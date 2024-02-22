«Пролить свет» на историю ТЭЛЗа. Какие неординарные проекты ждут томичией в бывшей «Лампочке»

22 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Открытие гастрохолла «Лампочка» станет событием не только для любителей вкусной еды. В пространстве собираются найти место и для истории Томского электролампового завода, который прежде располагался в этом здании.

Посетители увидят внутри новую «ламповую» арт-заплатку, услышат, как пел хор завода, и почитают материалы о прошлом, в том числе и наши статьи о заводе. Рассказываем в подробностях, что готовят организаторы нового пространства.

Открытие гастрохолла запланировано на конец февраля Фото: Серафима Кузина

Когда проект «Лампочка» только задумывался, его авторы уже понимали — нужно делать что-то концептуальное и непременно сохранять историю места:

— Мы не могли сделать здесь просто «коробку» с арендаторами, не уделив внимание прошлому этого здания, — объясняет Рустам Каримов, директор «Лампочки». — Стремились сохранить историю завода, но не хотели с этим заиграться. Удерживали тонкую грань. В итоге у нас появились «пасхалки»: мы оставили на входе «проходные», поскольку они были на заводе, а также вахту — гостей будет встречать «вахтер». Клетчатые вытяжные зонты тоже были на заводе, и специально для нашего гастрохолла мы сделали светильники по их форме. На стенах нарисовали разные лампочки — их изображения взяты из каталога продукции завода, мы нашли его в архивах.

Фото: Серафима Кузина

— Затем мы задумали коллаборацию с Музеем славянской мифологии, — продолжает Рустам. — С ним мы знакомы по проекту «Лики Сибири», а также нам давно нравится проект «Арт-заплатки». Когда заметили в нашем помещении пробитую не в том месте на полу дырку, то поняли: «Вот здесь и должна появиться арт-заплатка». Я пришел к директору музея Оле Павловой с этим предложением. Она сказала, что в Томск вскоре приезжает Иван Кравченко, идеолог проекта. Мы встретились, и всё срослось! Мне нравится, когда так получается, это знак того, что ты двигаешься в правильном направлении.

Директор «Лампочки» Рустам Каримов Фото: Серафима Кузина

Первый музей славянской мифологии уже давно вышел за пределы своих стен и участвует во многих городских проектах. Идеи «Лампочки» он тоже с радостью поддержал:

— Круто, что у нас получается вместе с такими классными командами, как «Лампочка», быть сопродюсерами хороших, важных историй по раскрытию гения места, — считает Ольга Павлова, директор Первого музея славянской мифологии. — Мы сотрудничаем со многими художниками, деятелями креативных индустрий, и наш проект с арт-заплатками, который прогремел два года назад и занял свое место в сердцах томичей, продолжается. Так удачно получилось, что мы пригласили Ваню Кравченко на открытие Сибирского фестиваля керамики. Заодно он принял участие в разработке арт-заплатки для «Лампочки». Керамическое искусство в Томске прижилось, более того, получило неожиданные формы. У нас уникальный в этом плане город: Ваня делал арт-заплатки не только в Томске, но именно в партнерстве с музеем они обрели особое содержание и неожиданное прочтение.

Директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова Фото: Серафима Кузина

Прежде арт-заплатки размещались только на улицах. Это первый случай, когда «латать» поверхность будут в помещении.

— Было смешно, когда Рустам позвонил мне и сказал: «Оля, у нас в гастрохолле образовалась дыра…». Я сразу ответила: «Мы знаем, что делать!», — вспоминает Ольга Павлова. — Важно, что наши керамические арт-заплатки появляются там, где они действительно нужны, ими можно красиво залатать выбоину. Специально места для них никто не делает.

Фото: Серафима Кузина

Сначала речь шла именно об арт-заплатке. А потом Иван приехал в Томск, пришел в будущий гастрохолл, осмотрелся, и…

— У меня так мозг работает — когда я вижу какие-то выразительные штуки, то сразу разыгрывается воображение, — признается Иван Кравченко. — Заранее я историю завода не читал. Даже не знал, куда мы едем. Но меня зацепил вид стены. Потом мне понравилась дырка под потолком. Стал размышлять, что она могла бы подойти для заметного только наблюдательным людям QR-кода, с которого стартовал бы квест. Посвятить его можно было бы истории завода. Двое суток искал в интернете информацию о томской «Лампочке», все изучил, в том числе и прекрасную статью «Томского Обзора». Сразу написал Оле: «С этими ребятами надо непременно коллабиться!». Затем мы с Рустамом погуляли по заброшенной части завода — там оказалось много интересных помещений, мне показали разные артефакты — грамоты, кубки, фотографии…

Идеолог арт-заплаток, художник Иван Кравченко Фото: Серафима Кузина

В итоге задумку с квестом ребята пока отмели — решили, получится слишком витиевато, поскольку сами арт-заплатки, это, по сути, квест. Сфокусировались на полу. Прореха в нем, которую решили залатать, по форме показалась Ивану Кравченко подходящей для старой газеты:

— Подумал, она будет словно окаменелость. На дне океана так застывают старые организмы, в янтаре — насекомые. А в полу гастрохолла «окаменеет» газета, рассказывающая о работе завода. Тогда я еще не знал, что здесь выпускали свое издание «Лампочка», — рассказывает Иван Кравченко. — Дальше я посмотрел на стену — в ней есть ниши. Фантазия начала разворачиваться… Появилась идея затронуть у зрителей несколько чувств. Когда человек приближается к стене, то первым делом встречается с кураторским текстом, узнает, что он может в этом проекте увидеть. Затем мы знакомим его с историей завода.

Первый посвященный прошлому объект собираются разместить прямо в середине кураторского текста. Это монофон, с его помощью можно послушать аудиозапись выступления хора завода.

Фото: Серафима Кузина

Визуальная часть истории — арт-заплатка. В ее основе — вырезки из двух газет завода разных периодов. Публикации посвящены работе завода и его повседневной жизни. В одном тексте будет информация о том, что Томский электроламповый завод экспортировал лампочки в 60 стран. Другая статья связана с праздником.

— Еще хотелось тактильной части проекта, возможности что-то потрогать, — продолжает Иван. — Первая идея была связана с тем, что люди производили не лампочки, а свет. Образ света меня сильно зацепил. Подумал, через него мы сможем погрузиться в прошлое. Есть выражение «пролить свет». Оно означает открыть правду, прояснить что-то. Хотел так назвать весь проект. А физически воплотить эти слова в символическое включения рубильника. В старой, пока неотремонтированной части завода, мы нашли колоритный рубильник. Думали флуоресцентными красками нанести архивные изображения на покрашенную в белый стену, в нише спрятать ультрафиолет. И при включении рубильника люди бы словно «проливали свет», изображение становилось бы явным. Была задумка таким образом показать призраков прошлого. Но на нее не хватило времени, и не факт, что в реальности все работало бы так же, как в моей голове. В итоге мы изменили идею — на стене появится коллаж Ильи Маломощенко. Для него мы выбрали интересные архивные фотографии, лозунги из старых газет. Илья отлично поработал как дизайнер. Коллаж он сделает из фанеры, благодаря этому в работе появится небольшое пространство, куда удастся вмонтировать свет. Идея со включением все равно остается, только включать будут объект.

Фото: Серафима Кузина

Четвертой частью проекта станет история завода. Ее тоже подадут нетривиально:

— Полотно текста читать сложно, неинтересно, — полагает Иван. — Мы решили добавить интерактива. Труба, пока голая и некрасивая, зашьется гипсокартоном, сверху образуется ниша, куда мы вмонтируем подсветку и с ее помощью осветим расположенные здесь стеклянные медали. Их когда-то выпустили на томском заводе. Они будут светиться и привлекать внимание людей. Возле каждой будет QR-код, ведущий на определенный текст об истории завода. Один посвятим его эвакуации в Томск в военные годы, вторым станет невероятное интервью «Томского Обзора» с сотрудниками. Третий огонечек будет вести к тексту о спаде, постепенном разрушении завода. А четвертый — к интервью о нынешнем проекте.

Фото: Серафима Кузина

Иван Кравченко делает арт-проекты в разных городах, но похожего на коллаборацию с томской «Лампочкой» у него еще не было.

— Прежде мне не доводилось погружаться в историю завода и перерабатывать ее в визуальную концепцию для общественного пространства, — отмечает Иван. — Но я к любому проекту стремлюсь подойти многогранно. Берешься за работу и сам не знаешь, в какую сторону выйдешь, что в итоге получится. Любые нетривиальные вещи возникают из сложной задачи.

Фото: Серафима Кузина

Запуская новое использование важного для Томска пространства электролампового завода, непременно надо говорить об истории места. В этом уверена Ольга Павлова:

— Оно получило новую жизнь, к чему будут относиться совершенно по-разному. Но главное — здесь больше не запустение и уныние, не смертельная тишина, а жизнь. Отдать дань памяти важно, а благодаря участию творческих людей она свежо интерпретируется с помощью искусства и медиа, которые будут внедрены в пространство. Не хочется скучной «музеефикации». Мы будем «зажигать» это место, чтобы оно снова стало светлым.

Место для новых историй

Фото: Серафима Кузина

На территории, где располагался электроламповый завод, удалось найти немало любопытных предметов из прошлого. Кроме иллюстрированного каталога лампочек, попались и старые фото, и ценные артефакты завода.

— Очень интересен каталог всех лампочек, что производили на заводе — среди них были автомобильные, самолетные, — рассказывает Рустам. — Обнаружили отлитые из стекла монеты, формы для елочных игрушек (их здесь тоже делали). Нашли много фотографий, а также пленки, но они уже совсем обветшали, снимков не напечатать.

Фото: Серафима Кузина

Фотографии будут оцифрованы и выложены на сайте проекта. Возможно, в новом пространстве «Лампочки» и дальше будут появляться напоминания о прошлом, правда, избыточно глубокого погружения в историю концепция не предполагает. Главная идея — просто и понятно рассказать о заводе тем посетителям, кто о нем пока ничего не знает.

— Мы задумали современное креативное пространство. Максимально стараемся сохранить эту тонкую грань — и напоминания о прошлом оставить, и дать возможность для появления новых историй, — объясняет Рустам. — Думаю, наш проект заинтересует людей. Он создавался отчасти для привлечения в город туристов. И чтобы молодежь перестала уезжать из Томска. Я каждый год езжу в аэропорт провожать кого-то из своих переезжающих друзей. А хочется, чтобы люди оставались здесь.

«Лампочка» подскажет идеи

Фото: Серафима Кузина

Гастрохолл — далеко не вся «Лампочка». Это примерно одна четвертая общей территории в 16 тысяч квадратных метров. Поэтому летом возле здания появится еще и двор. Остальные помещения думают обживать в ближайшие три года:

— Проект сразу задумывался как городское общественное пространство, где будут собраны разные интересные направления. Гастрохолл — наш пролог к этой истории, — говорит Рустам. — Его мы запускаем, чтобы реанимировать площадку. Здание больше 10 лет стояло заброшенным, что не украшало образ города. Мы решили начать с создания места, где люди смогут встречаться, обмениваться идеями. Дальше локация станет более востребованной, появится трафик для бизнеса. Думаем о Wellness-зоне для семейного отдыха на первом этаже и в цоколе, размышляем, не отдать ли часть второго этажа фэшн-индустрии, российским дизайнерам. Но пока это только идеи. «Лампочка» — живая. И нас подталкивает к движению. А его вектор ясен — освоим все площади и создадим общественное городское пространство.

Фото: Серафима Кузина

Текст: Мария Симонова

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