Топонимы томского Севера: Обь-Тымская низменность

27 декабря 2022

Гелонимы, потамонимы и другие «онимы» прячут внутри старые легенды, наблюдения и традиции разных народов. В нашем новом проекте «Топонимы томского Севера» рассказываем, что означают названия географических объектов региона, а заодно исследуем, каких они бывают видов.

Контент-партнер проекта — компания «Газпромнефть-Восток», работающая в этих местах. Вместе с ней мы исследуем просторы тайги и узнаем у специалистов, откуда появились Чижапка, Каргасок и другие названия. Так привычные места раскрывают себя с другой стороны и рассказывают истории.

Топонимы бывают разные: например, объекты рельефа земной поверхности называют оронимами. Пример такого — Обь-Тымская низменность в центральной части Томской области. По ней течет одна из главных водных артерий Сибири — Обь. По мнению известного лингвиста Андрея Дульзона, название реки — производное от коми-зырянского слова «обва» — «снежная вода». В то время как приток Оби — Тым — получил имя от кетского «тоом» — «темный», «река с темной водой». Смешиваясь, снежная и темная воды отправляются вдаль по огромной равнине, чтобы разбавить соленую воду Карского моря.

А под ними, в глубинах Обь-Тымской низменности ждут своего часа запасы трудноизвлекаемых углеводородов. Палеозойские пласты содержат самую древнюю нефть Западной Сибири, сформировавшуюся в доюрский период около 540 млн лет назад. Они залегают на глубине до 5,5 км в породах со сложным строением, затрудняющим поиск. Оператор проекта «Палеозой», призванного начать полномасштабную добычу древней нефти — компания «Газпромнефть-Восток». Первый прототип промышленной технологии поиска уже создали, сейчас начато его опытно-промышленное внедрение в Томской области.

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