Работа в Томске. Почему инженеры хотят работать в «ОЙЛТИМ»

18 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Рынок труда в Томской области сегодня богат на интересные вакансии. Но часто соискателей смущает тот факт, что они ничего не знают о компании, которая готова предоставить вроде бы подходящие условия.

При поддержке Департамента труда и занятости населения рассказываем истории людей, попавших на предприятия региона. А узнать о перспективных вакансиях в этих компаниях и пройти переобучение можно благодаря кадровому центру «Работа России».

Сегодняшний герой нашего спецпроекта — ведущий инженер компании «ОЙЛТИМ». Как он попал в компанию, почему выбрал её и не хочет уходить — в нашем материале.

Как устроиться в нефтегаз

Компания «ОЙЛТИМ» была создана в 2010 году. Её профиль, как нетрудно догадаться из названия, работа на нефтегазовом рынка. Это первая и единственная российская компания, которая создала технологии и оборудование для ранней добычи нефти и газа. Средняя зарплата работников здесь составляет 50 тыс. рублей. Компания продолжает расширяться и ей требуется более 100 новых сотрудников: товарные и технологические операторы, слесари газонефтепромыслового оборудования и инженеры-химики.

— Я сюда поступил три года назад инженером первой категории, — рассказывает ведущий инженер компании «ОЙЛТИМ» Андрей Тимошенков. — Когда устраивался, штат лаборатории, да и сама лаборатория были гораздо меньше. Тогда у нас было всего три помещения, сейчас их с десяток.

После вуза Андрей успел поработать в Томске и в других городах. В резюме были «Томскнефтехим» и другие фармацевтические заводы. А когда три года назад на последнем месте работы закончился контракт, он решил вернуться в университетский город. После знакомства с предложениями на местном рынке труда, выбор пал на «ОЙЛТИМ». Пройдя собеседование, Андрей познакомился с коллегами, проработал полгода и решил остаться. Как выяснилось, надолго.

— Что сразу бросается здесь в глаза — это отношение к людям, — отмечает Тимошенков. — Были такие места работы, где люди — это ресурс, свое отработал — от него можно избавиться. Здесь, наоборот, к людям отношение человеческое. Если у тебя какие-то сложности, ты всегда можешь обратиться к руководству, оно может помочь в решении проблемы, что-то подсказать. Отношения в коллективе у нас дружеские, хоть он и вырос. Мы друг друга поддерживаем, общаемся в рабочее и нерабочее время.

— Очень много людей у нас приходят после тяжелого увольнения, поэтому атмосфера в коллективе очень важна. У нас даже есть специальные мастер-классы, тренинги, где мы прорабатываем вопросы адаптации и помогаем человеку легче встроиться в коллектив, наладить там коммуникацию. Этот вопрос очень актуален для соискателей. То есть очень часто люди реально меняют работу из-за «зверя руководителя» или «токсичных коллег», — отмечают карьерные консультанты Кадрового центра «Работа России».

Полтора года Андрей занимался приемкой проб и проведением исследований. А затем компания начала расширяться. Тимошенкова повысили:

— Когда мы на старом месте сворачивали лабораторию, почти собрали и упаковали, мне предложили выбор: перейти в аналитический отдел, который занимается обработкой результатов, или остаться в своем — но на должность выше. Я решил остаться. У меня увеличились штат, зона ответственности. Сейчас добавилась организационная работа: контролировать отправки, приходы, долговременные процессы — на месяц вперед. Все ли в порядке у нас с оборудованием, контроль технического состояния, аттестации — все это сейчас мои задачи.

Как расти в компании?

Андрей Тимошенков на рабочем месте Фото: Серафима Кузина

Спустя три года работы в компании Андрей не планирует её покидать. Стимул для работы в «ОЙЛТИМ» — развитие и работа на интересных проектах с новым оборудованием.

— Когда я только устроился, очень большое количество оборудования было завязано на импортных вещах — даже на мелкой фурнитуре, которой у нас соединяются капилляры, были импортными. Мы нашли поставщиков внутри российского рынка. И эти проблемы решал не только наш отдел, а вся компания. То, чего мы не смогли найти на рынке, мы заказали в своем подразделении «ОЙЛТИММАШ» в Кумертау. Нам выточили деталь и привезли сюда. Это еще один пример прекрасного отношения работодателя к тому, что хорошо организованный коллектив может решать разные нестандартные задачи, даже мелкие для всей компании в целом.

Фото: Серафима Кузина

— Для работы на новом оборудовании нужно идти учиться, потому что никто из присутствующих в этой лаборатории на нем не работал, надо идти. Это тоже мотивирует. Если ты целеустремленный, молодой активный, то это тебя подстегивает, как вызов, сможешь ли ты на нем работать. В людях, связанных с наукой, это внутренний огонек разжигает, мотивирует, — поясняет Тимошенков. — Ну и самое приятное — когда ты приходишь домой в конце рабочего дня. Был тяжелый месяц, вы сдали все результаты, заказчик доволен, и ты думаешь, как хорошо отработал! Момент морального внутреннего удовлетворения тоже присутствует и это очень хорошо. Ты видишь результат своего труда.

А соцпакет?

В этом году Андрей хотел съездить в отпуск в домик компании на Байкале, но планам помешала непогода. Фото: Серафима Кузина

Соцпакет — одна из важных причин для соискателей выбрать ту или иную кампанию. Служба исследований HeadHunter отмечает значимость его наличия — 69% опрошенных подтверждают этот момент.

В «ОЙЛТИМ» сотрудники получают премию за безаварийную работу, могут провести отпуск в домиках компании, которые располагаются в разных туристических местах: в Сочи, Иркутске или на Алтае. Жить там можно бесплатно, но необходимо запланировать свой отдых в начале года. Можно рассчитывать и на специальные выплаты за то, что не куришь. Параллельно компания поддерживает здоровый дух в своих работниках, компенсируя до 20 тыс. рублей в год на походы в бассейны или спортзалы. А еще «ОЙЛТИМ» предоставляет своим сотрудникам полисы дополнительного медицинского страхования, которые действуют от двух лет.

— Соцпакет, безусловно, важен. Наши соискатели не сильно избалованы. Гарантированная «белая» зарплата, график выплат, отпуск, больничный и если есть премия — считается хорошо. В основном люди не избалованы какими-то путевками и так далее. Но на это обращают внимание. Чем выше у человека должность, тем больше он выбирает соцпакет, но это, скорее, единичные случаи. В первую очередь, у нас соискатели за стабильность и постоянство, — отмечают в Кадровом центре.

Попасть в «ОЙЛТИМ» помогут специалисты Кадрового центра «Работа России» на пр. Фрунзе, 113 б. Они свяжутся с работодателем, вместе с соискателем подготовят резюме. Также все желающие могут обратиться в «ОЙЛТИМ» напрямую, позвонив по номеру +7 (38-22) 66-01-30.

Кадровый центр «Работа России» Фото: из архива издания

Фото: Серафима Кузина, «ОЙЛТИМ»

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