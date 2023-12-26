Наталья Мельникова: «Привлекать молодежь в компанию стоит прямо со школы»

26 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Томске прошел карьерный форум «Труд — крут». На нем более десяти ключевых для Томской области работодателей впервые собрались вместе именно в таком составе, чтобы в интерактивной форме, предметно и адресно пообщаться со своими потенциальными работниками — студентами высших и средних образовательных учреждений.

Тема поиска активной и целеустремленной молодежи актуальна сегодня для компаний из самых разных секторов. На форуме своими успешными практиками по привлечению эффективных кадров делились представители нефтегазовой, атомной, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и ИТ-сектора.

Как реализуются задачи привлечения, удержания и профессионального развития сотрудников в одном из активных участников этого форума — предприятии «Газпромнефть-Восток»? Об этом мы поговорили с заместителем генерального директора «Газпромнефть-Востока» по организационным вопросам Натальей Мельниковой.

— Сейчас в тренде ИТ, коммуникации, нейросетевые технологии. Не испытывает ли из-за этого дефицит кадров нефтегазовый рынок?

Фото: «Газпромнефть-Восток»

— Всё зависит от работодателя, его стремления и желания видеть в своих командах молодых и активных сотрудников. Одним из самых эффективных инструментов для нас сейчас является работа в связке с поставщиками будущих кадров — университетами и средними специальными учебными заведениями. Мы привлекаем ребят на практику, рассказываем о возможностях трудоустройства, показываем, что их ждет «в поле» — в плане самой работы, условий труда, зарплат и социальных гарантий. Всё это дает постоянный приток молодых и очень замотивированных кадров.

У нас работают люди разного возраста, не только молодежь, поэтому параллельно в компании развивают дополнительные образовательные возможности для разных специалистов. Есть обучающие курсы по самым разным направлениям прямо на корпоративном портале, которые доступны не только из корпоративной сети, их можно пройти и дома, скажем, по дороге на работу. Другой эффективный вариант самореализации — участие в конкурсах профессионального мастерства. По итогам соревновательного процесса можно заработать авторитет среди коллег, подтвердить свою компетентность, увидеть зоны развития. Для сотрудников подразделения по работе с персоналом — это хороший инструмент определения и поощрения наиболее талантливых и профессиональных работников. Кроме того, это всегда отличная возможность для знакомства с новейшими технологиями, обмена опытом и лучшими отраслевыми практиками.

Хорошие специалисты рабочих профессий всегда востребованы, а сейчас за них на рынке и вовсе идет борьба. Наши производственные объекты — это отдаленные автономные месторождения, суровые погодные условия. Поэтому, одним из важнейших приоритетов всегда было создание комфортных условий труда. Наша компания заботится о том, чтобы у людей на промыслах всегда была теплая, удобная и безопасная одежда, качественное питание, хороший быт. Включая такие вещи, как занятия в современном тренажерном зале, наличие разнообразных настольных игр, просмотр любимого сериала или общение с семьей по видесвязи. Наши месторождения оборудованы вышками связи и имеют доступ к скоростному мобильному интернету.

Фото: «Газпромнефть-Восток»

А если вернуться к вашему вопросу, то инструменты цифровизации у нас есть, и они постоянно развиваются. Мы внедряем эти решения в производство, в том числе, чтобы улучшить условия труда. И здесь речь не только о цифровых технологиях в сердце нашего предприятия — центре управления добычей, но и на месторождениях, в офисе практически каждый специалист так или иначе использует соответствующий инструментарий в своей повседневной работе. Это и документооборот, и приёмка новых объектов у строителей, и диагностирование объектов. Конечно, это и сотрудникам позволяет постоянно знакомиться с новыми техническими решениями, а также развивает их компетенции.

Кстати, каждый работник «Газпромнефть Востока» может предложить новые решения к реализации в компании, для этого у нас существует специальный проект «И.Д.Е.Я.» Он позволяет новаторам быть услышанными и признанными. А компании такие рацпредложения помогают не только сохранять ресурсы, оптимизируя техпроцессы, но и улучшать условия труда работников.

— Расскажите поподробнее про работу со студентами — как она устроена?

Фото: «Газпромнефть-Восток»

— Мы начинаем работать со студентами томских вузов уже со второго курса. Если ребята год за годом приходят к нам на практику и раз за разом хорошо себя показывают, им могут предложить взять интересную и важную для предприятия тему дипломной работы.

Кстати, наши сотрудники — Владимир Журавлев, Алексей Ванчугов, Антон Горшенев — являются членами государственной аттестационной комиссий Томского политеха. Это позволяет им видеть наш потенциальный кадровый резерв в деле. А после защиты сделать потенциально подходящим ребятам предложение попробовать себя в «Газпромнефть- Востоке». Особенно если на предприятии уже есть или вот-вот откроются подходящие вакансии. Есть и другая сторона этой работы — участвуя в работе ГАК, сотрудники актуализируют собственные знания. Готовятся, читают литературу, расширяют кругозор. Ну и, конечно, близость к академическим институтам позволяет нам находиться в треке современного научного сообщества, понимать, как мыслит молодежь. Подобная работа, кстати, приносит вполне ощутимые плоды. У нас в «Газпромнефть-Востоке» трудятся более 270 выпускников Томского политеха!

Но мы взаимодействуем и с другими вузами. Активно подключаемся к организации крупных событий на рынке труда. Как пример, форум «Труд — крут», «Дни карьеры». Так, мы заключили соглашение о социальном сотрудничестве в подготовке и трудоустройстве студентов Томского государственного архитектурно-строительного университета как раз на одном из таких событий.

А еще мы понимаем, что для подготовки будущих кадров нужно работать не только со студентами, но и со школьниками, знакомя их с нефтегазовой отраслью. Как один из инструментов вовлечения используем интеллектуальный турнир «Умножая таланты» программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Решая на нем кейсы, которые для школьников 8-10 классов составляют сотрудники компании, подростки, по сути, примеряют на себя профессию нефтяника.

— Работаете ли вы непосредственно с «начинкой» образовательных программ?

Фото: «Газпромнефть-Восток»

— Безусловно! Чтобы подготовить наиболее конкурентоспособные и отвечающие стандартам «Газпромнефть-Востока» кадры, мы участвуем в формировании учебных программ и проектов Томского политехнического техникума. Они внедряют в образовательный процесс различные примеры из производственной практики.

Контент для новой образовательной программы по двум рабочим специальностям мы разрабатывали совместно. Это актуальные для нефтегазовых предприятий региона позиции — слесарь-ремонтник промыслового нефтегазового оборудования и слесарь по ремонту технологических установок. Итогом стала 72-часовая программа, реализуемая в теоретическом и практическом форматах. Первый демонстрационный экзамен показал, что слушатели овладели всеми необходимыми навыками.

В техникум мы также закупили новое оборудование, на котором могут учиться студенты — манекен Гоша позволит отработать навыки оказания первой медицинской помощи. Это важный момент в подготовке специалистов. Сегодня рабочие полноценные участники процесса обеспечения безопасного производства. Для этого мы регулярно проводим специальное обучение. На месторождениях на постоянной основе присутствуют тренеры-преподаватели по охране труда. Я думаю, что начинать закладывать основы надо еще раньше, с обучения в школе. Только так можно построить бренд работодателя, который действительно заботится о безопасности, как в «Газпромнефть-Востоке».

— Каков дальнейший трек развития молодых специалистов после того, как они становятся членами команды «Газпромнефть-Востока»?

Фото: «Газпромнефть-Восток»

— В первую очередь, это участие в программе наставничества «Три рубежа». Три года молодой специалист находится под опекой коллег, которые помогают адаптироваться, передают опыт, поддерживают во всех начинаниях. Так же они ведут активную научную работу, вступают в ряды волонтеров. В этом году у нас появился и свой корпоративный блогер. Все это позволяет сотрудникам развиваться не только профессионально, но и в сфере личных интересов.

Если говорить подробнее о научно-технических конференциях, то, безусловно, это отличная площадка для роста. Полученный здесь опыт помогает предприятию решать текущие задачи и реализовывать новые проекты. Особенно ценно, что эти разработки могут быть тиражированы и полезны другим предприятиям компании.

В плане социальной защиты все наши работники получают полис дополнительного медицинского страхования, ежегодно проходят традиционный и углубленный медосмотр. Два раза в год работникам месторождений выдается набор витаминов для поддержания сил и здоровья.

Молодые, а также более опытные сотрудники могут строить свою карьеру внутри по нескольким векторам. Кто-то может выбрать горизонтальную траекторию и наращивать собственные компетенции в рамках «Газпромнефть-Востока», получая дополнительное образование. Существует кадровый резерв компании, который позволяет развиваться в других дочерних предприятиях «Газпром нефти».

— Какими компетенциями сегодня должен обладать молодой сотрудник «Газпромнефть-Востока»?

— Сегодня очень приветствуется образование, которое включало бы несколько компетенций, что называется — на стыке профессий. Могу привести собственный пример: моя сфера деятельности в компании — организационные вопросы. При этом, по образованию я юрист. И эти знания, полученные во время учебы, а также знания этой сферы за многие годы работы сегодня помогают мне в эффективном решении задач.

По факту, сейчас востребованы работники с двумя или тремя специальностями. Например, если человек может быть оператором добычи нефти и газа и при этом лаборантом, это может стать его безусловным конкурентным преимуществом перед другими соискателями. Ведь такой специалист обеспечит взаимозаменяемость на вахте и у него, в принципе, будет больше возможностей и потенциала для развития в компании. У нас в офисе работают сотрудники с двумя образованиями — техническим и гуманитарным, это дает универсальность при выполнении задач и конкурентные преимущества.

Люди и их энергия — главный двигатель в нашей компании. Не случайно лозунг «Газпром нефти» — Энергия в людях! Успех нашей работы — в активной, творческой жизненной позиции каждого сотрудника, когда раскрыты его потенциалы и по достоинству оценены способности.

Фото: «Газпромнефть-Восток»

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