Великолепная семерка. В Томске выбрали лучших робототехников России

30 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

На этой неделе в Томске завершился федеральный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по мехатронике и робототехнике». За победу боролись семь специалистов из разных регионов страны.

Как прошел конкурс и какой мастер над манипуляторами стал лучшим — рассказываем и показываем в нашем материале.

Роботы и «Тепловой объект»

Манипуляции с манипуляторами Фото: Савелий Петрушев

Конкурс проходил в течение двух дней на базе Томского политеха. Участникам предстояло выполнить теоретическое задание, а также два практических. Одно было связано с управлением шестиосевыми роботами-манипуляторами, которые сегодня повсеместно используются в промышленности.

Второе подразумевало правильную настройку системы автоматизированного управления технологическим процессом, отвечающую за поддержание нужной температуры. Это также является типовой задачей, с которой инженеры-робототехники сталкиваются на производстве.

Наладчик станков АО «ТОМЗЭЛ» Никита Киселёв, участник конкурса Фото: Савелий Петрушев

— Задания на региональном этапе были попроще. К федеральному этапу готовился, читал литературу, разбирался в выходные — узнал для себя много нового. В итоге с заданием справился. Опыт был интересный, готов поучаствовать еще раз, — рассказывает участник из Томской области, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением АО «ТОМЗЭЛ» Никита Киселёв.

Фото: Савелий Петрушев

Работы оценивала федеральная экспертная комиссия — в нее вошли специалисты из Томского политехнического университета, компании ООО «НПФ Мехатроника-ПРО» и Университета «Иннополис» (Республика Татарстан).

Старший преподаватель ТПУ Степан Скрипко Фото: Савелий Петрушев

— Региональный этап проходил в более пробном режиме. На федеральном этапе все идеи были расширены — это уже более высокий уровень, ранжирование заданий совсем другое. Коллеги сделали все не в виртуальной среде, а на «железе», — пояснил один из членов экспертной комиссии, старший преподаватель Отделения электронной инженерии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности Томского политеха Степан Скрипко. — Участники справились с заданиями хорошо: к теоретической части все были подготовлены, с практической оказалось посложнее. Я оценивал ребят на площадке с роботами. Там участники показали разный уровень. Но все проявили любознательность, а самое главное, разный подход: более молодые делали одним образом, постарше — по-другому. Это было зрелищно и круто!

Награды и победители

Участники конкурса и представители областной власти на подведении итогов конкурса Фото: Савелий Петрушев

Участники конкурса показали высокий уровень подготовки. В итоговой таблице разрыв между ними составлял в среднем не более десяти баллов. Итоги в торжественной обстановке подвели в Доме ученых.

Губернатор Томской области Владимир Мазур Фото: Савелий Петрушев

— Большая честь, что впервые этот конкурс прошел на территории Томской области. Я переживал за ребят — это очень ответственно сейчас: быть лучшими из лучших. Представляю, как сложно было выбрать победителей, — обратился к участникам губернатор региона Владимир Мазур. — Уверен, что вы принесете на производство новое, передовое, качественное, и станете наставниками. Я желаю вам передавать свой опыт, расширять его, множить, вырабатывать рационализаторские предложения, быть успешными и профессионально расти.

В свою очередь руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков напомнил, что конкурс «Лучший по профессии» проводится с 2012 года, но в этом году он претерпел второе рождение, войдя в число мероприятий нацпроекта «Кадры».

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков Фото: Савелий Петрушев

— Сегодня впервые за всю историю конкурса определяется победитель в номинации «Мехатроника и робототехника». Внедрение робототехники является одной из ключевых задач развития России. В этом году Минтруда впервые сформировало прогноз кадровой потребности страны до 2029 года. Количество специалистов в области мехатроники и робототехники, которые нужны будут к 2029 году, составило 754 тыс. Это должны быть люди увлеченные, знающие свое дело так же, как участники финала. Я уверен, что в своих регионах вы поведете за собой молодое поколение, — обратился к участникам Михаил Иванков.

Награда нашла лучшего Фото: Савелий Петрушев

По итогам двух напряженных дней конкурсных испытаний определилась тройка лидеров. Третье место занял Роман Гизетдинов (Республика Татарстан). Он получил сертификат на 300 тыс. рублей. «Серебро», а также приз в 500 тыс. рублей, достались приехавшему в Томск из Омской области Илье Намятову. Победителем стал специалист из Волгоградской области Сергей Безусов. Вместе с почетным званием он получил один миллион рублей.

Награды победителям конкурса вручил Михаил Иванков. Участников конкурса также поздравила спикер Законодательной думы Томской области Оксана Козловская.

Победитель конкурса Сергей Безусов Фото: Савелий Петрушев

— Я изучаю много технической документации, поэтому быстро усваиваю — это помогло. Базовые решения отработал и это очень сильно сократило время на выполнение заданий. Испытания проходили очень плотно, с таким графиком, чтобы справиться с ними, человек должен быть уже «на опыте», — отметил Сергей Безусов. — Участие в конкурсе полезно даже не столько из-за материальной базы, я пообщался с техническими специалистами из разных областей, эта информация гораздо ценнее, чем железки. Конкурс организован практически идеально. Очень хорошая площадка — я надеюсь, что следующий конкурс снова пройдет на ней.

Все участники конкурса также получили сертификаты о прохождении конкурсных испытаний.

Руководитель регионального Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова на открытии конкурса Фото: Савелий Петрушев

— Проведение конкурсов профессионального мастерства — это не просто возможность выявить лучших специалистов. Для нас это, в первую очередь, площадка для обмена опытом, демонстрации современных технологий и реальных производственных кейсов. Мы впервые приняли федеральный этап в такой сложной и высокотехнологичной номинации, как «Мехатроника и робототехника» — которая, кстати, появилась именно благодаря Томску — и видим, насколько это важно. У нас есть опытные специалисты, готовые решать задачи мирового уровня. И они не просто соревнуются, они учатся друг у друга, общаются с экспертами, расширяют профессиональные горизонты. Для региона это возможность укрепить статус Томска как научно-образовательного центра, показать свои площадки и своих специалистов в действии. А для участников — стимул расти, внедрять новые решения на предприятиях и становиться наставниками для следующего поколения инженеров, — отметила руководитель регионального Департамента труда и занятости населения Анна Гомозова.

Фото: Савелий Петрушев

