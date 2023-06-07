Гладиаторские бои, смузи и йога. В Стрежевом прошел второй фестиваль «Атмосфера здоровья»
В минувшие выходные в Стрежевом во второй раз прошел большой праздник «Атмосфера здоровья». Организованное в рамках программы «Томскнефти» двухдневное мероприятие включало множество увлекательных и полезных занятий.
Посетителей «Атмосферы здоровья» ждали скандинавская ходьба, «гладиаторские бои», зажигательная зумба с расслабляющей йогой и много чего еще. Каждый — от мала до велика — смог найти себе занятие по душе и с пользой провести пару жарких июньских деньков.
О том, как прошел один из главных фестивалей здорового образа жизни в нефтеграде, рассказываем в нашем материале.
Праздник здоровья
Фестиваль «Атмосфера здоровья», организованный в рамках программы «Томскнефти» «Живите дольше», прошел во второй раз. Программа стартовала с марафона скандинавской ходьбы в парке. Перед преодолением дистанции участники могли поподробнее узнать об этом эффективном и доступном варианте оздоровления. Северная ходьба подходит всем: и любителям прогулок, и тем, кто восстанавливается после коронавируса, и тем, кто ведет сидячий образ жизни, и гипертоникам, и тем, кто хочет контролировать массу тела.
Ключевые события фестиваля развернулись на территории спорткомплекса «Нефтяник». Над созданием здоровой праздничной атмосферы здесь работала большая команда организаторов, включавшая в себя и представителей компании, и профсоюзных активистов, и приглашенных артистов.
Самые молодые участники фестиваля «купались» в мыльных пузырях и резвились с героями любимых мультфильмов. Более взрослые ребята участвовали в «Гонках супергероев». А те, кому хватало роста и сил, могли показать свою мощь в зрелищной гладиаторской битве.
Особой популярностью у детей пользовалась батутная площадка. Но еще большая очередь выстроилась к фреш-бару, где полученные за участие в интерактивах и мастер-классах «жетоны здоровья» обменивали на полезные вкусности: натуральное мороженое и холодные напитки.
— Круто! Мне тут всё нравится, — переводя дыхание после гладиаторского сражения, поделился впечатлениями восьмилетний Арсений. Окружающая его «группа поддержки» дружно кивала, наперебой дополняя рассказ товарища эмоциями и деталями. — Мы с пацанами уже пять жетонов выиграли. На мороженое поменяли. Сейчас ещё заработаем, за напитками и смузи пойдём.
Между тем, самые взрослые участники фестиваля «Атмосфера здоровья» собрались на импровизированной сцене. Здесь под чутким руководством опытных инструкторов они познавали азы зажигательной зумбы и находили умиротворение в древних практиках индийских йогов.
В итоге двухдневный фестиваль «Томскнефти» зарядил здоровьем и позитивом несколько сотен жителей нефтеграда. Праздник только набирает обороты, а значит в следующем году стрежевчан вновь ждет «Атмосфера здоровья».
Фото: Елена Банникова, пресс-служба «Томскнефти»
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