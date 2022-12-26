Топонимы томского Севера: Озеро Мирное

26 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Гелонимы, потамонимы и другие «онимы» прячут внутри старые легенды, наблюдения и традиции разных народов. В нашем новом проекте «Топонимы томского Севера» рассказываем, что означают названия географических объектов региона, а заодно исследуем, каких они бывают видов.

Контент-партнер проекта — компания «Газпромнефть-Восток», работающая в этих местах. Вместе с ней мы исследуем просторы тайги и узнаем у специалистов, откуда появились Чижапка, Каргасок и другие названия. Так привычные места раскрывают себя с другой стороны и рассказывают истории.

Сегодня у нас на очереди новый топоним томского севера — озеро Мирное в Парабельском районе. Это лимноним, собственное имя озера. Площадь Мирного — чуть больше 18 квадратных километров. Это самое крупное озеро Томской области, любимое рыболовами.

Название Мирное появилось уже в ХХ веке и связано, увы, с трагической историей. По воспоминаниям местных жителей, однажды через озеро везли ссыльных спецпереселенцев. Хрупкий лёд не выдержал, провалилось под него «много миру — народу» и погибло. У селькупов водоём называли «Падэрге-недек-амдель-ту» — «Медной девушки-царицы озеро» или «озеро, на котором сидела-жила медная девушка». Пока этнографы не выяснили тайну медной девушки, но мы надеемся.

Кстати, проект сохранения другого озера — Университетского — в этом году в Томске стал победителем грантового конкурса по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Родниковое озеро в центре города надо было почистить от мусора. Фестиваль-субботник, профинансированный благодаря программе, привлек внимание к проблемам исчезающего источника, помог сформировать команду волонтеров для проведения субботников.

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