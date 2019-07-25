В Томске подписано соглашение с Музеем истории ГУЛАГа

25 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

25 июля, в четверг, в медиацентре РИА Томск начальник департамента по культуре Томской области Павел Волк и директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов подписали соглашение о сотрудничестве между музеями.

«С точки зрения здравого смысла, соглашение должны были подписать два юридических лица — один музей и второй музей, но у нас происходит по-другому. Краеведческий музей подписывает соглашение с регионом, и это как раз предполагает, что главный исполнитель — музей, но не означает, что прочие структуры, имеющие отношение к истории, будут отстранены от процесса. Соответственно, и ресурсы ТГУ, и ресурсы муниципальных музеев, другие структуры, которые могут иметь положительное значение в этом процессе, будут в него вовлечены», — заявил начальник департамента по культуре Томской области Павел Волк.

По словам начальника департамента, у музеев есть две основных функции — копить материальные свидетельства истории и презентовать их посетителям. Второе направление быстро развивается и требует современного подхода.

«Сейчас будет разрабатываться некая программа, которая должна приблизить Краеведческий музей к современному уровню подачи материала. Ждем идеи от музейных креативщиков. А моя задача в этом плане — обеспечить проект каким-то финансированием», — сообщает Павел Волк.

Музей истории ГУЛАГа сотрудничал с Томским краеведческим Музеем и до подписания соглашения. Так, одна из первых тюремных дверей была привезена в качестве экспоната в Музей истории ГУЛАГа именно из Томска.

«Сотрудничество с одной стороны — это обмен информацией, экспонатами, но соглашение — это переход на некий другой уровень, оно является юридической основой, чтобы мы могли передавать экспонаты и в дальнейшем, привлекать финансирование, определять какие-то направления, которые музей будет предлагать», — комментирует Роман Романов.

Дальнейшие действия по развитию сотрудничества и реализации соглашения начнутся со дня его подписания. Павел Волк надеется, что к концу года будет реализована его концептуальная часть.

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