Топонимы томского Севера: Васюганское болото

22 декабря 2022

Васюганское болото — одно из самых больших в мире. Отсюда берут начало десятки рек, а уж озер разного размера и вовсе расположено 800 тысяч! Но три реки особенно тесно связаны с болотами — за счет своих имен. Это тысячекилометровый Васюган и два Югана — Большой и Малый. Российский лингвист Александр Аникин объясняет: хантыйский вариант речного имени «Васюган» состоит из двух частей: «вас» — «узкий» и «юган» — «река». Кстати, вид топонима, обозначающего имя собственное любого болота, называется гелоним.

Васюганские болота отделяют месторождения «Газпромнефть-Востока» в Каргасокском и Парабельском районах Томской области от центра региона. Здесь невозможно устроить круглогодичное наземное сообщение, поэтому нефтегазодобытчики используют специально построенные зимние проезды. Они функционируют с января по апрель. Компания строит и межпромысловые дороги. Для этого в период работы зимников завозят все необходимые для строительства материалы. Минувшей зимой по таким дорогам на Урманское и Шингинское месторождения доставляли даже крупногабаритные модули зданий: новых спорткомплексов и прачечной!

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