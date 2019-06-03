Томичей приглашают на «Кулайский Open Air»

Томский Обзор / Фото: 3 июня 2019 // Фото: Vk.com/tomskmuseum

В субботу, 8 июня, в Томском областном краеведческом музее им.М.Б.Шатилова состоится концерт «Кулайский Open Air», сообщают организаторы в группе ВКонтакте.

Концерт пройдет в рамках мероприятий, приуроченных к марафону «Ярче». В нем примут участие томские музыканты Наталья Нелюбова, Борис Еремеев и Валерий Городецкий.

«Это, конечно, фантазия, так как мы ничего не знаем об этой культуре. Что они могли петь, играть, языка мы не знаем. Они не оставили никакой письменности. Но известно, что культура существовала 2000 лет назад, поэтому есть такая фантазия», — отметила сотрудник отдела маркетинга ТОКМ Елена Вилявина.

Концерт начнется в 19.00. Цена для участников марафона составляет 300 рублей, для остальных — 400. Также 8 июня в музее пройдут бесплатные экскурсии и квест для участников марафона.

Подробнее о кулайской культуре можно узнать в нашем материале.

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