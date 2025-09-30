Физтех — лучше всех. Стремящийся в небо спортсмен и разделяемые изотопы

30 сентября 2025 / Томский Обзор

Сергей Ильин — директор завода разделения изотопов Сибирского химического комбината. Спортсмен, победитель олимпиад и строитель, который прошел путь от инженера-технолога до руководителя.

Сегодня он один из тех, кто оценивает будущих физиков-ядерщиков, заканчивающих Физтех ТПУ. А каких-то 35 лет назад Ильин и сам был на их месте. В новом выпуске проекта, посвященного юбилею физико-технического образования в Томском политехе, рассказываем его историю.

Мечты о небе и шаг в атомную отрасль

Семья будущего директора завода приехала в Северск из Смоленской области. Мать — медик. Отец — выпускник зенитно-артиллерийского училища, который предпочел жить в Сибири, хотя мог отправиться в Ленинградский или Московский военные округа. Сергей занимался спортом и планировал связать свою судьбу с гражданской авиацией, но не прошел бы «по здоровью».

— Где-то в середине десятого класса начал задумываться о своей судьбе. У родителей были знакомые на комбинате, знали, что это такое. Заинтересовался, — вспоминает Ильин. — Выбирал между «физико-энергетическими установками» и «физикой кинетических явлений» — это та специальность для разделительных заводов, где я сейчас и работаю. Начал подтягивать физику и математику.

После школы в 1984 году, несмотря на внушительный конкурс, Сергей поступил на Физтех ТПИ (ныне — Томский политехнический университет).

Холодные экзамены и «теплая» стипендия

Как и у многих политехников, с которыми мы разговаривали, переход от школьной жизни к студенческим нагрузкам дался Сергею непросто.

— Первого сентября сразу окунули — три пары. Перед глазами до сих пор стоит: «начерталка» лекция, «английский» практика и «математика», тоже практика. Надо было перестроиться, — рассказывает Сергей Ильин. — В школе же в библиотеку никто не ходит, а тут сразу, с первых дней, приходилось раз в два-три дня ходить в Научно-техническую библиотеку на Белинского.

Группа собралась разновозрастная: кто-то, как Сергей, пришел после школы, кто-то был сильно старше — после армии или рабфака. Первый семестр «пережили» не все. Зачетная неделя выдалась по-настоящему суровой.

— Страшные морозы стояли в 1984 году. Мы приходили в вуз в валенках, в корпусах было холодно. Помню, сдавали историю партии (КПСС — прим. ред.), писали только карандашами: большая аудитория плохо протапливалась, 12-16 градусов всего, ручки замерзали. Зато не уснешь, — смеется Сергей Ильин.

На первых курсах давали много общих предметов — физику и химию разных направлений. К третьему курсу у студентов появлялись предметы, где они ближе знакомились с будущей профессией.

— Курсы были даже с грифами (имеется в виду гриф секретности — прим. ред), вход в корпус был по пропускам: специальный отдел, специальные тетрадки, куда мы записывали, чемодан опечатывался, — вспоминает Сергей Ильин.

— Где-то с третьего курса мы начали знакомиться с диффузионным оборудованием, регуляторами, специальной вакуумной отсечной арматурой — это все было на кафедре, — уточняет Сергей Ильин. — Это сейчас к нам студенты приезжают с 4-5 курса, знакомятся с современнейшим устройствами, мы показываем, рассказываем, как оно работает. В то время на площадки не пускали.

— С четвертого курса пошла научно-исследовательская работа студентов, там мы уже мастерили: были упрощенные прототипы оборудования, на них мы проводили опыты, считали каскады. Тогда же купил первый программируемый калькулятор МК 54.

С середины третьего курса Сергей, который продолжил заниматься спортом и успешно выступал в научных олимпиадах, стал старостой группы. Одной из главных его обязанностей была выдача стипендии.

— Приходилось в день выдачи уходить со второго часа третьей пары. Это не как сейчас — все на карточку, — вспоминает Ильин. — Пока одну очередь отстоишь, распишешься, сверишь людей, во вторую — получишь стипендию и несешь ее в общежитие. По тем временам, обычная стипендия была минимально необходимая, а на Физтехе можно было получать до 115 рублей. При том, что средняя зарплата в те годы была 200 рублей. Так что жить можно.

Студенты активно подрабатывали в стройотрядах. Сергей вместе с одногруппниками «осваивал» томский север в отряде с говорящим названием «Кварк». Один год работал под Колпашево, потом — в Нарыме и Нельмаче (небольшое село в Парабельском районе).

— Когда мы работали в Нарыме, как раз в 1988 году, там открывался музей политических ссыльных. Мы, студенты, помогали поднимать монумент, который сделал из камня скульптор, — рассказывает Сергей Ильин. — Последний стройотряд — в 1989 году в Нельмаче. Работали по 12 часов, выходной в воскресенье, но заработок за полтора месяца получался приличный. Я так себе купил стойку Pioneer: дэку, усилитель и колонки. Звучание для того времени очень неплохое было.

От выпускника — к директору завода

После окончания вуза Сергей Ильин оказался на распутье — заниматься наукой или пойти работать на один из четырех профильных заводов СХК. Он выбрал последнее и в 1990 году устроился на объект №1 (ныне — завод разделения изотопов), который позже возглавит.

— Первый рабочий день очень хорошо помнится. В феврале защитились, март отдохнули, первого апреля прошли медкомиссию, а 9 апреля, с моего дня рождения, у меня начался трудовой стаж, — смеется Сергей Ильин. — По знаниям, которые давал вуз вопросов не было. Понятно, что никто на заводе сразу не допускает к самостоятельной работе. Сначала стажировка: читаешь инструкции, правила, регламенты, частями сдаешь — тебя допускают. Меня устроили в газоцентрифужный цех сменным инженером-технологом. Это первая ступень карьерной лестницы, с которой начинают все выпускники ТПУ. С середины августа я уже начал работать самостоятельно.

Позже выяснилось, что молодой специалист попал на завод накануне сложных 90-х. Обещанное жилье для молодых специалистов оказалось под вопросом, как и будущее предприятия. Дело спас контракт с иностранным заказчиком, который удалось заключить в 1992 году.

Молодого специалиста на предприятии приметили, и он начал быстро продвигаться по карьерной лестнице. Стал инженером-технологом щита технологического контроля, потом попал в производственный отдел, а через три года вернулся уже начальником смены.

— У нас и сейчас так: когда человек приходит, мы к нему присматриваемся. Как он сдает экзамены, как работает, как умеет писать инструкции — видим, что из него может получиться, — объясняет Сергей Ильин.

С поста начальника смены Сергей попал в технологический цех: там как раз запускали газовые центрифуги нового поколения. А после того, как начальник цеха ушел на пенсию, его место занял Ильин. Затем стал заместителем главного инженера, самим главным инженером, а после — возглавил завод. Весь этот путь выпускник Физтеха прошел за 25 лет.

— Мне помог тот багаж знаний, который дал Физтех, — отмечает Сергей Ильин. — Нас научили учиться, и делать это нужно постоянно. Мы всегда в приоритет ставили выпускников Физтеха ТПУ. Они адаптируются, учатся, прекрасно работают, из них получаются прекрасные руководители, начальники смен, участков. Сейчас у меня главный инженер, главный технолог — выпускники Физтеха. Я считаю, что смену для себя уже подготовил.

