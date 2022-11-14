5 книг, подходящих для этой осени, от издательства «Синдбад»

Томский Обзор / Фото: 14 ноября 2022 // Фото: unsplash.com

Какие романы сделают осень уютнее, отвлекут от мрачных мыслей, заставят забыть о делах ярким сюжетом?

О пяти важных новинках рассказала Екатерина Колябина, пиар-менеджер издательства «Синдбад» — того самого, что открыло нам книги Салли Руни, Фредрика Бакмана и Энн Пэтчетт.

Салли Руни «Прекрасный мир, где же ты»

Главная книга нашей осени — это, конечно же, третий роман Салли Руни «Прекрасный мир, где же ты». Салли Руни называют голосом поколения миллениалов. После выхода романа «Разговоры с друзьями» она стала известна в Европе, а когда были изданы «Нормальные люди», о писательнице заговорил весь мир. Снятый по книге одноименный сериал с Дэйзи Эдгар-Джонс и Полом Мескалом стал главным событием пандемийной весны 2020 года, когда все сидели по домам. Любопытный момент — для цепочки главного героя «Нормальных людей» даже создали отдельный профиль в соцсетях. Потом она была продана с аукциона за большую сумму, которая пошла на благотворительность.

Но при всей своей мировой славе Салли Руни — непубличная писательница, она редко дает интервью и предпочитает уединенный образ жизни в маленьком городке.

Ее третий роман вышел в сентябре прошлого года в Ирландии. Тогда в сети было много классных фотографий в желтых панамках с голубыми сумками — для букблогеров выпускали специальный мерч. Целый год российские читатели ждали, когда роман выйдет у нас. Дата несколько раз переносилась, потому что ирландцы очень щепетильно относятся к творчеству своих авторов. Обычно правообладатели согласовывают обложку и название, а ирландцы — еще и перевод. Они должны убедиться, что при издании книги на другом языке ничего не потеряется.

О чем роман «Прекрасный мир, где же ты»? Салли Руни не просто так называют «голосом миллениалов». Она пишет о проблемах нынешних тридцатилетних, которые при внешнем благополучии являются поколением с внутренним надломом. Они уже знают, как жить не нужно, и пытаются отказаться от исчерпавших себя сценариев. Но как нужно жить — они тоже пока не разобрались. Миллениалы зависли между двумя поколениями. Это люди, болезненно склонные к саморефлексии. Многие упрекают их в излишней чувствительности, но миллениалы — первое поколение, которое открыто говорит: мои переживания, страхи и сомнения заслуживают того, чтобы обратить на них внимание. Из-за этого герои Руни вызывают неоднозначную реакцию. Кого-то они раздражают, а кто-то, наоборот, находит в них родственную душу.

В своем третьем романе Салли Руни опять пишет о дружбе и любви. Элис, известная писательница, переживает творческий кризис. Она уезжает из Дублина в маленький городок и там ждет вдохновения, попутно пытаясь разобраться в собственной жизни. Ее подруга Айлин работает в литературном журнале, получает какие-то копейки и тоже не понимаем, зачем она живет и чего на самом деле хочет. Героини ведут активную переписку, и письма, которыми они обмениваются, — это настоящие эссе о культуре, истории, о том, почему человечество стремительно движется к пропасти. «Прекрасный мир, где же ты» — книга удивительно своевременная, ведь сегодня все мы невольно задаемся вопросом: где же ты, прекрасный мир, почему ты никак не наступишь?

Шэрон Гослинг «Домик под скалой»

Еще одна новинка этой осени — очаровательный роман Шэрон Гослинг «Домик под скалой». Это отличный образец согревающего чтения, книга, которую можно сравнить с чашкой какао с зефирками. История незамысловатая: главная героиня Анна, устав от изматывающей работы шеф-поваром в ресторане, от отношений, которые не приносят ей счастья и разрушают самооценку, по велению души покупает домик в очаровательной — судя по фотографиям — шотландской деревеньке.

Но Анну ждет разочарование: риелтор, мягко говоря, приукрасил действительность. Дом стоит чуть ли не впритык к береговой линии: во время шторма волны буквально бьются о порог. А в те дни, когда жизни героини не угрожает морская стихия, ей следует опасаться оползней. Любопытная деталь: деревня Криви существует на самом деле, и дома там «лепятся к скалам, как магнитики».

Первый порыв Анны — уехать. Но потом она решает задержаться на день, потом еще на день… И сама не замечает, как поддается суровому очарованию Криви. Местные проникаются к ней симпатией и участием. Главное, что в этой деревеньке Анна снова начинает готовить. Кулинария всегда была ее большой любовью. Она придумывала новые рецепты, не боялась экспериментировать. Но ее молодой человек, с которым они вместе занимались рестораном, убеждал Анну: ее блюда ничего не стоят, она бездарь. Теперь она наконец может дышать полной грудью, к ней возвращается вера в себя и в свои способности. Она даже открывает субботний обеденный клуб для туристов. И автор замечательно описывает, как Анна готовит, накрывает на стол, выбирает посуду у местных ремесленников. Красота, живописность, уют… Это роман, который ты читаешь и понимаешь, что финал предсказуем, но в этом его большой плюс. Мне кажется, сегодня мы все так устали от непредсказуемых финалов, что хочется почитать историю, где все точно закончится хорошо.

Дженин Камминс «Мост в небеса»

Третья новинка «Синдбада» — книга Дженин Камминс «Мост в небеса». Имя автора громко прозвучало в 2020 году, когда вышел роман «Американская грязь» — история мексиканской женщины, чью семью убил наркокартель. Чтобы спасти себя и сына, она должна покинуть Мексику. Но единственная возможность выбраться в Америку — на крыше товарного поезда. Это книга о том, как страшно прыгать на крышу движущегося поезда, но еще страшнее говорить: «Прыгай!», — своему ребенку.

«Мост в небеса» — журналистское расследование в жанре true crime, то есть в основе сюжета реальное преступление. Однажды апрельской ночью две двоюродные сестры Дженин и ее родной брат вышли прогуляться, и на мосту через реку Миссисипи на них напали четверо подонков. Сестер изнасиловали, убили и вместе с братом сбросили в реку. Брат чудом выжил и сразу же обратился в полицию, но полицейские сделали из него главного подозреваемого.

Главы, посвященные допросам, в которых полицейские применяли к нему разные методы дознания, для меня оказались самыми тяжелыми и в то же время захватывающими. Там не было пыток, но наблюдать за тем, как подозреваемого ломают психологически, не менее страшно. Эффект, производимый на читателей, усиливается тем, что автор приводит выдержки из пособий по проведению допросов и психологических книг, которые показывают, почему такие методы не идут на пользу следствию.

Дженин говорила, что работа над «Мостом в небеса» во многом сформировала ее как писательницу. И в жанре true crime эта книга стоит особняком. Обычно основное внимание уделяют убийцам и деятельности полиции, а Дженин сосредоточилась на жертвах и их семьях, которые неизбежно становятся пострадавшими. Дженин также говорит о том, как пресса обошлась с ее семьей: они не увидели ни тактичного отношения, ни сочувствия. Журналисты воспринимали их исключительно как материал для статей. А целью Камминс было вывести жертв и их семьи из тени, поэтому книга «Мост в небеса» получилась пронзительной и захватывающей

Мэри Бет Кин «Да — тогда и сейчас»

Еще одна книга, которая выходит в нашем издательстве в ноябре, — роман Мэри Бет Кин «Да — тогда и сейчас». Это крепкая семейная драма в духе Селесты Инг и Энн Пэтчетт. Все начинается в 70-х в пасторальном пригороде Нью-Йорка. Две семьи живут через улицу друг от друга. Отцы работают в полиции, матери воспитывают детей — в одной семье подрастают три дочки, в другой — сын. Казалось бы, почему не дружить семьями? Но жена одного из полицейских — женщина со странностями, она упорно сторонится соседей и резко выступает против дружбы своего сына Питера с их младшей дочерью Кейт. Муж закрывает глаза на ее «причуды», и его равнодушие приводит к трагедии, которая ломает жизнь обеих семей.

Кейт и Питер так и не смогут забыть друг друга. Они снова встретятся спустя несколько лет. Но смогут ли они понять и простить?

Эмили Карпентер «Остров обманутых»

И последняя новинка «Синдбада» — детективный триллер Эмили Карпентер «Остров обманутых». Меган, дочь известной писательницы, давно избегает общения с матерью. Много лет назад ее мать провела лето на острове Бонни-Айленд, где произошло загадочное преступление. Эту историю она использовала как основу для мистического романа, который обеспечил ей славу и богатство. Но жителям Бонни-Айленда это счастья не принесло, хотя роман исправно привлекал на остров толпы туристов.

А теперь Меган едет на Бонни-Айленд, чтобы развенчать образ матери в глазах ее поклонников и прессы. Для этого ей нужно узнать, что случилось там на самом деле. И кто настоящий преступник.

Мне кажется, эту книгу можно сравнить с текстами Гиллиан Флинн (автор романа «Исчезнувшей») и с фильмом «Остров Проклятых» — она очень атмосферная, остросюжетная, затягивающая.

Текст: Мария Симонова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».