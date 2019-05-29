Тест: Хозяйственник или романтик: кто ты по жизни?
29 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Мало кто знает, но оскароносная Дженнифер Лоуренс (Сойка-пересмешница из «Голодных игр»), при наличии множества талантов, не умеет танцевать, прибираться, шить и готовить. В свою очередь Джессика Паркер, воплотившая на экране образ легкомысленной Кэрри Брэдшоу — дотошная во всех вопросах, связанных с домашним хозяйством. Поговаривают, что она следит за тем, как ее домочадцы используют воду и выключает за ними свет.
Вместе с Tele2 мы предлагаем вам выяснить, насколько вы самостоятельны и зрелы во всем, что касается житейских вопросов.
Тэги/темы: