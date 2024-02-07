Красавица и офицер. Трагическое убийство в Старом Томске

7 февраля 2024 / Томский Обзор

Сто лет назад в Томске разыгралась трагическая история. Красавица-актриса, Елена Баньолесси была застрелена офицером армии Колчака. Что мы знаем об этих событиях?

В 1913 г. в Томск с супругой прибыл один из основателей горноспасательного дела в России Иосиф, или как тогда говорили, Осип Осипович Федоро́вич. Его назначили директором-распорядителем акционерного общества «Кузнецкие каменноугольные копи» (Копикуз), и Федоро́вич активно взялся за дело.

Елена Евгеньевна Баньолесси, Санкт-Петербург, 1900 Фото: из архива семьи Баньолесси

На Елене Баньолесси Осип Осипович женился за несколько лет до этого, в 1909 году и, вполне возможно, именно это стало причиной завершения им карьеры горного спасателя.

Первый начальник Центральной Макеевской горноспасательной станции Осип Федорович — в верхнем ряду, в фуражке и галстуке, 1907–1908 год. Остальные участники съемки — команда станции. На заднем плане — аварийный вход в дымный штрек. Фото: miningwiki.ru

Молодая жена обязывала: у талантливого горного инженера появились дополнительные расходы, семейная жизнь не располагала к неустроенной жизни. Поэтому Федорович принял предложение стать управляющим Берестово-Богодуховского рудника в Донбассе, разрушенного пожаром, где ему положили 18 тысяч в год. Чтобы восстановить рудник и вновь сделать его прибыльным, Федоровичу хватило года. После этого он отправился в Кузбасс, где должен был, по сути, запустить угольную промышленность.

Супруга Осипа — Елена — была актрисой и завидной красавицей с итальянскими корнями. В конце XIX века ее семья перебралась в Россию.

Елена и ее сестра, Нина Баньолесси. Ялта, 1916 г. Фото: из архива семьи Баньолесси

Клан был довольно многочисленным, некоторые выходцы из него были довольно известны. Так, брат Елены, Аркадий Баньолесси, был военным топографом с хорошей репутацией — служил сначала в царской армии, потом у Колчака, а после, даже при советской власти, в течении довольно долгого времени занимал ответственные посты.

Аркадий Баньолесси

Но вернемся к Федоровичу. В Кузбассе для директора–распорядителя построили двухэтажный дом: в нем была бильярдная, зимний сад, столовая на сто человек и двадцать комнат. Жила чета и в Томске, на тот момент, столице губернии, к которой относились и Кузнецкие копи. Отдыхали Федоровичи на своей даче в Ялте.

Елена с мужем, Осипом Федоровичем. Кольчугинский рудник, 1916 г. Фото: из архива семьи Баньолесси

Елена Федорович в Ялте (по другим данным, в Алупке), 1916 г. Фото: из архива семьи Баньолесси

Дом, в котором жили Федоровичи в Томске — в то время Магистратская, 18, сегодня — ул. Р. Люксембург, 18 Фото: Серафима Кузина

Здание конторы Копикуза в Томске, пр. Ленина, 82б, бывш. здание ТД «Михайлов и Малышев» Фото: Серафима Кузина

Задачей Осипа Федоровича было привлечь в Сибирь инвесторов и, организовав добычу сибирского угля, открыть ему дорогу на рынок. Федорович был чрезвычайно эффективен в своей роли. Дело затормозили революционные события и Гражданская война. После того, как в Сибири в 1918 году возникло Временное правительство, Осипу пришлось убеждать уже новую власть — сохранить проект. С одной стороны, помогало то, что брат Осипа, контр-адмирал Михаил Федорович был дружен с Колчаком и в 1918 году был комендантом Томска и Красноярска. С другой — задачей Федоровича было не угодить сменяющимся правительствам, а сохранить перспективное угольное дело. И только благодаря этим драматическим перипетиям до нас дошло описание сцены убийства Елены Баньолесси.

Она оказалась вписана в дебютную книгу Александра Бека «Курако», рассказывающую о металлурге Михаиле Курако, спроектировавшем первый в России полностью механизированный доменный цех. Этими работами он и руководил в Томске в 1918-м году.

Инженеры Кольчугинского рудника акционерного общества «КОПИКУЗ», 1915 г. Осип Федорович, предположительно, слева в нижнем ряду. Крайний справа — Эммануил Баньолесси, брат Елены Федорович. Фото: из архива семьи Баньолесси

Бек отправился в Сибирь в составе литературной бригады, которая должна была написать задуманную М. Горьким «Историю заводов». Для этого проекта Александр собрал почти две сотни интервью с непосредственными участниками становления Копикуза. Когда «Истории», которую писали аж три соавтора, не случилось, журналист использовал собранные материалы для своей повести. Считается, что Федорович стал прототипом одного из героев книги, директора Копикуза Кратова. В 1933 году Бек пообщался и с самим Осипом Осиповичем. Основываясь на собранных интервью, автор описал произошедшую с ним трагедию:

Актовый зал Томского университета переполнен. Сидят профессора, инженеры, студенты, дамы. Много офицеров. В первом ряду Кратов. Рядом адмирал, геологи Гладков и Усов, профессор Гутовский и барон Фитингоф. Грум-Гржимайло выступает против урало-кузнецкого проекта, выдвигая взамен собственный план — так называемый «план северной сибирской магистрали». Елена Евгеньевна наклонилась к мужу: — Мне нездоровится. Проводи меня домой. Кратов не мог уйти и обратился к Гутовскому. Профессор с готовностью встал. В трудные времена он сохранил верность Копикузу. Он работал с Кратовым с 1914 года, выбирал площадку для завода, поворачивал вместе с Гладковым общественное мнение Сибири в пользу нового начинания и председательствовал в урало-кузнецкой комиссии. На трибуну входил Гладков. Бывший министр возглавлял Сибирский геологический комитет и выступал против Грума. — Господа...— начал Павел Павлович. Внизу щелкнул выстрел. Еще и еще... Публика вскочила. В руках офицеров замелькали револьверы. Заметались истерические крики. Начали прыгать из окон. Гутовский получил в раздевальне пальто Елены Евгеньевны. К ним подошел офицер-каратель, влюбленный в Елену Евгеньевну. — Попрощайтесь со мной, Елена Евгеньевна. На рассвете я еду прямо в бой. Он протянул ей руку. — Вы мне надоели, уйдите, — сказала она и не подала руки. Капитан выхватил револьвер и выстрелил несколько раз. Последний патрон пустил себе в висок и упал мертвый. Елена Евгеньевна еще дышала, ее сейчас же увезли в университетскую клинику. Когда Кратов пробился в раздевальню, там швейцар, отталкивая любопытных, вытирал половой тряпкой лужицы крови. Кратов бросился в клинику. Елена Евгеньевна умерла на извозчике, не приходя в сознание. Кратов вернулся домой, упал головой на письменный стол и всю ночь оставался как каменный. Приходили и уходили люди. Кратов не сделал ни одного движения. Только к утру он заплакал. В комнате был Гладков. Кратов посмотрел на него и сказал: — Теперь мне остался только Копикуз. Елену Евгеньевну похоронили в тот же день. Кратов не проронил больше о ней ни слова.

Книга вышла в 1939 году и до сих пор является ценным источником сведений о становлении Копикуза — хотя и не является документальной в полном смысле этого слова. Но у истории убийства имеется и еще одно подтверждение в воспоминаниях дочери Федоровича Нины Мургановой. Там говорится: «У отца была особая ситуация: в первом браке он был женат на Елене… она была очень красива. И ее застрелил влюбленный в нее офицер. Это произошло в Томске».

Осип Федорович со своими собаками на прогулке в Томске Фото: Мемориальный музей НКВД

Сам Федорович был расстрелян в 1937-м по обвинению в «контрреволюционной террористической диверсионной организации, проводившей вредительскую работу, направленную на сдерживание темпов развития Карагандинского угольного бассейна», где он работал в ссылке.

Текст: Елена Фаткулина

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