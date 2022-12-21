Топонимы томского Севера: Река Чижапка

21 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Гелонимы, потамонимы и другие «онимы» прячут внутри старые легенды, наблюдения и традиции разных народов. В нашем новом проекте «Топонимы томского Севера» рассказываем, что означают названия географических объектов региона, а заодно исследуем, каких они бывают видов.

Контент-партнер проекта — компания «Газпромнефть-Восток», работающая в этих местах. Вместе с ней мы исследуем просторы тайги и узнаем у специалистов, откуда появились Чижапка, Каргасок и другие названия. Так привычные места раскрывают себя с другой стороны и рассказывают истории.

Первый топоним — Чижапка, река, протекающая в Томской области. Для мест, где жили селькупы-рыболовы, потамонимы — названия рек и ре­чек — с окончанием «ка» — обычное дело. Это переделка на русский лад селькупского слова «кы» — «река». Наталья Тучкова, сотрудник Музея Природы и Человека в Югре, поясняет: «По-селькупски название произносят, как «Чаджап-кы». Выглядит это слово абсолютно селькупообразно. «Чаджап» — «я иду», «кы» — «река». Но буквально перевести название как «Река — я иду» нельзя, так реки обычно не называют, говорит Наталья. Ученые предполагают, что скорее это «проходная река».

В этом году между двумя месторождениями «Газпромнефть-Востока», Урманским и Арчинским, которые разделяет река Чижапка, был построен мост. Теперь он обеспечивает круглогодичное сообщение между ними. Проректор ТГАСУ Павел Елугачев говорит, что появление нового моста — довольно редкое событие для томского севера. Гидрология здесь сложная: целая сеть рек, озер и болот. Поэтому мосты строить непросто, надо усиливать фундамент и опоры. Ширина моста через Чижапку — 6 метров, длина — 41 м, а грузоподъемность — до 90 тонн. Ежедневно по нему проезжает больше 30 большегрузов — мост здесь нужен.

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