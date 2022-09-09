Лучшие в сборе. Томский филиал АО «Сибирская Сервисная Компания» отметил день нефтяника

9 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томский филиал ОА «Сибирская Сервисная Компания» отметил день работников нефтяной и газовой промышленности.

Традиционный отраслевой праздник стал поводом подвести итоги работы и наградить лучших сотрудников. Шестнадцать передовиков-производственников получили почетные грамоты и благодарственные письма, пятеро — место на доске почета компании. В этом году среди награжденных оказался и руководитель Томского филиала Андрей Кошелев. Его работу отметила Администрация Томской области.

Рост объемов

Сибирская Сервисная Компания уже 22 года является надежным поставщиком услуг на рынке нефтервиса. «Залогом успеха и стабильной работы являются использование современных технологий и наращивание материально-технической базы. Но важнее всего для нас работа с персоналом», — отмечают в компании. ССК ведет грамотную кадровую политику, направленную на повышение профессиональных компетенций сотрудников, активно привлекает молодых специалистов и работает над тем, чтобы им было интересно выполнять поставленные перед компанией задачи.

Томский филиал, один из лидеров среди подразделений АО «ССК», стабильно демонстрирует высокие показатели.

Андрей Кошелев Фото: Серафима Кузина

«В 2020 году была пандемия, в 2021 году мы выходили из вызванного ею спада, в 2022 объемы добавились — и филиал почти в два раза увеличил свои мощности. Если в прошлом сезоне у нас было порядка 7 бригад в среднем по году, то сегодня их 14. Мы выросли в два раза, в том числе, не просто по объемам и количеству персонала, но и по выручке. Первое полугодие закончили отлично, июль был достаточно сложным, но, тем не менее, филиал за 7 месяцев выполнил бизнес-план. Я думаю, что по итогам года мы добьемся тех результатов, которые планировали, — рассказал директор томского филиала АО Сибирская Сервисная Компания Андрей Кошелев. — В 2023 году работы у нас будет много не только в тех регионах, где мы традиционно присутствуем последние три года, возможно, добавится еще один, новый для нас. Работы ожидаем очень много».

В рамках празднования Андрею Кошелеву вручили Почетную грамоту Администрации Томской области — «За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в работе».

От имени руководства компании поздравить работников Томского филиала приехал и.о. заместителя генерального директора по обеспечению производства АО «ССК» Александр Пальчиков.

Генеральный директор по обеспечению производства АО «ССК» Александр Пальчиков Фото: Серафима Кузина

«День нефтяника для меня важный праздник: я по своей специальности горный инженер, начинал карьеру в отрасли с оператора добычи нефти. Поэтому работа Томского филиала с точки зрения производства мне очень близка, — отметил Александр Пальчиков. — Именно на производстве держится наша компания. Профессиональный праздник — это именно тот день, когда люди понимают, что они действительно важны для предприятия, они своим трудом доказывают необходимость. Я понимаю, что здесь есть работа с молодыми специалистами, «молодая кровь», и это наш потенциал для будущего. Томский филиал — лидер в настоящее время. Так держать!»

Лучший работодатель

Сотрудники на Дне нефтяника Фото: Серафима Кузина

В июле этого года АО «ССК» стала третьей в премии «Лучший работодатель среди буровых компаний-2022», организованной Информационно-консалтинговым агентством «Первый Буровой Портал». Компания победила и в номинации «Поддержка трудовых коллективов».

В Сибирской Сервисной Компании реализуются программы обучения и развития, поддерживаются трудовые династии, проводятся смотры-конкурсы профессионального мастерства. Цель этих мероприятий – подготовка настоящих профессионалов, мотивация быть лучшими в своей профессии.

Анна Александровна, начальник отдела организации труда и мотивации персонала Фото: Серафима Кузина

«У нас ежемесячно подводятся итоги рейтинга буровых бригад. Если филиал сработал с прибылью, начисляем премии сотрудникам», — рассказывает начальник отдела организации труда и мотивации персонала Анна Александровна. – Компания в регионе активно сотрудничает с профильным поставщиком кадров — ТПУ, а также с Томским политехническим техникумом. Мы набираем много молодых ребят, мы их называем „зеленые каски“. У них есть наставники — опытные бурильщики, которые учат начинающих сотрудников. В этом году, в связи с ростом объемов и соответственно, кадровых потребностей, мы увеличили количество рекламы: активно ищем и набираем подходящих кандидатов».

Андрей Вячеславович, инженер отдела по землепользованию томского филиала АО „ССК“ Фото: Серафима Кузина

«По сравнению с другими компаниями, где я работал, в ССК более сплоченный коллектив. Здесь все заняты делом. Компания в территориальном плане представлена очень широко. Работая в Сибирской Сервисной Компании, мне удалось побывать в республике Коми — там всю тундру объехать, поработать в Арктике. За 5 лет я очень много где был», — рассказал инженер отдела по землепользованию томского филиала АО «ССК» Андрей Вячеславович.

Екатерина Алексеевна, ведущий специалист по охране окружающей среды Фото: Серафима Кузина

Он также отметил, что празднование Дня нефтяника и газовика в Томском филиале сближает сотрудников. С ним согласна и ведущий специалист по охране окружающей среды Екатерина Алексеевна: «Новые знакомства, сплочение коллектива — на таких встречах лучше узнаешь друг друга, начинаешь доверять. Кроме того, для каждого человека важно, когда его труд ценят. Когда ты переживаешь за свое дело, много ему отдаешь, и когда это видят и отмечают на общем сборе компании — это очень приятно».

«Подобные мероприятия действительно сплачивают коллектив. Молодые сотрудники, бывает, смущаются, ехать им или нет, мол, „мы там никого не знаем“. Но встречаться стоит: ты ближе знакомишься с людьми в неформальной обстановке, и это помогает в работе. Например, приезжают „полевики“ и знакомятся с „офисными“, начинают общаться и становятся лояльнее, понимают друг друга, — считает начальник отдела организации труда и мотивации персонала Анна Александровна. — Ну и получать награды приятно. У нас своя служба: мы не бурим скважины, прямой результат работы не так заметен и все воспринимают его, как должное. Поэтому когда тебе вручают какую-то награду, ты понимаешь, что твой труд оценен, руководство и люди знают, что ты прилагаешь усилия. И раз тебя поощряют, значит, есть результат. Конечно, это влияет и на лояльность сотрудников к компании».

Александр Сергеевич, ведущий механик отдела главного механика томского филиала ОА «ССК» Фото: Серафима Кузина

«Такие мероприятия нужно проводить почаще — хоть с людьми увидеться! Со многими говоришь только по телефону по 2-3 года и даже в глаза не видишь! Недавно ездил на буровую и встретил человека, с которым по телефону общался 7 лет!», — рассказал ведущий механик отдела главного механика томского филиала ОА «ССК» Александр Сергеевич. Он также отметил, что ведущая позиция Томского филиала в структуре компании — заслуга сработанного коллектива, где налажено общение сотрудников.

Награжденные сотрудники томского филиала

«Наш филиал сейчас на подъеме. Объемы растут, мы стараемся соответствовать и выйти на нужные показатели. Это сложно, но интересно, и хочется, чтобы планка повышалась. Это позволяет развиваться и филиалу, и его людям», — говорит Анна Александровна.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Серафима Кузина

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