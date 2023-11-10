Почти как в Северске. НО РАО возводит пункт финальной изоляции радиоактивных отходов

10 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Озёрске Челябинской области, как и в томском Северске, сейчас возводится пункт окончательного размещения отходов.

В рамках просветительской «Недели экологии», традиционно организуемой Национальным оператором по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО), «Томский Обзор» побывал этой осенью на уральской стройплощадке.

Рассказываем о том, как идут работы в Озёрске и в чем особенности отдельных проектов оператора.

Озёрская площадка

Стройплощадка пункта изоляции радиоактивных отходов в Озерске Фото: Серафима Кузина

Озерск — закрытый город в Челябинской области. Он вырос из поселка госхимзавода им. Менделеева, который впоследствии стал называться производственным объединением «Маяк». Городок получил своё название из-за того, что он со всех сторон окружен озерами — Иртяш, Кызылташ, Малая и Большая Нанога. Свою известность получил за счет того, что именно здесь создавался плутониевый заряд для первой советской атомной бомбы.

— Все площадки [на которых НО РАО возводит пункты финальной изоляции отходов] достаточно самобытные. Если, например, в Новоуральске скальные породы являются вмещающими, то в Озерске — это довольно высокая площадка на равнине и там нет грунтовых вод, которые бы были близко к поверхности. Соответственно, подземные воды тоже глубоко находятся. Поэтому эта площадка очень стабильна в плане геологии и является очень удобной для стройки, — рассказывает руководитель Департамента по связям с общественностью и СМИ НО РАО Никита Медянцев.

Руководитель Департамента по связям с общественностью и СМИ НО РАО Никита Медянцев на площадке в Озерске Фото: Серафима Кузина

Предполагается, что возводимый пункт будет собирать отходы производственного объединения «Маяк», которое сегодня занимается производством изотопов, хранением и регенерацией отработавшего ядерного топлива. После завершения строительства собранные на предприятии отходы будут переданы объектам НО РАО для размещения на финальную изоляцию.

Строительство предваряли три общественных обсуждения, которые проводились с каждым изменением, вносимым в проект будущего хранилища.

— Одна из таких процедур прошла в этом году, потому что у нас были небольшие изменения в проекте, касающиеся увеличения покрывающего экрана, пандусов, по которым должны съезжать погрузчики. Мы должны были внести изменения в проект по замечаниям Ростехнадзора, мы это сделали и провели слушания. В ближайшее время по их результатам направим материалы на государственную экологическую экспертизу, если они вынесут положительное решение, дальше нам подтвердят лицензию на сооружение этого объекта, — пояснил Медянцев.

Ход строительства

Сейчас здесь идет реализация 1-1 этапа строительства Фото: Серафима Кузина

Возведение пункта изоляции разделено на шесть этапов. Сейчас весь процесс находится на отметке 1-1. Он предполагает строительство одного модульного сооружения на 15 тыс. кубометров и инфраструктуры, необходимой для эксплуатации.

— Это здание входного контроля. Оно из себя представляет административно-бытовой корпус трехэтажный, на одной половине будет пропускной пункт и рабочие места сменного персонала, вторая часть — это технологический корпус, где будут располагаться оборудования для проведения входного контроля поступающих упаковок, дальнейшая регистрация и перевозка на место изоляции, — уточнил директор филиала «Озерский» ФГУП НО РАО Максим Мартышкин.

Кроме того, в рамках первой очереди строительства будет оборудована парковка на пять машиномест и возведен склад буферного хранения, где будут складироваться материалы для заполнения пустот между упаковками с отходами.

Директор филиала «Озерский» ФГУП НО РАО Максим Мартышкин на стройплощадке в Озерске Фото: Серафима Кузина

— Мы уже выполнили монтаж на территории завода водопровода, канализации, электроснабжения, сейчас приступаем к монтажу теплосети, слаботочные сети на следующий год запланированы. Наша задача — достроить в декабре 2024 года и пройти проверку Ростехнадзора, — отметил Максим Мартышкин. — Дальше у нас будет время на получение лицензии на эксплуатацию, чтобы к концу 2025 приступить к эксплуатации хранилища. И параллельно будет продолжаться стройка остальных очередей.

Предполагается, что на протяжении нескольких лет НО РАО будет каждые полтора года вводить в эксплуатацию по два хранилища — пока их количество не достигнет 15. Их общая вместимость составит 225 тыс. кубометров. 80% объема будут составлять отходы четвертого класса, 20% — третьего класса.

— Одна из сложностей реализации проекта заключается в том, что у нас везде поменялись подрядчики. Сегодня у нас работает предприятие «Корвет» (Новоуральск), у которого центр находится в Новоуральске, и предприятие «СинАтом», — поясняет Никита Медянцев. — Сейчас у нас главная задача — сохранить сроки сооружения объекта. Нам нужно к 2024 году успеть построить, к концу 2025 году лицензировать и начать принимать РАО. Это важная задача, но все это не ради сроков самого строительства, а ради сроков перемещения самих РАО из временных хранилищ к нам на объект. Нам нужно начать принимать РАО в большем количестве, чем они образуются на предприятии. Чем быстрее мы к этому перейдем, тем быстрее будет снижаться общий объем радиоактивных отходов в стране.

В работе используется специальная глина, которую привозят на стройку с карьера в Зырянском месторождении. Фото: Серафима Кузина

Компания «Корвет» займется возведением модульных сооружений. Для них уже подготовлен горизонтальный глиняный замок. В работе используется специальная глина, которую привозят на стройку с карьера на Зырянском месторождении за 300 км от возводимого объекта.

— Выполнена подбетонка, сейчас идет армирование, бетонирование фундаментных плит. Они у нас массивные — толщина 600 мм. Бетон специальный, с добавками «Пенетрон Адмикс» — гидротехнический бетон, который исключает возможность пропускания воды, — подчеркнул Максим Мартышкин.

Так выглядит прием бетона одной из плит Фото: Серафима Кузина

Резервуары для пожарных нужд Фото: Серафима Кузина

Проектом предусмотрен и сбор ливневых вод. Сейчас они аккумулируются в трех специальных резервуара, объемом по 200 кубометров каждый. После их наполнения вода будет направлена в спецканализацию ПО «Маяк».

— Участок, мне кажется, идеально подобран. Первое — это то, что мы располагаемся в непосредственной близости к основному поставщику РАО — «Маяку». Второе — этот участок является санитарно-защитной зоной предприятия. Он уже достаточно изучен и многие десятки лет «Маяк» ведет наблюдения этой территории, у них есть наблюдательные скважины. Здесь аномально глубокое залегание грунтовых вод, — подчеркнул Максим Мартышкик. — Общая площадь застройки — 51 гектар. Мы находимся в санитарно-защитной зоне, поэтому, например, мы не можем с территории площадки вывозить лес и грунт. Мы его здесь же и складируем по окончании строительства. Лес мы перерабатываем в щепу, перемешиваем со срезанным плодородным слоем грунта, чтобы предотвратить возгорания, он у нас хранится на территории и будет использован для последующего озеленения. Такая концепция: все, что отсюда взяли, здесь и остается.

Система изоляции

Круглый стол, посвященный формированию системы финальной изоляции РАО в России Фото: Серафима Кузина

Также в рамках «Недели экологии» делегации регионов присутствия НО РАО — Красноярского края, Челябинской, Томской, Ульяновской и Свердловской областей — обсудили на круглом столе в Информационном центре по атомной энергии Челябинска ход формирования системы финальной изоляции РАО в России.

— В этом году мы прошли общественные обсуждения материалов обоснования лицензии на эксплуатацию в Северске. Они также вторые, первые прошли в 2018 году. В Томской области, как и в Озерске, практически в параллель, идет создание пункта финальной изоляции РАО 3 и 4 классов в Северске. Скорость сооружений примерно та же, может, чуть отстают. Сроки создания те же самые, что и в Озерске, но меньше объемы — 147 тыс. кубометров упаковок с РАО, а здесь — 225 тысяч кубометров, — отметил Н. Медянцев, выступая на круглом столе.

Никита Медянцев на круглом столе Фото: Серафима Кузина

Александр Адам, профессор кафедры экологического менеджмента Биологического института ТГУ и Егор Язиков, заведующий кафедрой геоэкологии и геохимии Института природных ресурсов ТПУ Фото: Серафима Кузина

Текст: Василина Фаткулина

Фото: Серафима Кузина

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