Завтрак с топом. Томские школьники пообщались с руководителями IT-компаний

15 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске проходят завершающие мероприятия четвертого сезона профориентационного проекта «IT-Старт». В конце апреля и мае его участники — ученики школ Томска и Томского района — сходили в гости к успешным IT-компаниям, где в непринужденной обстановке пообщались с их руководителями.

О том, как прошли эти встречи, что интересовало ребят и что они вынесли по итогам разговоров с бизнесменами-айтишниками, рассказываем в нашем материале.

Встреча в Aurigma

Экскурсанты в Aurigma. В центре — один из основателей компании, Федор Скворцов Фото: Серафима Кузина

В Aurigma со школьниками встретился один из основателей компании Федор Скворцов. Он рассказал о своём старте в IT и том, как на практике выглядел путь от выпускника гуманитарного лицея до руководителя бизнеса.

— Я всю жизнь хорошо знал математику, химию, физику. Посдавал экзамены, в олимпиадах поучаствовал по программированию и оказался в IT. Это был конец 90-х годов, денег тогда не было нигде. На третьем курсе у нас возникла идея сделать свой продукт, начать зарабатывать.

Федор Скворцов: «Для предпринимателя нужна определенная склонность к разумному и достаточному риску, дисциплина. Нужно пробовать, много чего будет не получаться, но нельзя останавливаться». Фото: Серафима Кузина

Федор напомнил, как в то время интернет поменял жизнь многих бизнесов, став мостом между производителями и потребителям.

— Что-то подобное [для всех] произошло после появления маркетплейсов в 2015 году. А в IT это случилось на 15 лет раньше. Мы сделали небольшой продукт и начали продавать его в интернете. Потом появился маркетинг, коммуникации, так клиенты о нас узнали.

В большинстве случаев, информационные технологии являются чем-то прилагательным, решающим проблемы конкретной индустрии: машиностроения, химической промышленности, торговли, отметил Федор. Поэтому специалистам, помимо непосредственного инструментария для разработки, необходимо понимать и предметную область.

— Казалось бы, что такого — сделать приложение для магазина? Но нужно понимать логистику, систему учета товаров и все эти процессы, — пояснил Скворцов. — Как только мы что-то сделали и пообщались с клиентами, к нам пришло понимание предметной области. Поэтому теперь мы работаем вокруг индустрии печати и персонализации.

На встрече в Aurigma Фото: Серафима Кузина

Школьники интересовались, кто является клиентами компании, с какими проблемами Aurigma сталкивалась за время своего существования. Спросили даже про отношение руководителя к спортивному программированию и конечно, не обошли вниманием использование в компании нейросети ChatGPT. По словам Скворцова, в Aurigma её еще не применяют в разработке, пока только в маркетинге и продажах.

— Можно контурно все описать, задачу ему [алгоритму] поставить, а он уже все это дооформит. В маркетинге мы используем ChatGPT для написания статей, для поисковой оптимизации, частично — коммуникации с клиентами и в продажах, например, мы пишем ответы клиентам, — отметил Федор Скворцов. — Я думаю, в ближайшее время нейросети плотно войдут во все сферы производства, человек будет направлять волю, а они выполнять рутинные задачи. Такой, своего рода, полуавтопилот, как на современных машинах, которые сами подтормаживают или паркуются.

Интересовало экскурсантов и то, какие качества им необходимо развить в себе, чтобы попасть в ИТ.

— Если любите математику, то уже есть определенная внимательность и аналитический склад ума. Этого достаточно, чтобы начинать программировать, — отметил Федор Скворцов. — Нужно знать английский на уровне свободного чтения. Тогда у вас открывается доступ к огромнейшему информационному полю.

Федор Скворцов: «Спортивное программирование — это интересно, мозг очень быстро качает, с точки зрения алгоритмики очень круто. Олимпиадные задачи сложно решать. Но потом это нужно „свести“ с промышленным программированием. Кстати, в Microsoft на собеседованиях любят спрашивать по олимпиадным задачам» Фото: Серафима Кузина

А каких специалистов принимают в Aurigma? Федор пояснил:

— У нас компания полного цикла, в ней работают программисты — фронтенд, бэкэнд, дизайнеры, инженеры технической поддержки, маркетологи, продукт-менеджеры, тестировщики, системные администраторы и другие специалисты. При этом у нас половина сотрудников — айтишники, половина — нет, без них нельзя.

Что касается подготовки будущих сотрудников, Скворцов рассказал, выпускники каких вузов больше всего ценятся томскими IT-компаниями:

— В Томске все вузы нормальные, хотя в каждом из них есть свои проблемы. У нас работают выпускники всех вузов, и я не могу сказать, чтобы какие-то ребята меньше смогли себя реализовать. В целом, мне кажется, и в Политехе, и в ТГУ, и в ТУСУРе готовят одинаково хорошо, — уточнил Федор Скворцов. — Отмечу также, что помимо выпускников вузов у нас работают и выпускники Техникума информационных технологий. У нас с ними тоже позитивный опыт. Но надо помнить — учиться вам понадобится всю жизнь, нельзя останавливать этот процесс.

Илья Александров, томский школьник Фото: Серафима Кузина

— Прикольное мероприятие — я узнал, как попасть на стажировки в IT-компании. Мне и до проекта была интересна тема информационных технологий, за компьютером люблю сидеть, — смеется ученик седьмого лицея Илья Александров. — Мы с друзьями делаем небольшой проект — платформу для решения задач по спортивному программированию. Там мы разные вещи программируем и все такое. Уже выступаем с ним на конференциях.

Разговор в «Студия-Т»

Школьникам провели небольшую экскурсию по офису компании Фото: Серафима Кузина

В «Студии-Т» учеников Томского гуманитарного лицея встретил основатель и руководитель компании Валерий Пеньков. Он рассказал о своем витиеватом пути в IT — от собственного спортзала, рекламной группы, такси, проката Playstation 3 и транспортной компании до студии, которая занимается заказной разработкой для клиентов со всего мира.

— «Т-Студия» появилась как оформленный бизнес в 2015 году. Хотя начало работы в этом направлении было положено еще в 2008 году, но тогда я думал, что IT-бизнес — это не бизнес. Мне даже мама говорила: «Что ты за компьютером сидишь, надо идти куда-то работать, что-то делать». Поэтому параллельно я пытался что-то запустить. Но с 2015 года IT у нас стало обособленной историей. Мы сфокусировались на дизайне, креативе. У меня мечта была: выйти в топы по креативной разработке, получать награды на конкурсах. Несколько лет мы шли этим курсом.

Валерий Пеньков рассказывает об истории компании Фото: Серафима Кузина

Позже на базе студии появилось SMM-агентство, фото- и видеопродакшн, а в прошлом году на базе компании открылась ASAP.

Как обстоят дела на рынке труда — не перенасыщен ли он айтишниками, спросили у Валерия школьники.

— Ситуация действительно складывается такая, особенно за счет онлайн-образования. Люди записываются на курсы, но не всегда их проходят. Мы обращаем внимание на тех кандидатов, у которых есть в портфолио готовые кейсы, — ответил Валерий Пеньков. — Онлайн-курсы [с точки зрения образования] — это нормально, как первый шаг. Но тут все зависит от того, как ты к учебе отнесешься. Можно выжать из курсов максимум, а можно фоном пройти.

Также он отметил, что в некоторых случаях навыки и опыт могут не иметь решающего значения.

— Мы иногда брали людей просто с горящими глазами, которые полный ноль, но мы видим, что из этого может что-то вырасти, — сказал Валерий Пеньков. — Если ты сам понимаешь, что хочешь делать, можно и самому выучиться.

Вопросы на встрече задавали разные — от того, насколько директор вовлечен в производственные процессы студии до того, возможно ли в будущем закрыть все потребности отечественными аналогами цифровых продуктов. Фото: Серафима Кузина

А как компания работает с клиентами? Например, с теми, кто считает, что лучше разбираются в дизайне и разработке, но при этом предлагает откровенно плохие варианты?

— Нужно максимально вовлекать их в процесс разработки, — поясняет Валерий Пеньков. — К сожалению, на этапе прототипирования дизайна клиенты часто считают, что разбираются лучше специалистов. Поэтому у нас есть уникальное торговое предложение — мы работаем с данными при принятии решений. Если клиент считает, что нужен красный цвет, мы показываем на основе этих данных, что синий будет эффективней. Такую обоснованную позицию труднее оспаривать.

Какие специалисты наиболее востребованы в студии?

На первом месте backend-разработчики, на втором — мобильные, на третьем — все, кто связаны с обслуживанием серверов, devops-инженеры. Фото: Серафима Кузина

Лицеисты также уточнили, есть ли смысл в университетском образовании, когда ты думаешь стать, например, дизайнером.

— Я довольно скептически отношусь к классическому университетскому образованию, если рассматривать его именно как образование. Я не верю, что когда ты закончишь вуз, то станешь сразу специалистом, подходящим нам по хард-скилам, — считает Валерий Пеньков. — Но университеты, помимо хардов, дают и софт-скилы. Ты обзаведешься там нужными качествами: навыком поиска информации, общению с людьми, обзаведешься связями, которые пригодятся в жизни, научишься работать в команде.

Встреча в «Студии-Т» Фото: Серафима Кузина

Напоследок глава «Студии-Т» дал школьникам несколько советов: не распыляться, развивать усидчивость, принимать решения из позиции наиболее устойчивого эмоционального состояния. Также он посоветовал заниматься спортом и быть честным с самим собой.

— Есть такая методология постановки целей GTD: как поставить себе цели, как им следовать ежедневно. Очень важно развивать финансовую грамотность: формировать фонды в своих деньгах, откладывать. Важна насмотренность: в любой профессии нужно следить за тем, что происходит вокруг, — отметил Валерий Пеньков. — И еще — не переставайте мечтать, в вашем возрасте это вообще обязательно.

Дмитрий Мясников задает вопросы Валерию Пенькову Фото: Серафима Кузина

— Мероприятие замечательное. Я был на таких встречах несколько раз, в том числе и на площадке «Работа России», — рассказал ученик Томского гуманитарного лицея Дмитрий Мясников. — Работа в IT звучит очень красиво: офис красивый, возможности большие, денег платят много. Возможно, я стану разработчиком, дата-аналитиком, или займусь дизайном, все сферы хороши. Но хотелось бы что-то более творческое, потому что сидеть и кодить — это не для меня.

Чаепитие в «Рубиус»

Встреча в компании «Рубиус» Фото: Департамент труда и занятости населений Томской области

Еще одна встреча в рамках проекта «IT-Старт» прошла в офисе «Рубиуса», где школьников встречала HR-директор компании Ольга Мальцева. Ученики лицея им. И.В. Авдзейко узнали о становлении компании, основных направлениях её работы и разрабатываемых продуктах, силе корпоративной культуры и развитии сотрудников.

Школьникам также рассказали, что в ИТ могут попасть не только те, кто занимаются написанием кода, но и другие специалисты: менеджеры отдельных проектов, маркетологи, HR-специалисты, еvent-менеджеры, копирайтеры, которые пишут тексты для разного рода сопроводительных материалов и аналитики, которые помогают руководству ориентироваться на стремительно развивающемся рынке IT.

Встреча закончилась чаепитием с пиццей, где ребята также могли задать интересующие их вопросы уже в личной беседе.

Финал сезона

В конце мая школьников-участников профориентационного проекта «IT-Старт»-2023 ждут заключительные мероприятия четвертого сезона. В этом году, после небольшой ретроспективы событий сезона, школьников ждет новый квиз с классными призами. Их получат команды 3 школ, проявившие наибольшую активность — при определении лучших будет учитываться участие ребят во всех мероприятиях проекта, их активность во время лекций, мастер-классов и встреч с руководителями томских ИТ-компаний.

Фото: Серафима Кузина

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