Углубляя знания. Как волонтеры науки помогают ученым ТГУ

21 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

На минувшей неделе в Томском государственном университете прошел очередной марафон гражданской науки. На нем все желающие могли узнать о том, как человек без профильного образования может внести свой посильный вклад в проводимые в вузе исследования и включиться в движение, набирающее обороты по всему миру.

Как устроена работа с добровольцами от науки, рассказываем на примере нескольких лабораторий Томского госуниверситета.

Что такое «научное волонтерство»? Научное волонтерство — форма деятельности, которая позволяет людям без специального образования принимать участие в исследованиях ученых. И помощь эта может быть совершенно разной: кто-то может быть подопытным «кроликом», кто-то — помогать с организацией эксперимента, выступать «проводником» в исследованиях или помогать обрабатывать большие объемы данных. В любом случае, такие добровольцы приобщаются к реальным исследованиям и получают незабываемый опыт, иногда упоминание себя в научных работах и, конечно же, чувство удовлетворения из-за внесенного вклада в большое и хорошее общее дело.

— У всех гражданских волонтеров разная мотивация: кому-то хочется трансформировать свое хобби или любовь к птицам, например, во что-то более серьезное. Кто-то ищет отдыха в рутине — это кстати не редкий случай для представителей творческих или стрессовых профессий — они ищут спокойствия и однообразия, которой им недостает в обычной жизни. А есть среди научных волонтеров и те, кого зажигает именно причастность к научным исследованиям, к каким-то большим проектам, открытиям. В ТГУ можно реализовать все эти потребности, и не только студентам, которые всегда привлекаются в научные проекты, но и просто горожанам. И мы видим, что в последние годы участников волонтерского движения именно в науке становится все больше, люди узнают об этих возможностях через университетские медиа или от научных коммуникаторов, и включаются в проекты, которых в университетском Томске немало, — говорит начальник управления информационной политики ТГУ Татьяна Арсеньева.

Сельские «проводники» и расшифровка диалектов

Живописные места, где ученые ищут носителей диалектов Фото: Сибирская деревня

Волонтеры востребованы, прежде всего, в гуманитарных науках. Там, где нужно работать с людьми, всегда найдется место добровольцам. Например, в Лаборатории общей и сибирской лексикографии волонтеров ждет целый спектр видов деятельности.

— Лексикография — это теория и практика создания словарей. У нас более 100 лет существует Томская диалектологическая школа, и одно из её ключевых направлений — это разработка концепций и создание словарей. За все время нашими коллегами издано более 50 томов. Это были разноаспектные словари: синонимов, антонимов, образных слов, Полный словарь диалектной языковой личности, словарь одного говора и многие другие, — рассказывает старший научный сотрудник Лаборатории общей и сибирской лексикографии ТГУ Светлана Волошина.

Она отмечает, что создание словарей — это очень трудоемкая работа целого коллектива. Для этого нужно осуществить целый ряд этапов. Их базовая часть — сбор материала. Этим специалисты как правило занимаются в диалектологических экспедициях. И именно там, на местах, очень часто подключаются волонтеры.

— Волонтеры нам требуются, в первую очередь, в самом селе. И такие практики у нас есть. Мы приезжаем в село, там находим волонтера, которого называем «проводником». Это человек, который нам помогает ориентироваться в селе, быть вхожим в дома информантов (людей, речь которых мы записываем), представляет нас. Тогда люди готовы с нами общаться, относятся к нам с большим доверием, — рассказывает Светлана Волошина. — У нас есть свой проводник в Мельникове. Зачастую наши проводники становятся нашими друзьями. В этом году, впервые в 2000-х, ездили в Кожевниковский район. Там мы нашли волонтеров в лице администрации — сотрудники Центра культуры и досуга помогли связаться с людьми из разных сёл и деревень района, нашли нам проводников. Люди нас встречали и по всему селу проводили, угощали, рассказывали интересные истории и были очень радушными. Это один из вариантов волонтерства.

Таких добровольцев сотрудники лаборатории находят, например, через краеведческие музеи или на больших сельских мероприятиях, вроде праздников и ярмарок выходного дня. Имена волонтеров, помогающих в экспедициях, после могут появиться при публикациях результатов исследований. А еще о них могут написать на страницах лаборатории в социальных сетях. Ну и конечно, проводники получают официальные благодарности от вуза.

Второй вид волонтерства предполагает чуть большее включение добровольцев в исследовательский процесс. Речь идет о людях, которые могут сами записать речь своих родственников.

— Они живут в селе или часто туда приезжают, и мы просим их записать речь родственников. Мы их инструктируем, говорим, какого типа нужны записи. Раньше мы записывали только диалектоносителей. Но позже, когда обнаружилось, что диалектоносителей не так много, хотя они и есть, мы решили сменить вектор и записывать всех, чтобы изучить языковую ситуацию в селе. Мы в социальных сетях спросили у подписчиков, может ли кто-то нам помочь и записать речь своих родственников, — рассказала Светлана Волошина. — Например, когда мы создавали «Словарь детства», мы собирали воспоминания о детстве, про детские болезни, детскую одежду, и так далее. Волонтеры могут записать автобиографические рассказы. И мы просим записать своих дедушку или бабушку, чтобы они рассказали о себе. Такие отклики были. Если дедушка или бабушка написали мемуары, мы просим поделиться — нам была прислана одна такая история жизни. Внучка выслала автобиографический рассказ своего дедушки более чем на 70 листах. Это сохранение семейной памяти. Такое волонтерство мы тоже приветствуем.

По словам Светланы, подобное взаимодействие даёт исследователям очень ценный материал, так как респонденты общаются с близкими и могут рассказать им чуть больше, чувствовать себя более естественно, раскованно, а значит — быть более открытыми.

— Если вы понимаете, что человек хороший рассказчик, если он говорит как-то неправильно, на ваш взгляд, если есть какая-то особенность в речи, например, ваш родственник всегда говорит «исть», а не «есть» в значении «употреблять в пищу что-либо», можете его записать, — объяснила Светлана Волошина. — Нас интересуют билингвы, ссыльные, которые помнят времена их ссылки в Сибирь, либо могут рассказать со слов своих родителей что-то. Интересуют моменты, связанные с военным временем. Это могут быть старожилы, чьи родственники давно оказались в Сибири и могут сохранять в речи черты своих дедушек-бабушек.

Третий вид волонтерства в Лаборатории общей и сибирской лексикографии предполагает работу с уже собранными данными. Все материалы, полученные в ходе экспедиций, нужно оцифровать, расшифровать и правильным образом оформить (проставить ударение, правильно передать произношение). Тут также на помощь могут прийти волонтеры науки.

— У нас есть цифровой архив — Томский диалектный корпус — и все материалы, за все годы наблюдений мы в этот корпус помещаем. Работа эта планомерная. Сейчас это самый крупный в России диалектный цифровой архив. Чтобы внести туда материалы, нужно их особым образом набрать, разметить, есть требования, и не филологу будет трудно набирать тексты в соответствии с ними. Но будет хорошо, если этот текст волонтер наберет, потом филологи дополнят — проставят ударение, разметят документ, — объяснила Светлана Волошина.

Тетради с данными, собранными еще в советское время Фото: Сибирская деревня

Добровольцы могут не ограничиваться расшифровкой аудиозаписей. Можно заняться оцифровкой собранных в советские годы материалов, перенося записи студентов того времени из тетрадей. Обычно эту рутинную — расшифровку записей и оцифровку материалов — проводят студенты-филологи. Но приобщиться к ней могут все желающие. Параллельно с вкладом в науку, они смогут почитать и послушать интересные истории, узнать многое о нашем крае.

— Например, сотрудница нашей библиотеки Анастасия Березовская записала речь своей бабушки, прекрасный рассказ, который бы мы не получили при общении с бабушкой, потому что она рассказывала его именно внучке. Информант — уникальный рассказчик, просто кладезь народной мудрости, пословиц и поговорок. Очень интересно её слушать. Конечно, мы благодарны Анастасии, — рассказала Светлана Волошина.

Чтобы подробнее узнать о том, как можно стать волонтером науки и помочь сотрудникам лаборатории, можно написать в ее группу ВКонтакте или в группу «Гранит науки». Ученые ответят на все интересующие вопросы и проинструктируют по поводу того, как записывать рассказы своих родственников, чтобы эти материалы потом стали частью исследования.

Участники экспериментов в нейронауках

Фото: Серафима Кузина

Другой вариант участия в науке предлагает Центр когнитивных исследований и нейронаук ТГУ. Здесь проводят междисциплинарные эксперименты в области когнитивных наук и нейронаук.

— Мы существуем как центр коллективного пользования: проводим эксперименты для коллег из других факультетов и реализуем собственные исследования, — рассказала сотрудник Центра когнитивных исследований Алена Гарина.

Волонтеры в Центре привлекаются в двух случаях. Во-первых, они нужны как участники экспериментов. Людей, подходящих под определенную целевую выборку (по полу, возрасту, профессии, образованию и т. д.), приглашают в Центр, где проводятся эксперименты.

— Сначала мы обсуждаем проект — цель исследования и гипотезу, под которую и разрабатываем дизайн эксперимента. Потом эксперимент мы заверяем в этическом комитете. Только после получения одобрения мы распространяем информацию в соцсетях вуза, через знакомых, подключаем студентов и преподавателей, если они попадают под нашу выборку, — отметила Алена Гарина.

Фото: Серафима Кузина

Например, в рамках одного из проектов, посвященного исследованию коллективного взаимодействия добровольцам предлагают поиграть в игру, основанную на одной из самых известных социальных дилемм — дилемме заключенного. В этой игре нужно принимать решения, зависящие от решений партнеров. Выигрыш каждого раунда измеряется при помощи виртуальных денег. Участники должны выбрать стратегию, которая приведет к приумножению их виртуального капитала. В скором времени в этом исследовании примут участие американские студенты — такие же добровольцы — будут играть в эту игру через телемост с российскими участниками.



Обычно исследование проходит следующим образом: респондент заполняет согласие на обработку персональных данных, участие в эксперименте. Затем его инструктируют: рассказывают об оборудовании: ЭЭГ, который считывает электрические потенциалы мозга, биобраслет и фотоплетизмограф, считывающий кожногальваническую реакцию и сужение-расширение сосудов, айтрекер, которые фиксирует движение взгляда. Все оборудование безинвазивное, не имеет прямого подключения к сети и абсолютно безопасное. После надевается оборудование и проводится эксперимент. Перед замерами участники заполняют анкету, после — проходят опрос. Затем все данные сопоставляются и анализируются.

— Иногда нужно просто сидеть и смотреть в экран. Так, мы изучаем как люди воспринимают различные формы онлайн-образования. В этом случае человек сидит за компьютером и смотрит, например, лекцию. В это же время записываются нейрофизиологические показатели организма, — рассказывает Алена Гарина. — Вообще стимулы бывают самые разные — фотография, видеоролик, текст. В среднем, исследование занимает минут сорок—час.

Подготовка к исследованию Фото: Серафима Кузина

В Центре для научных волонтеров есть еще одна роль — помощников организаторов исследований. Во время экспериментов они следят за тем, чтобы все участники корректно выполняли необходимые условия.



Волонтеры в центр когнитивных исследований и нейронаук нужны почти постоянно. Для участия в экспериментах приглашаются люди старше 18 лет, у которых нет ограничений по зрению, слуху и травм головы. За день до эксперимента рекомендуется отказаться от всего, что может как-то подействовать на нервную систему — алкоголя, крепкого чая или кофе, энергетиков и т. д.

Фото: Серафима Кузина

— Студенты, которые приходят к нам в роли волонтеров, иногда и сами заинтересованы в сотрудничестве с нашим центрам. Они участвуют в наших образовательных мероприятиях, бывает даже, что проводят в центре свои эксперименты, если это нужно в рамках их студенческих работ. Мы открыты новым идеям и проектам, — отмечает Алена Гарина.

От киберспорта до старинных газет

Деятельность волонтеров гражданской науки в ТГУ не ограничивается двумя лабораториями. Например, их ждут в киберклассе, где изучают киберспортсменов. Любителей старины может привлечь проект «PRO Сибирь», который позволит погрузиться в любопытные газетные заметки начала прошлого века. На регулярно проходящих в вузе марафонах все желающие могут познакомиться с деятельностью всех подразделений и узнать, где еще могут пригодиться волонтеры. Подробнее о направлениях гражданской науки в ТГУ — смотрите в видео.

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В лабораториях ТГУ любой может найти для себя что-то интересное и стать частью гражданской науки. Подробнее об этой теме можно узнать из группы профильного центра «Гранит науки» и его телеграм-канала.

Текст: Егор Хворенков

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