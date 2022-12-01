Уроки экологии для самых маленьких. Воспитанники детского сада в поселке Светлый осваивают сити-фермерство

1 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба АО "Сибагро"

Уже почти пять лет компания «Сибагро» реализует экологический проект «Переходим на зеленое». За это время в детском саду №3 поселка Светлый в проект были вовлечены более 600 воспитанников.

О том, как там дети осваивают сити-фермерство, почему уроки экологии для них стали интереснее и зачем им знакомиться с новыми технологиями в сельском хозяйстве — расскажем в нашем материале.

Интерактивное образование

Воспитанники детского сада №3 в поселке Светлый на уроке экологии Фото: пресс-служба «Сибагро»

Детский сад №3 поселка Светлый является активным участником проекта «Переходим на зеленое». Начиная с 2017 года, его воспитанники учились внимательному и ответственному отношению к окружающей природе, узнавали новое о мире, в котором они живут. Итогом этой работы стала закладка Сада выпускников в 2021 году, символизирующая передачу экологической эстафеты будущим поколениям дошкольников.

«В рамках проекта у нас появились метеостанция, огород, теплица, лаборатория. Мы высадили аллею выпускников, дендрарий, в котором более 280 видов растений. Сейчас образование вышло на новый уровень совместной деятельности, когда ребенок активно участвует в самом процессе, и постепенно постигая — учится, развивается», — рассказывает заведующая МАДОУ ЦРР — детский сад №3 Ольга Алексеева.

Поэтому раз в неделю на уроках экологии ребятишки детского сада в игровой форме знакомятся с особенностями выращивания различных культур. Сейчас эти занятия стали еще интереснее. Благодаря компании «Сибагро» у ребят появилась возможность самим выращивать растения в гидропонной установке.

Гидропонная установка — это такое устройство, где растения растут на искусственных средах, без почвы. Гидропоника регулирует условия выращивания: создаёт режим питания для корневой системы, полностью обеспечивает потребности растений в питательных элементах, контролирует освещение и полив в автоматическом режиме. Создание оптимальных условий для роста и развития растений обеспечивает получение очень высоких урожаев, лучшего качества и за более короткие сроки. Вода и питательные вещества расходуются экономнее. В условиях гидропоники практически отпадает борьба с сорняками. Фото: пресс-служба «Сибагро»

Прошедший на днях урок экологии был посвящен именно гидропонной установке. Ребятишкам рассказали как она устроена, и каждый смог высадить семена микрозелени — гороха, подсолнечника и редиса. Уже через неделю, когда дети придут на следующий урок, они смогут посмотреть на 2-миллиметровые ростки, которые сами и же и посадили. А еще через несколько дней вместе с родителями устроят кулинарный праздник и попробуют приготовить блюда с использованием микрозелени.

Педагог дополнительного образования по экологии Елена Голых рассказывает своим воспитанникам о гидропонной установке Фото: пресс-служба «Сибагро»

«В гидропонике можно просто и быстро вырастить растения. Например, к весне можно вырастить рассаду, а потом уже благополучно высадить в теплицу или в огород. Устроена очень просто — лотки, в лотках экологически чистые коврики, без химических добавок, благодаря чему растения получаются экологически чистыми. Более того, коврики удерживают корни растений, не дают им расползтись. Освещение — спектр лучей, необходимый для роста и развития растений, работает 12 часов подряд, потом отключается автоматически, потом снова включается. Даже ничего не нужно делать самим, установка сама себя обслуживает. По трубам течет вода, мы задали время, и каждые 6 часов насос включается автоматически, вода забегает во все емкости, смачивает растения, циркулирует ровно три минуты, затем уходит в емкость, которая находится внизу. В воду можно добавить любые необходимые удобрения», — рассказывает педагог дополнительного образования по экологии Елена Голых.

Дети сами посадили семена микрозелени — гороха, подсолнечника и редиса. Уже через неделю, когда ребятишки придут на следующий урок, они смогут посмотреть на 2-миллиметровые ростки. А еще через неделю даже попробовать их на вкус. Микрозелень считается очень полезной и богатой на витамины. Фото: пресс-служба «Сибагро»

«Сегодня мы садили растения на коврики, а вчера я бабушке помогала сажать огурцы и горошек, но там было все совсем по-другому, там был пластмассовый стаканчик и земелька, мы посадили туда маленькие семена», — рассказывает воспитанница старшей группы Маша Буката.

«Я садила подсолнечник. А дома — помидоры. Но вообще я бы мечтала посадить розы, мне они очень нравятся, они очень красивые. Особенно красные. Я бы любовалась ими каждый раз и не срывала. Я хочу целый сад», — говорит ее подружка Вика Леоненко.

Мечтам Вики суждено сбыться уже совсем скоро — по плану руководства детского сада, после микрозелени в гидропонной установке будут выращивать цветы. Их планируют подарить ветеранам во время празднования Дня Победы. Так экологический проект из уроков в оранжерее превращается в большой урок любви к природе и окружающим людям.

Будущее начинается сегодня

Фото: пресс-служба «Сибагро»

«Разные инновационные способы растениеводства известны давно. Даже в нашей советской литературе 80-х годов можно встретить информацию про аэропонику — это выращивание под большими куполами, хемопонику — выращивание с использованием искусственных субстратов, и ту же гидропонику. И знакомить с современными технологиями детей — очень правильное решение. Кроме того, что они будут об этом знать, когда вырастут, они, возможно, смогут придумать на основе этого что-то новое, более умное, более прогрессивное», — уверена преподаватель агрономических дисциплин Томского аграрного колледжа Людмила Сергейчик.

Она также отмечает, что вертикальные сады на крышах — новый тренд урбанизированных стран. Благодаря таким ноу-хау жители мегаполисов всегда имеют доступ к экологически чистым овощам и свежей зелени. Актуален это тренд и для Сибири, но в наших широтах он имеет немного другое значение:

«Там, где сити-фермерство распространено, например, в Дубае, в Китае, есть большой дефицит плодородных земель, и там люди переходят на крыши и строят сити-фермы. Но там располагает климат — там тепло. Для Сибири же не особенно актуальна проблема нехватки земли или удаленность от огородов, для нас актуальна проблема сезонности. У нас очень короткий сельскохозяйственный сезон. И вот как раз с помощью переноса огородов „на подоконники“ и можно его качественно увеличить», — уверена Людмила Сергейчик.

Проблема прогресса в сельхозсфере волнует многие предприятия аграрной промышленности. Не исключение и томская компания «Сибагро». В своем производстве она старается использовать передовые технические возможности:

«Нам важно не только внедрять новые технологии в рамках деятельности своей компании, но и заботиться о том, чтобы подрастало поколение, которое понимает ценность земли, понимает для чего нужно беречь имеющиеся ресурсы. Поэтому мы стараемся внедрять экологически ориентированное образование даже среди самых маленьких. Ведь именно они через 20 лет будут задавать вектор развития жизни», — говорит заместитель председателя правления по коммуникациям компании «Сибагро» Мария Голдовская.

Текст: Арина Ахмади

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