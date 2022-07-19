Инфраструктура, зарплаты и релокация. Работодатели Томской области обсудили кадровые проблемы региона

19 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Виталий Липатов

Что происходит на томском рынке труда, как набирать и удерживать кадры, какие меры привлечения специалистов работают?

В конце июня в томском кадровом центре «Работа России» состоялась проектная сессия «Диалог бизнеса и власти: кадры настоящего и будущего», в котором приняли участие крупнейшие работодатели региона. Они озвучили основные проблемы, с которыми им приходится решать при наборе и удержании работников. Кроме того, участники предложили свои варианты решения — от улучшения городской инфраструктуры при участии компаний до введения отсрочки от армии для молодых работников и применения других мер, требующих участия администраций разного уровня.

К чему пришли HR-специалисты главных работодателей Томска — рассказываем в нашем материале.

Рынок изменился

Воркшоп в кадровом центре «Работа России» Фото: Виталий Липатов

За три последних года рынок труда в России сильно изменился. В этих реалиях кадровый вопрос как никогда актуален: бизнес вполне осознает, что главное его богатство — люди. По словам руководителя пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилии Эсауленко, представившей свой доклад в начале мероприятия, в 2022 году рынок труда вернулся к допандемийному уровню 2019 года. В Томской области, как и в большинстве регионов РФ, спрос на работников превышает предложение.

«В прошлом году рынок труда пережил ряд серьезных перемен. В первую очередь изменения связаны с тем, что он переформатировался из работодательского в соискательский», — рассказала Лилия Эсауленко.

Промышленники, как и другие отрасли, нуждаются в кадрах Фото: Виталий Липатов

По ее словам, в Сибири профицит кадров фиксируется, в основном, на «беловоротничковых» должностях: юристы и начинающие специалисты. На продажи приходится четверть всех вакансий. Специалисты фиксируют дефицит в сфере рабочего персонала, строительстве, сырье, производстве и на госслужбе.

«Рассчитывать, что появятся вдруг на рынке высококлассные специалисты из этих направлений, не стоит», — отметила Лилия Эсауленко.

Общие сложности

Работа по группам Фото: Виталий Липатов

Поделиться своими проблемами собрались HR-специалисты десятка самых крупных работодателей из разных отраслей — строительства, производства, розничной торговли, пищевой отрасли и ИТ. В их числе «Томская домостроительная компания», «Карьероуправление», «Лама», «Сибагро», «Томское пиво», «Газпромнефть-Восток», «Латат», НИИПП, «Бубука», Rubius, Syncretis и многие другие. Участников объединили в команды по отраслевому признаку, где совместно с модераторами формулировали главные проблемы и вызовы, с которыми им приходится сталкиваться при работе с персоналом — найме и удержании сотрудников.

«Мы собрали вас, чтобы поработать в новом формате вместе с нами, — обратилась к собравшимся начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. — Обычно мы описываем проблемы на рынке труда, сидя в кабинете и имея большой массив данных, а потом предлагаем решения. Но сегодня мы предполагаем уйти в другой формат, где вы сформулируете проблемы отрасли, предложения, которые адресуете сами себе, как работодатели, и те меры, которые должна предпринять власть, независимо от её уровня».

Светлана Грузных: Важна совместная работа в новом формате Фото: Виталий Липатов

Во время обсуждения участники пришли к выводу, что многие трудности в той или иной степени характерны для всех отраслей — от ИТ до розничной торговли. Так, производственники пожаловались на то, что люди «не хотят устраиваться на рабочие специальности», «не готовы заниматься физическим трудом, порой опасным, за предлагаемые зарплаты». Еще одна проблема — «молодежь, которая не готова подчиняться трудовому кодексу, работать с 8.00 до 17.00, но при этом требует соблюдения своих прав».

Производственники также отметили, что им приходится соперничать с компаниями, которые «предлагают работникам зарплату выше средней по рынку, но при этом не платят налоги, не соблюдают трудовой кодекс» или «не предоставляют социальные пакеты для работников».

Представители ИТ-сферы пожаловались на качество образования и слабые цифровые навыки населения. Отдельно они выделили удаленность Томска и «отсутствие понятных транспортных решений», а также городскую инфраструктуру, как важный фактор для потенциальных кадров.

«Инфраструктура города для нас огромнейшая проблема. Наши ребята уезжают, потому что им некуда сходить, непонятно, как провести время, нет ни клубов, ни бассейнов, ни спортивных мероприятий для молодежи и досуга для детей. Все это в комплексе для нас огромная проблема — от [неприятного летнего] запаха, вплоть до истории с аэропортом (аэропорт Богашево второй год периодически закрывается на реконструкцию полосы — прим. ред.)», — рассказали представители ИТ-сообщества.

Среди проблем они также выделили отсутствие «современного, крутого доступного жилья», в которое «хочется вложиться».

Участники рабочих групп Фото: Виталий Липатов

Представители пищевой промышленности пожаловались на оторванность подготовленных молодых специалистов от той профессии, к которой они относятся. Среди проблем они также выделили отсутствие жилья в сельской местности, где находится часть пищевых производств.

Представители промышленных компаний также отмечают низкую привлекательность работы на производстве и высокие материальные запросы у молодежи. «Выпускники хотят работать в офисе со свободным графиком работы, — отметили HR промышленников. — Они хотят сразу получать все высокую заработную плату».

Среди проблем промышленники также обозначили призыв на военную службу молодых специалистов, работающих на предприятиях. Как и представители ИТ-отрасли, производственники жаловались на недостаток компетенций у выпускников профильных образовательных учреждений. Они отметили и отсутствие инфраструктуры в регионе.

«Если раньше, 20 лет назад, Томск был студенческим городом, к нам на дискотеки приезжали из Новосибирска и Кемерово, то сейчас все уезжают в Новосибирск и Кемерово. В Томске нет тех же клубов, куда молодые люди могут ходить развлекаться, — отметили производственники. — Элементарный вопрос — аэропорт. Мы просто не можем уехать в Москву на конференцию. Нет бассейнов, велодорожек для наших студентов. У меня айтишники переезжают в Петербург и говорят — сделали бы для нас здесь соответствующую среду, мы бы остались. Про жилье я молчу».

Фото: Виталий Липатов

На проблемы с инфраструктурой указали и представители оптово-розничной торговли.

«Специфика работа в торговле — „рано утром“ и „поздно вечером“, наши сотрудники просто не могут ни уехать, ни приехать на работу из-за графика работы транспорта. Эта проблема усугубляется для тех, кто живет в районах области или деревнях. Мы не можем привести оттуда людей», — отметили представители торговых компаний.

Также они упомянули проблему миграции персонала в связи с непривлекательностью инфраструктуры города.

Еще одна проблема — отсутствие мест в детских садах и режим их работы, из-за которого сотрудники с детьми просто не могут выйти на смену, так как им не с кем оставить детей. Нормальной работе томских компаний также мешают проблемы прогнозирования, когда заходящие в регион федеральные конкуренты стягивают кадры на свои объекты.

Фото: Виталий Липатов

Представители сферы оптово-розничной торговли также отметили проблему с обучением кадров, но несколько в другом ключе. По их мнению, обучающие курсы занимают слишком много времени.

«На сегодняшний день рынок труда таков, что у нас нет возможности ждать полного курса обучения, особенно по рабочей специальности. Если раньше повар три года учился, то сейчас максимум три месяца и этот сотрудник нам нужен. Мы очень нуждаемся в экспресс-переподготовке кадров не только среднетехнического образования, но и высшего», — объяснили представители торговых компаний.

Отраслевые практики

Фото: Виталий Липатов

Выслушав проблемы своих коллег представители томских работодателей попытались сформулировать консолидированные отраслевые решения. Так, HR-специалисты строительных и оптово-розничных компаний предложили вернуть ряд советских практик. Среди них — обязательное распределение после обучения и развитие института наставничества. А еще строители предложили защитить работодателей в плане трудового кодекса и более избирательно подходить к вопросу выдачи пособий по безработице. Отдельно представители строительных компаний рекомендовали работать над профориентацией в школе и увеличить количество заведений, «где учат работать руками».

ИТ-специалисты, напротив, предложили увеличить узнаваемость бренда вузов, повысить их привлекательность. Айтишники выразили готовность заниматься обучением преподавателей и доучиванием молодых специалистов на своих оплачиваемых стажировках. Также представители ИТ-компаний готовы помогать в развитии инфраструктуры, создавая информационные ресурсы, площадки, где можно агрегировать информацию о том, что сейчас реально нужно людям, развивать сообщества, где эту информацию можно почерпнуть.

Фото: Виталий Липатов

Представители работодателей предложили вводить отсрочки от армии для молодых работников, организовать совместные программы стажировок для преподавательского состава техникумов и училищ.

Некоторые представители промпредприятий даже предлагали работодателям и органам власти договориться о «единой зарплате». «Чтобы не было такого, что мы повысили зарплату, а соседнее предприятие сделало выше на 5 тысяч и работник убежал», — отметил один из участников воркшопа.

Но все представители работодателей сошлись во мнении о необходимости комплексной работы над городской инфраструктурой. Среди прозвучавших во время проектного семинара предложений было выделение определенного участка территории для благоустройства предприятием. Взамен компаниям могли бы предложить налоговые льготы.

Работодатели также проявили готовность к участию в строительстве жилья для своих сотрудников. Кроме того, HR-специалисты предложили перенять практику поддержки релокации специалистов — давать подъемные переезжающим работникам, как это делается для закрепления врачей на селе.

Фото: Виталий Липатов

Итогом мероприятия стало выявление ключевых проблем, которые затем обобщили по блокам — «прямые» и «косвенные». Представленные работодателями предложения были проанализированы и предложены решения, которые готовы к презентации лидерами отрасли.

В рамках второго этапа проектной сессии состоится встреча временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Мазура и представителей отраслевых HR–сообществ с презентацией итогов фокус-групп.

Текст: Егор Хворенков

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