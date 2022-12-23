Топонимы томского Севера: Село Каргасок

23 декабря 2022 / Томский Обзор

Сегодня рассказываем вам про Каргасок, еще один топоним томского севера. Точнее, комоним — вид ойконима, собственное имя любого сельского поселения. Это село появилось на берегу Оби в 1629 году. Назвали его по-селькупски, «Медвежий мыс»: «карга» — «медведь», «сок» — «мыс». Медведей здесь так много, что даже на герб Каргаска попало сразу два!

Есть на геральдическом щите Каргаска и нефтяная вышка, основа местной экономики. «Газпромнефть-Восток» добывает здесь нефть и газ. А в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» поддерживает инициативы местных сообществ и проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и креативных индустрий. В том же Каргасокском районе компания вложилась в приобретение нового здания Центра культуры в селе Новоюгино взамен советского ДК, проработавшего 60 лет без капремонта. В новом культурном центре есть библиотека, современный зрительный зал, помещения для репетиций и занятий.

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