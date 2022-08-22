Здесь делают места. В ТГАСУ запускают мастерскую изменений среды

22 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томском государственном архитектурно-строительном университете заработало новое неофициальное объединение — Мастерская изменений среды.

Её участники займутся созданием эскизных проектов общественных пространств по заказу заинтересованных сторон, от широкой общественности до представителей разного уровня властей. А еще, руководствуясь принципами плейсмейкинга, представители мастерской будут принимать активное участие в реализации созданных ими проектов.

О том, зачем ТГАСУ, Томску и региону нужен подобный проект, а также что общего у мастерской и «Живой лаборатории», «Томскому Обзору» рассказала её куратор, архитектор, старший преподаватель Ирина Веревкина.

Сначала были замеры

Архитектор, старший преподаватель ТГАСУ Ирина Веревкина Фото: Серафима Кузина

Идея запустить мастерскую родилась из ряда проектов, которые Ирина вместе со своими учениками и просто неравнодушными горожанами реализовали в Томске и Томском районе. Все началось с обмерной практики в селе Ярское. Туда в прошлом году отправились студенты, работавшие над курсовыми проектами и те, кто просто хотел быть причастными к интересному делу. В селе ребята занимались измерением и описанием деревянных домов и усадеб для их дальнейшего сохранения.

— Как преподаватель, я видела плюсы от такой работы: участники сплотились. Конечно, есть обычные аудиторные занятия, но совсем другое дело, когда мы выезжаем на природу, это другое, неформальное общение, — говорит Ирина.

После группа Веревкиной в рамках подготовки курсовых работ взялась за проектирование 5 дворовых территорий — к ректору ТГАСУ Виктору Власову с просьбой о помощи в их обновлении обратились жители Белозерского округа.

— Благоустройство дворовой территории — это ежегодный курсовой проект на втором курсе. Как правило, мы берем условные дворы. А здесь был конкретный запрос. С реальными заказчиками, территорией, ограничениями всегда интересней работать, — рассказывает Ирина Веревкина. — С помощью анкетирования мы собрали запросы жителей, чтобы понять, какой вид благоустройства им нужен. А потом ребята порядка двух месяцев создавали проекты, разбившись на команды. Это было не всегда просто — попались территории с существенными ограничениями, например, инженерными сетями.

Проекты завершили и передали местным жителям. А команда будущей мастерской взялась за роспись стен остановочного павильона в селе Ярское. После жители своими силам оборудовали там скамейки.

Галерея архитекторов Фото: Серафима Кузина

Но, пожалуй, самой известной работой мастерской стала галерея портретов известных архитекторов на здании бывшей столовой ТГАСУ в «Месте силы креативных индустрий». Граффити были созданы в рамках воркшопа, проходившего во время международной конференции в вузе.

— На этот воркшоп я набирала как наших студентов, так и просто желающих принять участие и умеющих рисовать. Кураторами выступили художник, дизайнер интерьеров Ольга Шадрина и граффити-художник Олег Шубин. Мы с Ольгой пришли, посмотрели: «Такие ниши хорошие, может быть, в них что-нибудь сделать?» Так у нас и родилась эта идея с галереей портретов звезд томской и мировой архитектуры, — рассказывает Ирина Веревкина.

«Место силы креативных индустрий» Фото: Серафима Кузина

Позже инициативной группе ТГАСУ удалось поработать над комплексным проектом, включающим оформление территории, дизайн кафе и даже логотип Белого Яра.

— К нам обратились представители общественной организации и попросили помочь с дизайном кафе. Не сказать, что интерьеры — наша специализация. Но в процессе подготовки к проекту, мы с ребятами пообщались с автором дизайна ресторана «Нарым» Иваном Кашпором. Он рассказал о нюансах работы, пояснил, на чем делать акценты. Получился тоже плейсмейкинг, только внутри здания, а не снаружи. Потом мы встретились с томским дизайнером Пашей Богдановым, который работает с брендами малых городов. А когда мы приехали в Белый Яр, нам предложили взять в разработку площадки возле дома детского творчества и на берегу реки. В итоге мы подготовили дизайн-концепцию по развитию двух территорий и редизайн кафе, — рассказала Ирина Веревкина.

Сейчас группа работает над проектом росписи подпорных стен на ул. Советской по просьбе жителей близлежащего дома.

Запуск мастерской

Фото: Серафима Кузина

Поработав совместно над проектами, сообщество решило объединиться в Мастерскую изменений среды. Её официальный запуск ожидается в сентябре. В чем-то новое образование будет схоже с проводившейся ранее в ТГАСУ «Живой лабораторией» — и по формату, и по использованию методов, в частности, вовлечения горожан в разработку проектов.

— Вокруг меня собрались активные студенты — 10-12 человек. Ребята увидели, что их идеи могут реализоваться достаточно быстро. Деньги на проект требуются небольшие, два-три дня работы, а пространство начинает выглядеть иначе, появляются благодарные жители, — отметила Ирина Веревкина. — Как преподаватель, я вижу в этом плюс — это возможность проектного обучения. Мне кажется, для ребят это важно. В мое время такого не было. А здесь маленький проект, мы его сделали быстро: пообщались с жителями, сняли запрос, поработали с нормами, реальной ситуацией, предложили идею, всем понравилось, реализовали. Поэтому мы и решили оформить это в мастерскую. Презентовали идею ректору, руководству она понравилась.

Предполагается, что мастерская будет работать в режиме факультатива для студентов, которые получат учебные преференции: дипломы, сертификаты, которые учитываются, а также баллы. Возможно, в будущем мастерская сможет заместить некоторые практики или учебные модули.

Ирина Веревкина Фото: Серафима Кузина

— Сейчас у нас вовлечены учащиеся 2-5 курсов. Есть разные участники: кто-то занимается мультипликацией, анимацией, кто-то сайты на «Тильде» делал, кто-то благоустройство, кто-то граффити рисует, — отмечает Ирина Веревкина. — Я хочу, чтобы ребята в рамках этой мастерской реализовывали свой потенциал, брали те роли, которые им интересны.

Предполагается, что единовременно мастерская будет работать не более, чем над 5 проектами. В перспективе — поиск партнеров под проекты, развитие междисциплинарности в рамках вуза. В рамках мастерской также запланирована организация открытого курса по плейсмейкингу, в котором смогут принять участие все желающие.

— Когда мы работали в селе, то подготовили небольшой каталог малых архитектурных форм, которые можно сделать практически своими руками из подручных элементов. Мы готовы делиться опытом и обучать, пробовать любые форматы взаимодействия, — отмечает Ирина Веревкина. — То, что случилось с нами за год, мне нравится, как нравится и энтузиазм студентов.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Серафима Кузина

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