеры». В дальнейших планах навеска новых водосточных труб с фигурными воронками и ремонт забора.

«Сейчас лето, город пустой, ни студентов, ни людей, все отдыхают. Это немного тормозит процесс», - комментирует Андрей Иванов.

Помимо дома на Дзержинского, 17 ведутся работы по шкурению стен двухэтажного дома на ул. Гагарина, 22. Зачищаются столетние наличники, устраняются мелкие дефекты декора.

«Южная стена уже практически готова к покраске, осталось зачистить самый верхний ярус – не хватает строительных лесов. Этот объект восстанавливается совместно с ТРО ООО «Всероссийское общество спасания на водах» при грантовой поддержке ФГБУК «Центр культурных стратегий и проектного управления», - говорится в сообщении организаторов.

Начались подготовительные работы для старта на Войкова, 18 – основной площадке «Томск Сойер Феста» прошлого года. На этом объекте будет задействовано АНО Координационный центр «Единая туристическая информационная система».

Томичи могут предложить свою помощь через официальные сети «ТОМск Сойер Феста» во ВКонтакте и Facebook. Но Андрей Иванов подчеркивает, что неравнодушные могут присоединяться и непосредственно в ходе работы.

Тэги/темы: