Лаборатория предпринимательства. Как запустить производство спортивных масок для подводного плаванья в ластах

12 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

За годы существования программы «Успешный бизнес» в ней приняли участие десятки начинающих предпринимателей из Томска. В кадровом центре «Работа России» им помогают в запуске собственного дела и выделяют стартовые 100 тыс. рублей.

В серии наших материалов рассказываем истории наиболее успешных проектов. В новом выпуске — история семейного бизнеса Олеси Захаровой, которой помогают муж и сын с производством масок для скоростного подводного плавания в ластах.

Производство «Томские маски»

Фото: Серафима Кузина

Плавание в ластах под водой в семье Захаровых появилось благодаря сыну. Сейчас Олеся вместе с мужем Александром не только сами занимаются этим видом спорта, но и изготавливают спортивные моноласты, а с недавнего времени — еще и маски.

— Был момент, когда у сына завтра-послезавтра соревнования, а у него его ласта треснула. В такой невозможно участвовать, конечно, — рассказывает Олеся. — Все ласты делаются индивидуально под определённого пловца и под определенные задачи. Соответственно у кого-то быстренько взять другую ласту и проплыть в ней тоже не получится. Но вариант «сделать ничего нельзя» мой супруг не приемлет. Поэтому тогда он проконсультировался с человеком, который имел опыт по ремонту ласт, и в итоге починил ее сам так, что ребёнок достойно выступил. После этого пришло понимание: а почему бы не делать ласты, не помогать таким образом нашим спортсменам? Одним починили, другим починили — это оказалось востребовано.

Олеся Захарова Фото: Серафима Кузина

Первые ласты Александр отремонтировал в 2022 году. Тогда и было решено расширить список предоставляемых услуг — теперь в мастерской можно обрезать заготовки и подогнать их под размер, а также заказать готовые ласты.

— Это штучное, индивидуальное производство, штамповать их нереально. Когда-то, возможно, мы к этому придём, но сейчас это ручной режим. Здесь не только пластину вырезать надо, но и еще определённым образом прослоить ее, — рассказывает Олеся.

— Сама пластина вырезается по шаблону, прослаивается, чтобы придать необходимые свойства — гибкость. Есть более мягкие, более жесткие. В изначальной форме пластина очень жесткая. Потом она доводится до необходимой формы, подготавливаются калоши, собираются и подгоняются по размеру. Всё зависит от роста, веса и квалификации спортсмена, — поясняет Александр.

Фото: Серафима Кузина

Параллельно семья задумалась о производстве масок для подводного спорта. Но если ласты полностью изготавливаются вручную, то для масок необходимо было приобрести дорогостоящее оборудование. За финансовой помощью Олеся обратилась в томский Центр занятости, где ей предложили принять участие в программе «Успешный бизнес» и написать бизнес-план.

— Конечно, я туда пошла целенаправленно, то есть, мысль производить эти маски вынашивалась давно. В процессе общения с центром занятости она продолжала оформляться — от «да ну, нафиг, вообще не пойдём» до «блин, нет, все-таки надо». В результате решение было проверено временем, наши намеренья были серьезными, — рассказывает Олеся.

Подобные заготовки масок Захаровы будут производить на новом станке Фото: Серафима Кузина

Семья заранее подыскала компанию, которая изготовит нужное оборудование и установит его. Олеся признается, что в процессе написания бизнес-плана ей было очень тяжело совмещать обучение с работой и домашними обязанностями, но поддержка со стороны педагогов и таких же начинающих предпринимателей помогли ей справится. В итоге осенью 2023 года томичка успешно защитила своей бизнес-проект и получила от Центра занятости поддерживающие 100 тысяч рублей:

— Так как оборудование было дорогостоящим, эти деньги от центра занятости покрыли только часть его стоимости. Остальное мы вкладывали из своих средств, — добавляет Олеся.

Приобретенное оборудования для изготовления масок Фото: Серафима Кузина

В добавок к ластам и маскам семья планирует изготавливать еще и трубки для подводного плавания. Но это в долгосрочной перспективе. Сейчас все силы направлены на то, чтобы освоить только что приобретенный станок:

— Станок только-только пришел (в конце января). С его помощью будем изготавливать заготовки масок из оргстекла. Остальное тоже вручную — обтачивать, прорезать отверстия, проклеивать резиной. Тут уже не настолько индивидуально, как с ластами, но тоже важно придать правильную форму, чтобы маска плотно прилегала и имела более-менее обтекаемый вид, потому что это же всё на скоростные характеристики влияет.

Фото: Серафима Кузина

Не менее важен и цвет стекла. Если одни могут выбрать его в цвет купальника, то для других это может стать решающим факторов при заплыве:

— Наш тренер рассказывала, что у нее как-то проходили соревнования на открытой воде в какой-то жаркой стране. Тогда темная маска ее спасла в том плане, что на солнце вода бликует и появившиеся «зайчики» могут и ослепить, а нужно же еще и ориентироваться в воде, — объясняет Олеся.

Фото: Серафима Кузина

— Олеся прошла обучение по написанию бизнес-плана на курсе «Бизнес-старт» и успешно его защитила, — рассказывает заместитель Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева. — Эксперты отметили уникальность её проекта: очень большой запрос на качественные маски и обслуживание спортивного инвентаря для подводного плавания также позволили найти им свою нишу. На защите бизнес-плана презентация Олеси выделялась креативностью — она подготовила видео и показала будущие изделия. Своим производством ребята хотят внести вклад в развитие подводного плавания в Томска.

Фото: Серафима Кузина

Тем, кто так же хотел бы открыть свое дело при поддержке кадрового центра, Олеся советует найти внутренний мотив для старта и быть искренними с теми, кто хочет тебе помочь:

— Важно делиться с сотрудниками и преподавателями, чем вы хотите заниматься. Они уже не один поток выпустили. У них большой опыт, и те советы, которые они дают, очень ценные. Там ни одного лишнего слова не будет сказано. У них задача чтобы человек пришёл и защитил проект. Но важно и ваше желание. Изначально должно быть такое ощущение: я делаю нужное дело и мне это интересно, — заключила Олеся.

Фото: Серафима Кузина

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