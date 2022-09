5 книг от Романа Нечаева о том, как выучить английский язык

Как все-таки разобраться с английским языком и есть ли книги, которые помогут его освоить?

Поговорили с преподавателем английского языка Романом Нечаевым и получилась разносторонняя подборка — в ней и учебная литература, и книги на английском, и издания, не связанные с языком напрямую, но помогающие в его изучении.

English File

Когда мы с коллегами собираемся и разговариваем, обсуждая различные темы, сначала кажется, это ново, свежо, интересно. Но опытный человек всегда скажет: «А, это ты взял из учебника English File, главы такой-то!». Мы шутим: всё, что мы знаем о жизни, мы знаем из этой книги.

Считаю, English File — реально самый лучший учебник английского языка, он полезен и если занимаешься с преподавателем в группе, и когда работаешь один дома и используешь его как самоучитель. Он идеально наполнен с точки зрения тем и логически выстроен таким образом, что тебе всё интересно, всё цепляет, каждая новая страница выглядит как открытие!

Чем English File отличается от других учебников? Он построен на статьях британской прессы. В конце книги можно найти ссылки на любой текст, где будет указано издание, выпуск, год, автор. Это не взятые из ниоткуда или придуманные создателями учебника истории, а реальные события, которые до сих пор актуальны и активно обсуждаются.

Некоторые мои студенты говорят, что они с нетерпением ждут следующего урока, поскольку каждая новая тема интересна. И даже сознательно не пролистывают книгу вперед, признаются, что бояться нахватать спойлеров из учебника!

Джина. Английский для наших

Есть книга, которая когда-то давно меня вдохновила. Она называется «Английский для наших», ее автор — Джина, американка, владеющая русским языком. Это своеобразное дополнение к учебнику. Ее особенность в том, что она местами немного занудная, потому что Джина пытается объяснить английскую грамматику, как можно понятнее. Для каждого термина она вводит дополнительный образ, из-за чего в итоге возникает слишком много сущностей... Но, в принципе, грамматические категории книжка объясняет достаточно забавно, и она написана на русском языке.

У меня училась одна студентка, которой я раз 50 пытался объяснить, что такое пассивный залог. Она не понимала, тогда я предложил ей прочитать главу об этом в книжке Джины. После она пришла радостная ко мне и сказала: «Вот с этого и надо было и начинать! Наконец-то все стало очевидно!».

«Английский для наших» обладает магическим воздействием на некоторых студентов, но кто-то находит книгу нудной и многословной, им она не заходит. В ней своеобразный юмор, она была популярна в конце 90-х годов. Сейчас издание основательно забыто, давно не переиздавалась. Можно назвать его полезным, но не для всех.

Оксфордская библиотека Книжного Червя

Что касается литературы на английском, то своим студентам, кто только начинает изучать язык и находится на уровне Elementary и Intermediate, я не рекомендую читать книжки в оригинале. Им я советую серию, которая выходит в издательстве Oxford University Press и называется «Оксфордская библиотека Книжного Червя».

Серия интересна тем, что для нее отобрали книжки разных жанров, авторов и пересказали их, придерживаясь определенных принципов. Оксфордский университет определил 3000 самых часто используемых слов и распределил их по категориям: 400 самых-самых часто используемых, 750, что встречаются реже и так далее. С грамматикой действует такой же принцип.

В книжках первого уровня есть минимальный набор грамматики и 400 базовых слов, в таких рамках и пересказывается история. Для следующего уровня число грамматических категорий увеличивается. Соответственно, эти книжки можно читать, обходясь без словаря.

Самое ужасное во время чтения на иностранном языке — когда приходится нырять в словарь — это разрушает всё удовольствие от процесса. Но если книжка написана с использованием только ограниченного числа слов, которые те, кто изучает язык, скорее всего, знают, то обращаться к словарю не придется. Тогда радости от книги будет намного больше.

Некоторые студенты спрашивают: чем поможет для развития книжка, где используется только 300 слов? Но, во-первых, развитие возникнет во время уроков, а от книжки можно просто получать удовольствие и применять то, что выучил на занятии. Во-вторых, есть такое понятие, как рециркуляция лексики. Мало выучить слово, любая нормальная память вытеснит его, если оно не используется. А постоянное чтение помогает поддерживать в активном словарном запасе определенный набор слов. И в этом смысле чтение даже и с ограниченным запасом слов — полезно.

Mark Haddon. The Curious Incident of the Dog in the Night-Time

Тем, чей уровень английского выше Upper-Intermediate, первой посоветую прочитать книжку «Загадочное ночное убийство собаки» Марка Хэддона (The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, Mark Haddon). Она написана от лица автора — главного героя (он человек с аутизмом) — и его языком.

Главы книги пронумерованы определенным образом, особое удовольствие разгадывать, почему именно такая последовательность. В середине книги есть этому объяснение, и потом можно сверить его со своими вариантами. Сама по себе книжка увлекательная. Не каждый из нас сталкивается с людьми с особенностями развития. А когда читаешь «Загадочное ночное убийство собаки», понемногу знакомишься с этим миром, чувствами. Конечно, понять полностью, какого это, быть человеком с аутизмом, не получиться, но взрастить к ним эмпатию удастся.

Еще мне ужасно нравятся две авторки, пишущие на английском. Когда я говорю студентам, что периодически читаю их книжки, у них появляется снисходительное выражение лица.

А читаю я с удовольствие американку Элизабет Гилберт, все знают ее как автора бестселлера «Ешь, молись, люби». Но у нее есть куда более интересные книжки — «Происхождение всех вещей» и «Город женщин». Последнюю не каждому посоветуешь, а «Происхождение всех вещей» можно рекомендовать смело.

Вторая авторка из Австралии, это Лиана Мориарти. Она «штампует» книжки чуть ли ни каждый год. Я с ее историями познакомился по сериалу «Большая маленькая ложь», потом решил прочитать книжку на английском, оказалось, это полнейший восторг! Легко читается, держит на крючке, увлекает. После прочитал еще штук 5 ее книжек. Выяснилось, что она везде использует один и тот же шаблон рассказа. Но я люблю предсказуемость. Знаю, что, если открою книжку Лианы Мориарти, там будет упомянуто некое событие: «И вот когда случилось это…», и отсылка к нему, когда оно произошло. Но только в конце читатель узнает, что это за событие.

Недавно вышел ее новый роман «Яблоки не падают никогда», буквально на прошлой неделе закончил его читать, и он отличнейший! Она включила в книгу и ковидные реалии, и отношения между родителями и детьми, и трудности большой семьи, где 4 ребенка, а взрослые заняты бизнесом. Это хорошая книга со множеством сюжетных линий. С точки зрения сложности языка и фабулы она не утомляет, читать её можно сразу по-английски, чтобы обратить внимание на язык. Я бы сказал, что любой роман Мориарти можно читать на английском. У нее приятное, не раздражающее чувство юмора.

Кроме этого, есть и разные экранизации романов Мориарти. Если «Большая маленькая роль» — очень интересный сериал, то «Девять совсем незнакомых людей» получились совершенно не похожими на книжку и навевали скуку, хотя сюжет книги, мне кажется, классным. Эта история о русской девушке, переехавшей в Америку в 90-е. Она становится директором пансионата и пытается помочь своим гостям забыть их мрачное прошлое. Как именно она это делает — и вызывает интерес.

Джонатан Дрори. Вокруг света за 80 деревьев

Когда на занятиях мы со студентами разговариваем, то чаще всего на вопрос в духе: каким героем вы восторгаетесь, какой последний сериал посмотрели, что вы читали — им трудно ответить даже по-русски. Я всегда говорю: читайте книжки! Просто на любую тематику, не связанную с изучением языка. Выберете, что нравится, какие у вас есть хобби, и читайте об этом, тогда вам всегда будет о чем поговорить с другими. Проблема часто не в том, что человек не знает, как построить предложение — ему просто не хватает содержания.

Я бы рекомендовал читать книги, полезные для эрудиции. Последние книги этого направления, которые привели меня в восторг — «Вокруг света за 80 деревьев» и «Вокруг света за 80 растений». Это две книги в жанре путешествия по всему миру. Автор Джонатан Дрори вдохновлялся Жюль Верном и его романом «Вокруг света за 80 дней», только взял 80 растений и 80 деревьев, представляющих ту или иную страну, регион.

В своих книгах автор объясняет, в чем польза растений и деревьев, как их может использовать человек, как они отражены в литературе. В книге классные иллюстрации, а сам Джонатан Дрори работал продюсер на BBC и снял за свою жизнь множество документальных фильмов: он знает, как писать кратко емко и, я бы сказал, анекдотично.

Когда я читал книжку про растения, то удивлялся: почему Россия в ней никак не представлена, хотя книжка написана задолго до 2022 года? В книге о деревьях тоже лишь краткое упоминание о нашей стране. Автор пишет: в России годовой разбег температур — 100 градусов по Цельсию, это не очень дружелюбное место для деревьев, единственная, кто может такое выдерживать — лиственница. Я стал рассчитывать, сколько это — разбег 100 градусов — и решил, что все же автор переборщил, все же скорее 80.

Такие книги, как «Вокруг света за 80 деревьев» и «Вокруг света за 80 растений», часто бывают очень увлекательными. В них найдется не мало интересных фактов, которыми хочется делиться. Так, становясь сами более эрудированными, мы просвещаем и остальных.

Текст: Мария Симонова

