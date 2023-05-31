Индустрия 4.0. Как цифровизация помогает обезопасить производства «Томскнефтехима»

31 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба "Томскнефтехима"

«Томскнефтехим» — одно из самых технологичных производств в стране. Здесь повсеместно применяют различные цифровые инструменты. Их внедрение с каждым годом даёт всё больший экономический эффект, который измеряется сотнями миллионов рублей. Но не менее важным является их вклад в производственную безопасность предприятия и работающих на нем сотрудников.

Как внедряемые на «Томскнефтехиме» инструменты помогают снизить риски на производствах и работают на повышение промышленной безопасности — рассказываем в нашем материале.

Безопасная интеграция

Фото: пресс-служба «Томскнефтехима»

Внедрение технологий на сложных производствах сопряжено с определенными рисками. Чтобы их минимизировать, все новые инструменты на «Томскнефтехиме» проходят длительный этап предварительного тестирования. Особенно это касается систем, которые участвуют в самих процессах производства, — различных контроллеров, датчиков, оборудования, систем управления техпроцессами.

— Цифровизация применяется во всех производственных подразделениях. Изначально инструмент тестируется на виртуальной машине. Затем, в остановочный, плановый или текущий ремонт производится установка программного обеспечения, контроллеров на нерабочем оборудовании. После этого инструменты тестируются на нем и запускаются в производственный цикл. Таким образом обеспечивается промышленная безопасность, — отметил руководитель службы Цифровые технологии «Томскнефтехима» Вадим Закиров.

Разработка и внедрение новых инструментов на предприятии «Томскнефтехим» ведется при активном участии экспертов по охране труда и промышленной безопасности (ОТиПБ).

— Например, специалисты ОТ и ПБ принимали непосредственное участие в разработке «Мобильных обходов» и цифровых нарядов-допусков. Без экспертов по охране труда и промышленной безопасности было бы нереально реализовать эти инструменты. Это люди, которые напрямую связаны с процессами, мы постоянно консультируемся с ними, они нам говорят, что нужно доделать, усовершенствовать после внедрения, — отметил Вадим Закиров. — Специалисты в области цифровых технологий продолжают работать над внедренными инструментами и после их передачи на производство, находят новые решения, новые возможности применения этих технологий.

Безопасность вокруг

Фото: пресс-служба «Томскнефтехима»

Одним из ключевых цифровых инструментов, помогающих обеспечивать производственную безопасность «Томскнефтехима», являются «Мобильные обходы». С их помощью можно проверять работу обходчиков, а также быстро и удобно выстраивать график ремонтных работ.

— У каждого работника, эксплуатирующего опасный производственный объект, есть взрывозащищенный телефон, который работает как мобильный обходчик, — рассказал директор по охране труда и промышленной безопасности «Томскнефтехима» Евгений Иванов. — В этой же программе, в своем мобильнике работник может оперативно создавать ремонтные заказы при выявлении опасных условий: сальник где-то ослаб, нужно подтянуть, или более серьезные происшествия, например, где-то пропуск в инертной среде — пар или азот выходит. Работник это зафиксировал, тут же отправляет заказ на графикование, ремонтное производство получает заказ, его обрабатывают, и заходит ремонтная группа.

Таким образом «Мобильные обходы» почти полностью исключают любые неожиданности, которые влечет за собой человеческий фактор.



— Если у обходчика заложено пройти по всем единицам оборудования, которые у него в плане стоят, то раньше он мог этого не сделать по каким-либо причинам, мог отметить в системе, что обход произведен, но на самом деле на оборудовании не появлялся. С внедрением мобильных обходчиков эта проблема исчезла, — уточнил Вадим Закиров.



Со временем «Мобильные обходы» доработают и внедрят в них новый модуль — обходчик по местам накопления отходов. С его помощью на предприятии будут следить, чтобы отходы не скапливались бесконтрольно и их количество не превышало допустимые нормы.

«Цифровые обходы» в работе Фото: пресс-служба «Томскнефтехима»

Еще один инструмент — «Цифровые наряды-допуски» — также существенно влияет на уровень производственной безопасности «Томскнефтехима». Данный инструмент позволяет в электронной системе формировать мероприятия по подготовке и проведению работ повышенной опасности, а также обеспечить их оперативное согласование и утверждение. Цифровые наряды-допуски на «Томскнефтехиме» используют уже несколько лет, и они уже доказали свою эффективность.

— Мы уже не оформляем наряды-допуски в бумажном виде, как раньше, в настоящий момент это делает программа, — рассказал Евгений Иванов. — Этот инструмент создавался и внедрялся проектным офисом. Теперь в помощь работнику, формирующему наряд-допуск, система выдает готовые решения: какие вентили при подготовке надо закрыть, где установить заглушки и так далее. Это выверенные мероприятия, которые автоматически подтягиваются при формировании нарядов-допусков. В части безопасности и оперативности это объективное улучшение.

— Исключается возможность, что человек что-то упустил. Технологические карты пересматриваются раз в год, либо при изменении стандартов, каких-то правил. Поэтому они всегда актуальны, и цифровой наряд-допуск обеспечивает всю полноту мероприятий, — уточнил Вадим Закиров.

Фото: пресс-служба «Томскнефтехима»

На «Томскнефтехим» даже такие привычные инструменты, как рации, работают на безопасность всего производства в целом и каждого его работникам в частности. В переговорных устройствах внедрена опция «Упавший человек». Если рация меняет свою ориентацию, то есть находится почти параллельно земле, устройство начинает сигнализировать, чтобы работник вернул его в нормальное положение. Если этого не происходит в течение 30 секунд, активируется вторая функция. Затем рация переходит в режим передачи данных. Если работник упал, рацию доставать из кармана и активировать не требуется, он может сразу сказать об этом диспетчеру, а если упавший не отвечает — к нему тут же отправят помощь.

«Умные» устройства

Фото: пресс-служба «Томскнефтехима»

Промышленную безопасность помогают поддерживать и различные устройства индустрии 4.0. Например, умные системы видеонаблюдения, датчики и течеискатели.

С помощью ультразвуковых течеискателей можно отслеживать невидимые глазу утечки. В арсенале прибора 124 высокоточных ультразвуковых сенсора — устройство определяет утечки любых газовых сред, вне зависимости от компонентного состава, игнорируя большую часть фонового промышленного шума. Также имеется возможность в режиме реального времени оценить объем потерь и критичность найденной утечки.

Следить за безопасностью работников «Томскнефтехима» вскоре начнет умная система видеонаблюдения. Её установят на сливоналивных эстакадах предприятия. Система обучена фиксировать нарушения установленных требований, когда работник не применяет средства индивидуальной защиты работ на высоте.

— Работник надевает на себя привязь, выходит на мостик, ему необходимо подцепиться к втягивающему устройству, — рассказал Евгений Иванов. — Мы обучали детектор, показывали ему со всех сторон, как человек может зайти с привязью, без привязи. Он научился, и теперь точность распознавания 95% и больше. Если работник зашел без средств защиты, камера автоматически фиксирует это нарушение, отправляет сообщение диспетчеру, непосредственному руководителю и в подразделение ОТ и ПБ. И после этого к нарушителю применяются меры дисциплинарного взыскания. Таким образом, я считаю, мы повысим культуру безопасности, исключим возможные несчастные случаи на производстве.

В мае интеллектуальную систему опробовали на одной эстакаде. Сейчас на предприятии масштабируют этот проект.

Будущие инструменты

Фото: пресс-служба «Томскнефтехима»

Как и прогресс, цифровизацию производства невозможно остановить. В ближайшее время на «Томскнфетехиме» появятся несколько новых инструментов, которые существенно повысят эффективность производства и внесут огромный вклад в поддержание промышленной безопасности. Одним из таких нововведений станет проект «Дважды два».

— Сейчас на производстве мономеров — одном из основных для «Томскнефтехима» — весь процесс получения этилена и пропилена управляется 16 операторами. Но лучшие мировые практики показывают, что с этим могут справиться два человека с помощью двух мониторов, — рассказал Вадим Закиров. — Наш проект направлен на то, чтобы повысить эффективность этих пультовых операторов. В финале два человека смогут управлять всем производством. Освободившиеся работники будут задействованы «в поле». У нас останется больше времени на подготовку персонала, обслуживание оборудования, поддержание его в надлежащем состоянии. Тем самым мы повышаем эффективность и безопасность всего производства.

Это сложный, комплексный проект. Его планируют внедрить на одном из производств «Томскнефтехима» только к концу 2025 года.

Другой инструмент — «Предиктивная диагностика» — будет отслеживать огромное количество параметров, которые поступают с датчиков на производстве, и сигнализировать о предаварийных ситуациях задолго до их наступления.

— Предположим, из тысячи показателей выбраны те, которые напрямую указывают на возможность аварии. Будет дан сигнал оператору, чтобы тот посмотрел, в чем дело. Может быть, даже безопасно остановил в результате оборудование и не допустил при этом аварии, — уточнил Вадим Закиров.

На «Томскнефтехиме» планируют реализовать проект «Предиктивная диагностика» уже в следующем году.

— Я считаю, что за цифровизацией будущее. В компании в целом не стоят на месте и понимают, что диджитал входит во все сферы жизни. И сфера производственной безопасности — не исключение. — отметил Евгений Иванов. — Наша цель — это управляемый нулевой травматизм, мы его достигаем в том числе и за счет цифровых инструментов.

Фото: пресс-служба «Томскнефтехима»

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