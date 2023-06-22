Тест. Как томичу разбогатеть?

22 июня 2023 / Томский Обзор

В попытках сэкономить и разбогатеть люди часто используют самые неожиданные и даже забавные способы. Основные статьи расходов — питание, коммуналка, шоппинг и, конечно, услуги связи. Пройдите тест от «Томского обзора» и МТС, чтобы узнать, как экономить на голосовой связи, мобильном и проводном интернете. Если воплотить в жизнь хотя бы несколько рекомендаций, гарантируем: к концу месяца на карточке или в кошельке останется денег больше, чем вы привыкли видеть. И можно будет выгодно инвестировать, а в перспективе – разбогатеть. Поехали!

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