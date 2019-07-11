«Томскводоканал» прокладывает водопровод во 2-й пос.ЛПК

11 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО "Томскводоканал"

Бурильщики ООО «Томскводоканала» приступили к прокладке водопровода к улице 2-й пос. ЛПК. За две недели пройдено чуть больше двух километров, сообщает пресс-служба предприятия.

Всего специалистам предстоит протянуть более пяти километров водопровода в две параллельные ветки, диаметром 160 миллиметров. Два трубопровода — требование пожарной безопасности. Присоединят новые линии к действующей водопроводной системе специалисты в районе ул. 2-я Усть-Киргизка — это ближайшая к будущим получателям воды из 2-го пос. ЛПК точка.

Работы проводятся методом горизонтально-направленного бурения. Учитывая стесненные условия строительства — узость существующего коридора, плотный транспортный поток — это единственный способ протянуть водопровод, не создавая помех жителям и дорожному движению.

По данным администрации города, которая и была инициатором включения в инвестиционную программу ООО «Томскводоканал» этого строительства, воду по завершению работ смогут получить почти 400 жителей. По плану завершить бурение, установить колодцы и подключить линии ООО «Томскводоканал» должен был к декабрю. Однако работы идут с существенным опережением. Ориентировочно, в сентябре жители уже смогут обратиться в компанию для получения разрешений на техническое присоединение. Единственный многоквартирный дом в поселке будет подключен предприятием сразу.

Напомним, строительство водопровода к улице 2-й пос. ЛПК ведется в рамках инвестиционной программы ООО «Томскводоканал», утвержденной на ближайшие пять лет. Стоимость работ — 35 млн. рублей.

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