Понедельник превращается в субботу. Как начать неделю с подарками и хорошим настроением

24 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Традиционно понедельник считается самым тяжелым днем недели. После уютных выходных нам предстоит собраться и превратиться из человека отдыхающего в человека работающего.

Однако этот «эволюционный» переход можно сделать менее болезненным, а то и вовсе превратить понедельник в один из лучших дней недели. В нашем материале рассказываем, как это осуществить. А помогут нам советы психологов и проект «Понедельники Tele2 Tele2»: этой осенью оператор подготовил для своих клиентов подарки, призванные скрасить начало даже самого хмурого осеннего понедельника.

Взбодрись и пой!

Начинать утро психологи рекомендуют c того, что доставляет вам удовольствие. Это не обязательно должно быть что-то грандиозное. Можно просто приготовить на завтрак что-нибудь вкусненькое или сделать зарядку под музыку. Тут вы ограничены только своей фантазией.

Чтобы наверняка проснуться, я делаю небольшую пробежку по пустынным улицам. Бывает, в это время еще совсем темно и прохожих встречается не так много. В такие моменты я ощущаю себя всемогущим человеком: кажется, любые трудности и дневные хлопоты мне нипочем. Но если я совсем не нахожу времени и желания бегать, могу просто прогуляться до работы пешком и зайти в какой-нибудь магазинчик с приятными мелочами вроде симпатичных наклеек и закладок. Такие покупки создают атмосферу дня. По пути на работу я уже буду знать, что побаловала себя маленьким подарком и, возможно, порадую кого-то из своих коллег. Делать кому-то приятно — тоже залог хорошего настроения.

А еще я привыкла начинать свой день с кружки горячего, разливающего огонь по венам кофе. Конечно, его можно попить и дома, но всегда приятно, когда его кто-то готовит для тебя. Еще приятней, если напиток достается бесплатно. Я иду во «Вкусно — и точка». Тут как раз действует акция «Понедельники» от Tele2. Чтобы получить желанный капучино в подарок, захожу в приложение оператора. Далее, следуя простым инструкциям, получаю подарочный QR-код, расплачиваюсь им и вуаля — стакан бодрящего напитка уже у меня в руках.

Прелесть «Понедельников Tele2» в том, что устроить такой маленький праздник можно не один раз. Акция продлится аж до 22 ноября. До этого каждый первый день недели можно бесплатно получать стакан капучино или американо во «Вкусно и точка». А еще чизбургер или наггетсы — там же и тоже бесплатно.

Вообще за весь период действия акции можно воспользоваться предложениями 10 партнеров Tele2. По понедельникам каждому клиенту оператора доступны три любых подарка. Постоянно пробовать что-то новое или выбирать уже проверенное — решать вам.

Еще настроиться на позитивный рабочий лад помогает музыка. Если в моих наушниках с утра играют любимые группы, то и день становится веселее, хочется подпевать, танцевать и делиться своим настроением с окружающими. Но утро можно сделать еще и полезным. Например, я с удовольствием могу послушать какой-нибудь подкаст про книги или про инвестиции. Считай, только проснулся, а уже что-то новое узнал.

Закупись!

Эксперты журнала PSYCHOLOGIES для большего душевного спокойствия рекомендуют создать какой-нибудь ритуал, который помогал бы «включиться» и настроиться на нужный лад. Это может быть занятие йогой, контрастный душ или покупка того же кофе. Главное, погрузиться в приятный процесс и насладиться им. Кстати, таким ритуалом может стать и шопинг. Ученые подсчитали, что во время совершения покупок на 40% увеличивается ощущение контроля над собственными действиями, которое часто пропадает во время отчаяния и депрессии.

Я предпочитаю покупать продукты по понедельникам. Как говорится, один раз затарился — всю неделю свободен. Есть в таких походах по большим супермаркетам вроде «Ленты» что-то уже ритуальное, без чего понедельник не будет понедельником. Единственный минус — за покупки приходится платить. Правда, знающие люди могут на 10% уменьшить итоговую сумму в чеке, если она составляет более 2 000 рублей. Для этого нужно быть абонентом Tele2 и знать про акцию «Понедельники». А дальше все просто: заходим в «Мой Tele2», активируем промокод и показываем его кассиру.

Проветрись!

Психологи отмечают, что серые будни просто необходимо разбавлять приятными активностями: чтением книг, просмотром фильмов, походами на концерты — подойдет все, что позволяет «выдохнуть».

«Многим так тяжело даются понедельники именно потому, что мы слишком много работаем и слишком мало внимания уделяем другим областям своей жизни. Даже если работа любимая, от нее все равно нужно отдыхать», — отмечает нейропсихолог Санам Хафиз.

Еще понедельник — прекрасное время для планирования. Как многие, я пытаюсь сформировать видение грядущей недели еще в вечер воскресенья. Совет от меня — запланируйте какое-нибудь культурное мероприятие хотя бы на предстоящие выходные. Это создаст ощущение приятного ожидания и поможет справиться с хандрой. Ну, а клиентам Tele2 будет вдвойне приятно, потому что на kassir.ru их ждет скидка в 30%. Главное — успеть купить билеты в понедельник. Где искать промокоды, думаю, вы уже поняли, — в приложении «Мой Tele2».

Но, признаться честно, понедельник для меня уже счастливый, если я могу позволить себе проснуться не ровно в семь утра, а хотя бы 7:15. Всего 15 минут лишнего сна, а какое блаженство, когда понимаешь, что можно еще немного понежиться в теплой кровати вместе со своим котом.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».