Политехнические династии. Агапитовы-Оцеповы-Лисичко и «профессорский» дом на Учебной, 20

12 мая 2026 / Томский Обзор

Первый политехник в этой семье строил кампус ТПУ. Младшая дочь работала на кафедре черчения и начертательной геометрии, его внучка преподает в вузе физику, а правнук конструирует беспилотные летательные аппараты и собирается защищать магистерскую работу.

Как возникают университетские династии? Разбираемся в нашем новом проекте, приуроченном к 130-летию Томского политеха.

Первая история — о династии Агапитовых-Оцеповых-Лисичко. Как она возникла, рассказывает доцент кафедры экспериментальной физики Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Елена Лисичко.

Елена Лисичко

Томск — Берлин — Томск

Василий Агапитов — родоначальник одной из политехнических династий Томска. Закончив рабфак, молодой человек хотел стать теплоэнергетиком и поступил в Томский политех (тогда еще институт) в 1939 году. Но после третьего курса он — в числе семи сотен других политехников — отправился на войну. Участвовал в боях на Ленинградском, Белорусском, Брянском фронтах. Дошёл до Берлина, где оставил свой автограф на стене Рейхстага.

Первый политехник династии у Рейхстага.

В 1945 году Василий вернулся в Томск. Здесь молодой человек восстановился в институте и через три года успешно закончил ТПИ. Карьера фронтовика быстро пошла вверх: уже в 1952 году Василия Владимировича Агапитова назначили проректором по строительству вуза. Руководящую работу он совмещал с преподаванием на кафедре инженерной графики.

— Они жили рядом: дедушка, придя с войны, с балкона увидел бабушку и буквально через несколько дней сделал ей предложение. Эльза была на 11 лет его младше, но они поженились и прожили всю жизнь вместе, — вспоминает Елена Лисичко, внучка Василия Агапитова и доцент кафедры экспериментальной физики ТПУ. — Про деда говорили, что ему надо было всех накормить. Они с бабушкой сильно поругались однажды: когда были гости, она запрятала банку сгущенки, не поставила на стол — дед эту банку привез из Москвы, из министерства. А бабушка очень хотела ее сохранить. Вот тогда один-единственный раз они крупно и поссорились.

Под руководством Агапитова В.В. была отстроена половина кампуса ТПИ — 10, 11, 16, 18 корпуса, Международный культурный центр, студенческий городок и атомный реактор. А еще — дом, в котором будет жить и напитываться академической атмосферой не одно поколение его семьи.

— Десятый корпус он достраивал вместе с нашим будущим домом на Учебной, 20. Как раз когда его благополучно сдали — дедушка жил в деревянном доме на Белинского, в маленькой двухкомнатной квартире со своей женой и двумя дочерьми Натальей и Евгенией — к нему пришел ректор, взял чемодан деда, отнес в новый дом и сказал: «Выбирай себе квартиру, заслужил». Так мы в нем и поселились, — рассказывает Елена Лисичко.

Обе дочери Василия Владимировича пошли по его стопам: закончили Томский политех. Евгения Васильевна Оцепова продолжила работу на кафедре начертательной геометрии после смерти отца. Но отец-проректор не обеспечивал привилегий: воспитание осознанности в атмосфере умеренной академической строгости стало одним из главных принципов династии политехников.

— Мама рассказывала: «Я принесу ему листочек с чертежом, чтобы он проверил аккуратненько, подправил, а он возьмет толстым красным карандашом все исправит!», — вспоминает Елена Лисичко. — Нам всегда давали понять, что ты сам все должен разбирать. Если были какие-то непонятные места — тогда да, тебе могли дать книжки, рассказать, но только если оно выходит за рамки школьной программы. Я, например, ходила к дяде , когда надо было сдавать кандидатский минимум, советовалась, какие учебники лучше. Могли направить, но никогда не подсказывали, никогда ничего не делали за нас! И я очень благодарна за это родителям, окружению — нас всегда держали в правильной строгости.

Родной двор



Будущая преподавательница Политеха (в белой шапке, вторая справа) на параде 9 мая вместе с друзьями дедушки

Сама Елена Владимировна — политехник уже в третьем поколении. Она выросла в квартире того самого профессорского дома на Учебной, 20.

— У меня такое чувство, что я родилась в Политехе. В этом доме, где мы живем, все вокруг были политехниками и медиками (мужчины из ТПУ часто выбирали в жены врачей). И бабушка наша — тоже врач, а дедушка, папа, мама, тетя, дядя, брат с женой, сын — все закончили Политех. Кто-то — летательные аппараты, кто-то — автоматику и вычислительную технику, кто-то — машиностроение — абсолютно разные направления, — рассказывает Елена Лисичко. — Начиная с рождения, мы общались с политехниками во дворе — все же дружили. Двери квартир никогда не закрывались.

Первый подъезд дома на Учебной, 20 был «ректорским»: на первом этаже жили Юрий Похолков и , на втором — , на третьем — Василий Агапитов, проректор по строительству, на четвертом — , проректор по образованию. На пятом — , ректор строительного университета и Григорий Зубарев — ректор Томского института радиоэлектроники и электронной техники

— Наверное, в детстве это не так воспринималось — когда приходили гости, это же были все профессора, академики, например, Олег Дмитриевич Алимов, академик, который внес огромный вклад в разработку роботов для исследования Луны и планет — а для меня он был просто «дядей Олегом», — вспоминает Елена.

Вместе политехники организовывали поездки и турпоходы, дети пропадали во дворе — постоянно что-то химичили или «физичили».

Тот самый дом на Учебной, 20.

— В нашей квартире собиралась толпа ребят — 10–15 человек. Родители всегда поддерживали наши отношения, классные мероприятия для нас проводили. Воспитывали в процессе — игры, общения, на даче политеховской, на рыбалке. Все вместе, не было такого, чтобы дети отдельно, взрослые отдельно. Детство было безумно классным, — вспоминает Елена Лисичко.

— Когда мы поступали в 32-ю школу, одновременно я, сын , дочка — нас было шесть человек — мамы пришли, попросили всех определить в один класс. Не разрешили, распределили по разным, сказали, нельзя, а то что это: в одном классе будут профессорские дети учиться, а в другом простые! Но к нам всегда были очень высокие требования. Мы понимали эту ответственность.

Вся компания успешно закончила школу. Пришло время определяться и выбирать собственный путь.

— Это был 1990-й год — тогда как раз разрешили поступать во все вузы. Подала документы и сдала экзамены везде, кроме меда. Мама спросила: «Что ты больше всего любишь, хочешь?». Я говорю: «Преподавать, рассказывать, детей учить». Она предложила: «Может, тогда в пед?». Так я закончила педуниверситет и три года отработала в школе, — вспоминает Елена Лисичко.

Но уже в 1998 году ее позвали в аспирантуру в... политехнический. Тема была интересной, Елена Владимировна втянулась, да так и осталась.

Елена Лисичко на паре. Начав с ассистента, дошла до заведующего кафедрой в ТПУ.

— Как я ни уходила от Политеха, все равно судьба меня вернула сюда. В педе я училась в экспериментальной группе: у нас был очень сильный физмат-уклон, подготовка очень мощная, поэтому в аспирантуре ТПУ мне оказалось комфортно. Нравилось преподавать — и получалось! С ребятами всегда классные отношения, — отмечает Елена Владимировна. — Сейчас я преподаю студентам 1–2-х курсов, в основном электроэнергетикам, а моя научная деятельность связана с формированием готовности студентов технических вузов к профессиональной деятельности. Вопросы «школа-вуз» тоже сейчас очень актуальны — мы организуем много мероприятий для ребят и учителей. Плюс идет реформа образования — занимаемся разработкой новых программ.

За почти тридцать лет работы в ТПУ Елена Владимировна переживала с вузом самые разные времена. Преодолевать их всегда помогали коллеги и друзья.

— Сложно было в девяностые — иногда хотелось все бросить. Но ничего, справились, — отмечает Елена Лисичко. — Нас спасает преемственность. Когда мы пришли — не было такого, чтобы нас как котят в болото бросили. У нас были преподаватели-наставники, которые были с нами, показывали, как надо учить студентов. Мы также стараемся поддерживать молодых преподавателей, делиться с ними опытом. Это очень сильно помогает, потому что всегда есть плечо, люди, которые рядом с тобой, поддержат, понимают.

Дух Политеха

Елена Владимировна на занятии со студентами

Новое поколение политехников — потомков Василия Владимировича Агапитова — продолжает жить в том же профессорском доме. Сегодня он уже не тот, что прежде: многие жильцы за минувшие годы поменялись. Но дух Политеха здесь по-прежнему чувствуется.

— Сейчас в нашем подъезде осталась только пара старых семей, остальные — новые жильцы. Когда мой сын Андрей родился, у нас и детей-то в доме практически не было, в итоге он больше общался со своими одноклассниками, — рассказывает Елена Лисичко. — Но мои дети воспитаны в духе Политеха — я очень требовательна к ним (кстати, муж нашей героини тоже работает в ТПУ — на военной кафедре, — прим. ред). У них всегда была своя зона ответственности. Сын Андрей и дочь Яна самостоятельны с первого класса — может быть, первый месяц я еще что-то проверяла, но потом объяснила, что это все нужно им. И решение о том, куда поступать, дети тоже принимали сами. После 9 класса сын решил пойти в лицей при ТПУ, хотя я и предупреждала, что там дикая нагрузка. А дочь в 14 лет заявила, что она поступает в колледж при новосибирской консерватории, потому что планирует в ней дальше учиться.

Дух вуза Елена Владимировна постоянно приносила домой: дети помогали ей проверять лабораторные работы студентов. — На цыпочках, потихонечку, просились помочь — оценки выставляли своей рукой. Я проверяла, они ставили, — рассказывает Елена Лисичко.

Сын Елены Владимировны, Андрей, продолжает династию. Закончив машиностроительный факультет ТПУ, он поступил в магистратуру в Санкт-Петербургский политех, где открылась передовая инженерная школа по направлению «Прикладная механика», а также на базе ПИШа в опытном конструкторском бюро занимается разработкой беспилотных воздушных судов. Уверяет, что, в Томском политехе материала дают больше и глубже. А после магистратуры рассматривает аспирантуру в ТПУ как продолжение своей научной деятельности отмечает Елена Лисичко.

— У нас всегда пресекались негативные высказывания про преподавателей. Мы всегда учили детей уважительному отношению к учителям, преподавателям: Сейчас статус преподавателям современными ребятами занижен. Мне кажется, это неправильно. Мы учили, что преподаватель — это святое.

Благодаря работе в вузе Елена Владимировна побывала во многих городах. Многие проректора, уезжая из Томска, звали ее с собой — приглашений было очень много.

— Но я очень люблю Томск, Политех и не представляю себя где-то еще, — отмечает Елена Лисичко. — А в нашей семье осталась, на мой взгляд, самая важная традиция — каждый год, в нашей квартире на Учебной 20, мы собираемся всей огромной семьей на 9 Мая, приезжает мамин двоюродный брат из Кемерово со своей семьей и чтим память тех, кого уже нет с нами, ведь все бабушки и дедушки у нас, их друзья воевали…. Нас под 30 человек — и это замечательно!

