Лучший по профессии. Специалисты дочернего общества «Томскнефти» успешно выступили на конкурсе профмастерства

29 июля 2022 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Любой мастер стремится к совершенству в той области, в которой он трудится. Но чтобы развивать свой потенциал, необходимо обмениваться опытом с коллегами, и даже соревноваться с ними.

В июне специалисты ООО «Томскнефть-Сервис» отправились на конкурс «Лучший по профессии» в городе Мегион.

Теория и практика

Наталия Шидьюсова, кладовщица с 23-летним стажем Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В Мегионе на производственных площадках обособленного подразделения участники боролись за победу в номинациях «Лучшее звено стропальщиков», «Лучший машинист крана», «Лучший кладовщик» и «Лучший грузчик». Свои силы пробовали 48 человек. От компании «Томскнефть-Сервис» в конкурсе участвовала бригада стропальщиков, машинист крана и кладовщики.

«Обычно у нас конкурсы проводятся между своими. В некоторых я участвовала. А в этот раз предложили попробовать свои силы за пределами нашей организации, и я согласилась», — рассказывает участница конкурса Наталия Шидьюсова, кладовщица с 23-летним стажем, ставшая второй в своей номинации.

Вместе с коллегами из других компаний Наталию ждали теоретический и практический этапы. На первом нужно было ответить на вопросы, связанные с профессией — от техники безопасности до правил складирования и правильности приёмки различных грузов.

На складе базы ООО «Томскнефть-Сервис» Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

«Наша профессия очень разносторонняя, постоянно что-то узнаешь. Сама индустрия нефтяной промышленности развивается, поэтому очень много нового оборудования приходит, что-то новое познаешь для себя, расширяешь кругозор. Плюс очень много качеств задействуется. Ты должна хорошо считать, у тебя должна быть хорошо развита логика. Ты должен свою работу построить так, чтобы у тебя и приём груза не задерживался, и машины заказчику быстро уходили, — отмечает Наталия Шидьюсова. — Нам нужно правильно принять груз — проверить целостность, срок годности, комплектацию, есть ли нарушения. Товар нужно верно хранить: что-то на стеллажах, что-то на улице. Приемный акт оформить, выписать „товарку“, чтобы не было ошибок и чтобы ни у аутсорсинга, ни у бухгалтерии не возникло проблем для того, чтобы с нас списать этот товар. Тут нужна внимательность и аккуратность».

Практический этап включал задание по оформлению товарно-транспортной накладной по доверенности, заявке и путевому листу. Действовать нужно было быстро и безошибочно.

«Это все задания на время, на чужой территории, при большом скоплении народу. Игра идет на чужом поле, — рассказывает Наталия Шидьюсова. — Тебя оценивают совершенно незнакомые люди. А ты в свою очередь оцениваешь свой уровень знаний, того, чего ты можешь добиться и сделать, смотришь на уровень незнакомых людей, делаешь выводы — здесь можно по-другому сделать, здесь аккуратней. Теперь есть с чем сравнивать».

Ювелирная работа

Машинист крана М. Аббасов Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Претендентам на звание «Лучшего машиниста крана» предстояло проявить свои рабочие навыки в оригинальном формате. Управляя многотонными конструкциями, специалистам предлагали выполнить ряд действий на полигоне — закатить мячик, собрать обручи, налить ведро воды в цилиндр.

«Каждый день мы берем тяжелые грузы, 5-10 тонн. На конкурсе грузы были легкие, — вспоминает машинист крана Мэхти Аббасов. — Это оказалась такая ювелирная работа! Надо, чтобы рука была набита именно на том кране, на котором участвуешь. Не особо дали предварительно потренироваться, раза два только залез, посмотрел».

Кран на базе «Окунёвая» ООО «Томскнефть-Сервис» Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

По словам М. Аббасова, остановившегося в двух шагах от пьедестала, получить заветную награду ему помешал недостаток терпения при игре на «чужом поле».

«Надо было потихонечку, не торопясь делать, а я поспешил — толпа наблюдает, волнуешься, — рассказывает М.Аббасов. — Я в первый раз участвовал в таком конкурсе и сразу же на территории другой организации. В следующий раз привычнее будет».

В целом участники очень позитивно оценивают свои выступления в конкурсе и его организацию. По их словам, мероприятия прошли на высоком уровне. Конкурсантов встречали как дорогих гостей. Специалисты разных предприятий снабжения могли обмениваться опытом и делиться лучшими практиками своих предприятий.

«Познакомился и пообщался с коллегами из других компаний, с руководством. В следующих соревнованиях тоже был бы рад поучаствовать», — делится впечатлениями М. Аббасов.

«Очень доброжелательная атмосфера на конкурсе, — говорит Наталия Шидьюсова. — Я пообщалась с коллегами — что-то у нас в работе попроще, что-то у них. Нас позвали участвовать в следующих конкурсах, которые у них будут. Надеюсь, поедем еще. Это все благодаря нашему руководству — они нас сподвигли участвовать. И мы неплохо себя показали, хотя первый раз на таком уровне выступали», — отметила она.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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