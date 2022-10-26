5 книг с интересными экранизациями от Светланы Фроловой

Томский Обзор / Фото: 26 октября 2022 // Фото: unsplash.com

Почитать книгу, а потом посмотреть, как увидел этот текст режиссер фильма, очень увлекательно!

Мы попросили выбрать 5 современных книг с любопытными экранизациями Светлану Фролову — человека, увлеченного кино, а также ответственного секретаря и выпускающего редактора издательства «КомпасГид».

Светлана Фролова ответственный секретарь и выпускающий редактор издательства «КомпасГид» Объясню, почему про книги и экранизации по ним рассказываю именно я. Дело в том, что некоторое время назад совместно с «КомпасГидом» мы выпустили книгу «Кинокухня. История и рецепты большого кино». Получилось так, что я пришла в издательство с рукописью проекта, его взяли, мы сделали книгу, а потом я обратилась к главному редактору с вопросом: могу ли чем-то помочь издательству, есть ли для меня работа? Она нашлась. Я историк по образованию и свою магистерскую работу писала по киноискусству России начала ХХ века. Так что книги, связанные с кино, — это моя тема.

Паскаль Рютер «Сердце на Брайле»

Начнем с самого легкого и приятного — это «Сердце на Брайле» Паскаля Рютера. Книга вышла во Франции в 2012 году, а у нас, в «КомпасГиде», в 2021 в переводе Марии Пшеничниковой. Это замечательная история о первой любви, взаимоотношениях мальчика и девочки. Причем не столько даже о любви, сколько о помощи друг другу, о том, как правильно строить дружбу, как поддерживать в сложных ситуациях. Особенно она актуальна для современных подростков.

Герои, Виктор и Мари, учатся в коллеже, им по 13 лет. Виктор — чудесный мальчик, но немного безответственный. Он не любит уроки и часто получает «двойки» и замечания. А Мари — отличница. Однажды их сажают за одну парту. Виктор замечает, что с девочкой что-то не так. Выясняется, она очень плохо видит и стремительно теряет зрение. Мари делиться своим секретом с Виктором, но она боится рассказать об этой проблеме родителям. Впереди у девочки поступление в музыкальную академию, где Мари должна отыграть сложные произведения, иначе ее не примут. Виктор соглашается помочь своей новой подруге и обещает сохранить ее тайну.

По этой книге в 2016 году во Франции вышел фильм режиссера Мишеля Бужени с Алекс Вайо и Жан-Стэном Дю Паком (в российском прокате фильм называется «Краткий обзор»). Очень интересно, что Алекс Вайо, сыгравшая Мари, не профессиональная актриса, она скрипачка. В книге главная героиня играет на виолончели, поэтому Алекс была вынуждена освоить новый для себя инструмент. Чтобы хорошо сыграть на отчетном концерте, она репетировала до 60 часов в неделю. Любопытно, что режиссер фильма еще и театральный деятель, актер, драматург. Он снял в «Сердце на Брайле» Шарля Берлинга, своего давнего друга. Они не получили мирового признания, но очень известны во Франции.

Жиль Пари «Я хотел убить небо. Автобиография Кабачка»

Замечательная история «Я хотел убить небо. Автобиография Кабачка» Жиля Пари, тоже француза, вышла в переводе Иры Филипповой. Книга рассказывает о мальчике, которого зовут Икар, но все его называют Кабачок. У него очень тяжелая жизнь — отец уехал в кругосветное путешествие, как говорит его мама: «С какой-то козой», — а Кабачок не понимает, как можно путешествовать с козой.

Мама очень расстраивается, что осталась одна, часто пьет пиво и бьет Кабачка. Он прячется от нее, почти все свободное время проводит на чердаке. Как-то он решает поиграть с мамой в стеклянные шарики, но она отказывается. Тогда мальчик отправляется искать что-то интересное среди маминых вещей и обнаруживает там револьвер. Когда мама замечает, с чем играет ее сын, то пытается отнять у него оружие, и Кабачок случайно нажимает на курок и убивает маму...

Он не понимает, что сделал — ему всего 9 лет, он маленький. На него никто не обращает внимание, не следит за его воспитанием и образованием, неудивительно, что ребенок не осознает, что натворил. Он думает, что мама просто упала, она полежит и встанет. Кабачок отправляется спать на чердак, а когда просыпается, слышит дома шум. К нему приходят полицейские, расспрашивают, что случилось. Среди них — очень приятный парень по имени Реймон с низким добрым голосом. Он отвозит Кабачка в спецприют под названием «Фонтаны», где дальше и происходит вся история. Кабачок рассказывает о жизни в этом приюте, о ребятах, о воспитателях, о своем становлении. Полицейский Реймон постоянно приезжает его навещать — не по тому, что должен, а по тому, что Кабачок ему нравится.

Это книга о том, что может сделать взрослый, чтобы помочь ребенку. И одновременно — о том, как не надо вести себя с детьми. Здесь нет нравоучений, бьющих прямо в лоб, но есть фразы мамы, которые ярко показывают, как взрослые могут навредить ребенку одним словом. И есть поведение Реймона, человека с огромным сердцем, — ему хочется помочь всем жителям приюта. Рассказывается в книге и о буллинге, который происходит между детьми. У всех разные истории. У кого-то родные в тюрьме, у кого-то — наркоманы, одну девочку из приюта насиловал отец. Совершенно разные судьбы, но каждая история — боль одного конкретного ребенка.

По этой книге в 2016 году режиссер Клод Барра снял мультфильм. Очень интересная штука — книга французская, Клод Барра — швейцарец, мультфильм «Жизнь Кабачка» вышел швейцарско-французским. В оригинале книга называется «Автобиография одного Кабачка», мы издали ее под названием «Я хотел убить небо. Автобиография Кабачка». Еще одно отличие — в мультфильме Кабачок случайно сталкивает маму с лестницы, а не стреляет в нее.

Чем интересен мультик? Для него было создано более 50 кукол, у каждой — минимум 3 варианта одежды. Авторы для этой истории сделали около 60 фонов. Что здорово, героев озвучивали настоящие дети, не профессионалы, а те, кого нашел для своей работы режиссер. Мультфильм не просто очень красивый, он отмечен разными наградами, в том числе двумя премиями «Сезар», а также был номинирован на премию Оскар. Мультфильм и книга, на основе которой он создан, достойны того, чтобы смотреть, читать и перечитывать эту историю.

Ян Терлау «Зима во время войны»

В следующей книге еще более сложная тема. Это бестселлер Яна Терлау «Зима во время войны», вышедший в Нидерландах в далеком 1972 году и переведенный на множество языков. На русском ее впервые издали только в 2020 году в «КомпасГиде» в переводе Ирины Михайловой. Книга нидерландского писателя полуавтобиографична — когда немцы оккупировали Голландию в начале Второй мировой войны, сам Ян Терлау, чей отец был викарием, жил на этих оккупированных территориях. Это не история его жизни, но он прекрасно знал, какой была Голландия в годы фашистской оккупации.

В книге рассказывается о мальчике по имени Михиль, ему 16 лет. Его отец бургомистр, это что-то вроде мэра небольшого городка или деревни. Они живут в местечке под названием Вланк. Отец старается сделать оккупацию максимально спокойной для своего поселка. Он не то, что бы сотрудничает с оккупационной администрации, но за кого-то заступается, кому-то помогает. Мальчик считает отца мягкотелым. Оккупанты — это все-таки оккупанты. Настоящим героем Михиль воспринимает дядю Бена, который входит в движение Сопротивления. Однажды мальчик узнает тайну — в окрестностях деревни прячется раненый английский летчик, который выпрыгнул с парашютом из подбитого самолета и спасся. Михиль решает ему помочь, и теперь сыну бургомистра необходимо вести себя очень осторожно, чтобы не попасться фашистам. Место действия — Голландия, декабрь 1944, до конца войны примерно полгода.

По этой книге режиссер Мартин Кулховен снял фильм «Зима в военное время», интересно, что съемки шли в Восточной Литве на границе с России — местный пейзаж похож на природу Голландии, поэтому режиссер выбрал эту территорию. В интервью он рассказывал, что читал книгу Ян Терлау еще в 80-е годы, подростком, тогда она его потрясла. Когда его дети начали читать эту книги в начале 2000-х, он снова вернулся к тексту и решил снять по «Зиме во время войны» кино. Так как это Голландия, фильм имеет «нидерландские нотки» — он очень спокойный. Да, там есть экшен, но в целом он медленный и очень драматичный, собственно, как и сама книга.

История Михиля затрагивает тему становления. За кажущимся спокойствием пейзажа на фоне тяжелой зимы происходит взросление главного героя — от мальчика, который считал своего отца тюфяком, сотрудничающим с оккупационным режимом, до парня, понимающего мужественность поступков своего родителя. Тому ежедневно приходится общаться с фашистами, пытаться спасти людей, делать так, чтобы никого не убили. Еще в самом начале истории рассказывается, что в соседней деревне фашисты повесили всех мужчин. И, естественно, бургомистр, отец Михиля, не хочет такой же участи для своих жителей, он ведет себя очень рассудительно и храбро, ведь не всегда война разворачивается только на поле боя с оружием в руках, сопротивление еще и возможно путем обдуманных решений и тактических приемов.

Уточню, что книга 12+, а у фильма возрастное ограничение 18+, он очень тяжелый. Интересно, что на съемки приезжал сам Ян Терлау. Он признавался, что, когда увидел главного героя во время одной из сцен, словно оцепенел: увидел себя со стороны — у него во время оккупации была точно такая же одежда.

Виктория Ледерман «Календарь ма (й)я»

Теперь перейду к книгам, созданным отечественным авторами. «Календарь ма (й)я» связывает с «Зимой во время войны» то, что Виктория Ледерман как автор текста тоже присутствовала на съемках фильма и консультировала съемочную группу. «Календарь ма (й)я» — дебютная книга Ледерман, получившая множество призов и выдержавшая уже 8 переизданий. Это один из бестселлеров «КомпасГида», здорово, что в этом году по книге вышел еще и фильм режиссера Виктории Фанасютиной.

«Календарь ма (й)я» — история о шестиклассниках, которые отправляются на экскурсию и случайно попадают на место раскопок. Они находят стену, построенную, как предполагают герои, племенем майя, на которой один из главных героев, Глеб, ключами царапает дату 23.05.2013. На следующий день мальчик и ребята, которые были вместе с ним у стены, снова просыпаются в том же дне. А потом — на день раньше, так что это не совсем история про «день сурка».

Книга написана очень простым, понятным современным подросткам языком. Кроме того, в тексте поднимаются важные проблемы школьной жизни. Например, буллинг из-за полноты или из-за того, что ты непохож на других, или из-за того, что ты новенький… Герои, которые оказались во временной петле — очень разные. Каждый из них пытается что-то исправить в прошлом. Но вернуться в настоящее у ребят никак не получится. До тех пор, пока они не подружатся…

В фильме по книге снимались Федор Добронравов, Равшана Куркова, Раиса Рязанова. Это актеры играют большую роль в современном российском кинематографе, что огромный плюс для картины.

Гала Узрютова «Страна Саша»

Следующий фильм и книга, про которые я хочу рассказать — «Страна Саша». Это книжка с возрастной маркировкой «16+», очень тоненькая, но невероятно важная. Она входит в нашу серию Young Adult. «Страна Саша», как и «Зима во время войны», история о становлении главного героя, которому всего 16 лет, он оканчивает школу и теряется в вопросах, чем заняться дальше и куда поступать. У Саши есть только мама, она родила его очень рано, в 18 лет, но отношения с ней не складываются.

Сейчас маме 34 года, она часто пьет мартини и рассказывает сыну, что он размазня, такой же, как и его отец. То есть собственными руками буллит ребенка. Мальчик считает, что он очень непохож на окружающих. Все ребята из его класса чем-то увлечены — кто ходит на теннис, кто на футбол, кто занимается английским, кто играет в КВН. А Саша — он никакой. Он так и говорит, у него ничего нет, кроме самого себя, он — страна Саша, которая граничит только с одной страной — со своей мамой.

Единственное, что интересует Сашу — музыка и рисование, но маме такие увлечения сына не нравятся, она считает, их бесполезными и ненужными вещами, которые ни к чему хорошему не приведут. Из-за этого Саша замыкается в себе.

Однажды вечером главный герой возвращается домой, и мама рассказывает, что объявился его отец. Он живет в Москве и приехал, чтобы забрать сына к себе. Естественно, Саша не хочет общаться с этим человеком — он его даже никогда не видел, тот сначала присылал подарки, а потом совсем исчез. С чего отец вспомнил о сыне — непонятно. Многое начинает меняться в жизни Саши, когда он встречает девушку Женю, совершенно непохожую на его друзей и знакомых. Благодаря ей Саша понимает — можно быть другим, увлекаться чем-то еще. И, возможно, даже начать общаться с отцом.

Эта книга — монолог человека, который за одно лето из мальчика превращается в юношу. Он взрослеет, благодаря собственным размышлениям и ситуациям, которые происходят с ним и в его окружении. Плюс произведения еще в том, что история подойдет как взрослым, так и детям, потому что она написана приятным «подростковым языком» без сложных и длинных предложений.

Фильм по «Стране Саша» вышел в этом году весной. Его снимала Юлия Трофимова, он был представлен на Берлинском кинофестивале и вошел в число участников фестиваля нового российского кино «Горький fest». Это очень престижно, мы гордимся, что как издатели книги причастны к появлению такого проекта.

Текст: Мария Симонова

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