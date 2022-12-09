Тотальное погружение. В Томске проходят экскурсии и мастер-классы для школьников в рамках проекта IT-Старт

9 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Несмотря на морозы декабрь для томских школьников-участников профориентационного проекта IT-Старт выдался по-настоящему жарким. Каждую неделю их ждали мастер-классы от опытных специалистов и экскурсии в профильные томские компании.

Так, в понедельник ребят ждала встреча с менеджером проектов «Центра финансовых технологий» Романом Анненковым и знакомство с red_mad_robot.

О том, как прошли эти мероприятия, и что еще ждет школьников на IT-Старте — рассказываем в нашем материале.

Главное — планирование

Роман Анненков Фото: Серафима Кузина

Первая встреча на текущей неделе состоялась в понедельник, 5 декабря, на базе кадрового центра «Работа России». Здесь Роман Анненков на простых примерах объяснил, что такое проектное управление в ИТ. На примере организации дня рождения ребята познакомились с этапами планирования, узнали, как реализовывать свои проекты. Во время мероприятия вспыхнула жаркая дискуссия, школьники активно включились в работу и предлагали свои варианты проведения мероприятия.

Участники проекта — школьники из разных образовательных учреждений Томска Фото: Серафима Кузина

В свою очередь Роман Анненков объяснил, как правильно подступаться к любому проекту — будь то организация дня рождения или разработка сложного программного продукта. В обоих случаях необходимо понять, зачем они нужны, чтобы определить дальнейшие действия. В качестве примера спикер также приводил сдачу домашнего задания. Таким образом он объяснил ребятам, в чем разница между дедлайном и сроками, что такое декомпозиция и проект.

«Это игра вдолгую. Конкретно ЦФТ работает с 1991 года и горизонт планирования у нас очень большой, а потому и кадровый резерв нужен на годы вперед, — отметил Роман Анненков. — Хочется, чтобы был интерес к отрасли в целом, чтобы дети, которым интересна наша отрасль, осмысленно поступали на айтишные профессии. Нужно, чтобы они учились, понимая к чему должны прийти. Как бы ни грустно это звучало, детство быстро заканчивается, а взрослые отношения — они другие, важно многое уметь и, самое важное, поменять образ мышления. Чем я сегодня и занимался. Это, во многом, изменение образа мышления с позиции ребенка, которому все должны, на позицию более-менее взрослого человека, который может планировать и понять, кто какую выгоду получит. Это и техническое обучение, и обучение мышлению более самостоятельного человека».

Возможность задать вопросы реальным специалистам из ИТ-сферы — одна из главных фишек проекта IT-Старт Фото: Серафима Кузина

По словам Романа, особым вызовом для него на подобных встречах становятся не самые заинтересованные в теме дети.

«Есть тот, кто сядет вперед и будет ловить каждое слово, а есть тот, которого сюда „пригнали“, и он, вроде, не против, но мог бы заниматься своим делами. Такие дети для меня большой вызов, я хочу, чтобы даже им было интересно, чтобы они, разинув рот, меня слушали. Я делаю все, чтобы они сами, за пределами занятий где-то поискали, покопались, нашли что-то интересное для себя, а потом применили это и почувствовали, как круто реализовать то, чему научился», — считает Роман Анненков.

«Было полно вопросов, я не успевал всем слово дать, но вроде никто из тех, кто хотел высказаться, не остался незамеченными», — считает Роман Анненков. Фото: Серафима Кузина

Он также отметил, что мероприятие достигло цели — ребят удалось «зажечь», погружение в ИТ состоялось не зря.

Юрий Акимов Фото: Серафима Кузина

«Я буду в этом году сдавать информатику и поступать в Томских техникум информационных технологий (ТТИТ). Мне нравится что-то делать на компьютере, программирование и в целом ИТ-сфера, — рассказал участник мероприятия Юрий Акимов, ученик 9 класса школы №15. — Я уже не первый раз на мероприятиях IT-Старта, здесь я большую узнаю о новых технологиях, например, то, что ИТ — это связанная вещь, это всегда работа в компании и один человек не сможет сделать что-то в этой сфере. Я сам пришел сегодня на встречу: узнал от учителей, и решил по своей инициативе посетить, чтобы дальше развиваться в направлении, которое мне интересно».

Александр Кашира Фото: Серафима Кузина

«Я хочу развиваться в ИТ-сфере, хотя раньше меня это не интересовало совсем, — рассказал ученик школы №15 Александр Кашира. — Так произошло, что у моего отца сломался компьютер, я стал разбираться, вникать, понял, какой это интересный мир — мир технологий. Каждая цифра там отвечает за определенную команду, действие, мне стало это интересно. Сегодня я первый раз на очном мероприятии IT-Старта, до этого дважды в них участвовал только онлайн. Я узнал, что такое проект, чем отличаются дедлайны от сроков. Считаю, что это все важные знания для моей дальнейшей работы».

Одним мероприятием знакомство школьников с «Центром финансовых технологий» не ограничится. В новом году их ждет встреча с техническими специалистами компании на их рабочем месте.

Кому пойти в ИТ

Офис компании red_mad_robot расположился в восстановленном деревянном «доме за рубль» на пр. Фрунзе Фото: Серафима Кузина

В уютном офисе компании red_mad_robot ребят ждало следующее мероприятие проекта — получасовая лекция о том, кто может попасть в ИТ-сферу и насколько обширной она является. Представители HR-направления компании рассказали школьникам Томского района: для того, чтобы стать настоящим айтишником, далеко не всегда нужно даже уметь программировать, а двери в этот удивительный мир открыты даже отъявленным гуманитариям. Они могут стать офис-менеджерами или дизайнерами, специалистами по связям с общественностью, тестировщиками, рекрутерами и много кем еще.

Встречи проекта помогают школьникам задуматься: в какой профессиональной сфере они будут реализовываться уже завтра? Фото: Серафима Кузина

После лекции ребята засыпали спикеров вопросами. Им было интересно, какие языки программирования востребованы сегодня на рынке в целом и в red_mad_robot в частности, стоить ли серьезно углубляться в тему смарт-контрактов, где и как получать необходимые знания, как стать востребованным специалистом, когда нейросети заменят кодеров. В свою очередь представители компании рекомендовали ребятам научиться разбираться в документации, стремиться пополнять свои «гиты» разнообразными проектами и, самое важное, получать профильное образование.

Увидеть действующий офис ИТ-компании — интересно и для школьников, и для сопровождающих их преподавателей. Это возможность узнать на практике, как сегодня работают специалисты ИТ-сферы в Томске Фото: Серафима Кузина

Помимо лекции и беседы ребят ждала экскурсия по офису red_mad_robot. Школьникам показали, как выглядят рабочие места программистов, провели по лаборатории, где ведутся разработки в области интернета вещей. Кроме того, ребят ждало погружение в корпоративную культуру компании. Школьникам показали, как айтишники проводят время в перерывах между работой и митапами.

Ольга Крыжановская отвечает на вопросы участников проекта Фото: Серафима Кузина

«Мы и ранее взаимодействовали, в том числе, и со школьниками. У нас была цель познакомить ребят в целом с миром ИТ, показать, какие профессии там есть. Также мы запланировали мероприятия в разных областях разработки — это и Android, и iOS. Сейчас проводили лекции, а во второй половине учебного года будут мастер-классы, — рассказала руководитель отдела персонала red_mad_robot Ольга Крыжановская. — Надо понимать, что область ИТ очень многогранна и мало познакомить ребят с каким-то одним направлением. Если мы действительно хотим принести пользу, то это и есть наша задача — показать достаточно много вариантов, которые у нас есть».

По её словам, несмотря на бурное развитие ИТ-сферы, там до сих пор ощущается дефицит кадров.

В комнате отдыха red_mad_robot Фото: Серафима Кузина

«Детей нужно уже со школы готовить, чтобы они действительно выбрали ИТ, если это им интересно, если у них есть какие-то стремления и задатки, чтобы они были наиболее эффективны и прокачаны, и не теряли время зря», — отмечает Ольга Крыжановская.

В red_mad_robot приготовили для школьников еще много интересного. В новом году разработчица компании покажет им приложение с дополненной реальностью, и расскажет, как она его создала. Школьники смогут его протестировать и задать вопросы. Также ребята поближе познакомятся с «умными» вещами, разрабатываемыми в стенах компании.

«Они смогут вживую их потрогать, посмотреть. Там уже будут реальные проекты, а не какие-то разработки в вакууме», — отмечает Ольга Крыжановская.

Жара в декабре

Участницы проекта IT-Старт Фото: Серафима Кузина

Со старта нового сезона проекта, который состоялся в середине ноября, мероприятия IT-Старта проходят каждую неделю. Их посещают школьники 9-10 классов из школ не только Томска, но и Томского района.

«Сегодня в red_mad_robot приехали школьники как раз из Томского района. Для них наши мероприятия особенно интересны, — рассказала один из кураторов проекта Анна Ягина. — Если дети в Томске понимают хотя бы в первом приближении, как выглядят ИТ-компании, их офисы в том или ином варианте, то для детей из районных школ это большие впечатления. Мы получаем ценную возможность показать детям устройство томских ИТ-компаний, где и как они работают, что делают в них профессионалы, и, самое главное, что везде — люди, а не роботы».

Один из кураторов проекта Анна Ягина Фото: Серафима Кузина

По словам куратора, в декабре участников проекта ждут еще 15 мероприятий. Среди них — экскурсии в Syncretis, Rubius, IT-Куб, МТС, мастер-классы от ASAP Education, Aurigma и других компаний. В декабре школьники будут активно знакомиться с компаниями и планомерно погружаться в мир ИТ, проецируя на себя карьерные возможности в отрасли.

«Сейчас сетка мероприятий максимально наполняется. Компании демонстрируют высокую вовлеченность в проект, знакомят ребят не только с пространствами труда, рассказывают о линейке профессий, но и погружают их в корпоративную культуру. В целом, отклик от работодателей очень мощный. Этот проект бы не состоялся, если бы не было нашей доверительной интеграции со сферой ИТ и усиления IT-Старта за счет новых участников из числа ИТ-компаний», — отметила Анна Ягина.

Фото: Серафима Кузина

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