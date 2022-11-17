Картины природы. На объектах «Томскнефтехима» появились экологические муралы

17 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба «Томскнефтехима»

Крупные промышленные объекты мало кого могут оставить равнодушными. Кого-то они смущают своей безликостью и резким контрастом, с которым эти конструкции меняют линию горизонта. Других, напротив, привлекает воплощенный в металле инженерный гений конструкторов, создавших огромные индустриальные объекты.

Но есть предприятия, которые стремятся переосмыслить пространство, в котором располагаются их производственные мощности. Так промышленные парки наполняются арт-объектами и дополнительными смыслами. Например, идеями заботы об окружающей среде, как это сделали на «Томскнефтехиме», где не так давно появились муралы, выполненные в стилистике СИБУРа и изображающие сибирскую флору и фауну.

В нашем материале рассказываем, как и зачем на одном из крупнейших производственных предприятий Томской области появились медведи и зайцы, и что это дает работникам «Томскнефтехима».

Добрые соседи

Масштабные муралы теперь украшают поверхности двух промышленных объектов «Томскнефтехима»: установки локальных очистных сооружений (ЛОС) и резервуаре для хранения нефтегазового сырья, предназначенного для дальнейшей переработки. Оба арт-объекта выполнены в едином стиле, вдохновленном айдентикой СИБУРа «со строгими, но динамичными линиями, символизирующими устойчивое развитие компании».

«В 2019 году СИБУР и Росприроднадзор подписали соглашение о комплексной экологической программе. В её рамках на „Томскнефтехиме“ были возведены локальные очистные сооружения, внедрен замкнутый водооборотный цикл. Этот проект внес значимый вклад в экологию региона. Нам удалось в 9 раз повысить качество стоков и на 25% сократить нагрузку предприятия на очистные сооружения Томска. Таким образом мы не только соблюдаем все экологические нормативы, но, по некоторым показателям, работаем „чище“ в десятки раз», — объясняет генеральный директор «Томскнефтехима» Владимир Плешков.

«Граффити изображает нашу сибирскую фауну — осетра на очистных сооружениях, медведя и рысь — на резервуаре, — рассказывает руководитель направления „Экология“ „Томскнефтехима“ Денис Быков. — Это такой своеобразный посыл к работникам (и вообще всем, кто видит эти муралы), направленный на охрану окружающей среды. У нас работники на самом деле и без граффити об экологии заботились, но мы хотели создать еще больший визуальный эффект. Если мы стремимся к тому, чтобы люди относились более ответственно к окружающей среде, то работать нужно по всем направлениям — это и беседы, и собственный пример, ну и, конечно же, визуальное подкрепление».

По мысли авторов, осетр, изображенный на локальных очистных сооружениях, символизирует заботу компании о водных ресурсах Сибири. Расположившаяся неподалеку кедровка, в свою очередь, олицетворяет еще один компонент окружающей среды — атмосферу.

Мурал на резервуаре развивает тему изображения на очистных сооружениях. Здесь нарисованы медведь, заяц-беляк и рысь. Обилие персонажей призвано показать тему соседства промышленного предприятия с флорой и фауной региона.

«Опыт с граффити получился для нас интересным. Я увидел в процессе реализации проекта, что на „Томскнефтехиме“, с одной стороны, работает команда профессионалов, сильных специалистов, а с другой — этот проект показал, что наши коллеги еще и очень креативные, — отметил Владимир Плешков. — Именно они предложили в рамках комплексной программы благоустройства территории „Томскнефтехима“ сделать граффити, которое отражало бы наше отношение к экологии. Мы посмотрели, какие арт-объекты уже есть в периметре компании, в каком стиле они выполнены, кто их реализовывал. Понятно, что граффити на предприятиях делают не только в Томске, до нас подобные проекты были реализованы и в Тобольске, и в Перми. Сейчас эта история с рисунками распространяется не только на наши локальные очистные сооружения, муралы появляются и на других промышленных объектах. Важно отметить, что мы творчески подошли к процессу: не просто отремонтировали коррозийное покрытие резервуаров, а сделали арт-объект. Я замечаю, что когда сотрудники проходят мимо таких объектов и смотрят на граффити, то улыбаются, это создает нужное настроение в команде».

Холст в 1 500 «квадратов»

Преображением промышленных объектов на территории «Томскнфетехима» занимались художники из Skimen Studio. Суммарно им предстояло творить на площади 1 462 квадратных метра: 662 «квадрата» на локальных очистных сооружениях и 800 на резервуарах. Всего художники израсходовали 860 баллончиков с краской.

Создание рисунков на промышленных объектах — задача нетривиальная. Для её реализации художники использовали автовышки, а все манипуляции проходили под строгим надзором сотрудников «Томскнефтехима». Кроме того, ребята были экипированы по последней моде промышленной безопасности: каски, стропы, респираторы и другие средства индивидуальной защиты.

Процесс нанесения граффити на промышленные объекты Фото: пресс-служба «Томснефтехима»

Работа шла и днем, и ночью. В темное время суток на промышленные объекты с помощью специального оборудования проецировались контуры будущих рисунков, по которым делалась разметка. Днем этот «эскиз» уточнялся и наполнялся красками.

В работе художниками пришлось столкнуться со специфическим «характером» каждого отдельного промышленного арт-гиганта. Например, резервуар на «Томскнефтехиме» оказался очень ершистым.

«Мы столкнулись с крайне недружелюбной поверхностью: она была похожа на огромного ёжика — на каждом квадратном метре было по несколько торчащих арматур (такова особенность конструкции), которые нам пришлось красить в цвета эскиза. Издалека этого не видно, но в моменте фактура создавала большие сложности. Работа с автовышки сама по себе имеет ограничения (нельзя подойти ближе вытянутой руки к поверхности, и распыление краски тоже ограничено), а тут еще и «ёжики», — вспоминает генеральный директор Skimen Studio Валентин Фролов.

Все же художники смогли одолеть «колючий» резервуар, использовав «ежиков» для придания дополнительного объема рисунку.

Больше муралов!

Практика размещения муралов на промышленных объектах встречается во многих российских регионах. Таким образом предприятия стремятся уникализировать свои производства, повысить их узнаваемость, а вместе с тем и позитивное отношение местных жителей.

«Практика размещения муралов на территории заводов — современный способ вызвать лояльное отношение к промышленным предприятиям. Один из самых известных примеров Выксунский металлургический завод, где росписи исчисляются тысячами квадратных метров, а авторы — звезды художественной сцены, такие, как классик и основатель соц-арта Эрик Булатов, самые востребованные уличные художники России — Миша Most, Андрей Бергер и Алексей Лука, — рассказывает художник, искусствовед Лукия Мурина. — Уличное искусство в таких проектах выступает как инструмент туристической привлекательности малых промышленных городов. Но эти произведения искусства доступны небольшому количеству зрителей, так как находятся на закрытых территориях. Правда, благодаря публикациям в СМИ и блогах, эти проекты все равно делают заводы заметными и положительно влияют на их имидж. Предприятия тяжелой промышленности становятся все более экологичными, а монументальная роспись — это возможность высказать свою позицию через искусство. Томскнефтехим не стал исключением, художник, используя корпоративные цвета предприятия старается вписать роспись не только в контекст промышленной архитектуры, но и окружающей природы. Насколько я могу судить после нескольких экскурсий на предприятия России, подобные объекты вызывают гордость у сотрудников предприятий, а общение с художниками и соучастие в создании работ — удовольствие. Мне же как художнику индустриального пейзажа приятны чистые в своей первозданности промышленные объекты».

В свою очередь, основатель агентства Street Vision Иван Ларионов отметил, что с помощью новых муралов работники предприятия получают опыт взаимодействия с уличным искусством.

«За счет такой коммуникации у себя на производстве в дальнейшем где-то в городе или в путешествиях сотрудники будут обращать внимание на граффити и понимать, что это круто, современно — у них на работе так делают, — отметил Иван Ларионов. — В целом рисунки подобного рода и масштаба влияют на настроение работников, на имидж предприятия. Рисунки — это всегда позитивно».

Однако помимо эстетической, одной из самых важных функций новых муралов является напоминание о ценности окружающей среды — приоритете СИБУРа в целом и «Томскнефтехима» в частности.

«Можно сказать, что это некое напоминание, что нужно заботиться о природе. Даже здесь, на заводе, мы от нашей окружающей среды никуда не деваемся, мы же не в капсуле, — отметил Денис Быков. — Мы планируем не останавливаться на достигнутом и продолжить работу в этом направлении. Думаем, где можно разместить новые арт-объекты».

«Неоднократно я получал обратную связь от работников — они говорят, что это красивый и важный арт-объект. Для нашей команды это еще и интересный амбициозный проект, который меняет отношение к работе, производству, ведь большую часть времени, по восемь-десять часов, мы проводим именно на предприятии. Когда атмосфера и то место, где человек работает, меняется в лучшую сторону, это радует глаз, тебе нравится здесь находиться. Моя цель сделать из „Томскнефтехима“ производственный объект, где было бы приятно работать и сотрудников все устраивало, начиная от команды и заканчивая инфраструктурой. Мы в целом открыты и для региона, и для Томска. У нас проходят экскурсии по предприятию для горожан, и через граффити, через новое производство мы стараемся показать не только на словах, но и на деле, что влияем на экологию в области. Граффити — это просто визуальное сопровождение, которое помогает донести наше отношение быстрее и качественнее», — отмечает Владимир Плешков.

Фото: пресс-служба «Томскнефтехима»

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